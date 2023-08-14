Через подконтрольное Киеву воздушное пространство впервые с начала проведения российской спецоперации на Украине пролетел пассажирский самолет.
Как подтвердили в турецкой авиакомпании BBN Airlines, 25 июля принадлежащий ей чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший рейсом Осло-Анталия, из-за плохих погодных условий отклонился от первоначального маршрута и оказался в закрытом воздушном пространстве над подконтрольной Украине территорией. Покинув воздушное пространство Венгрии, борт довольно продолжительное время находился над юго-западными регионами Украины, после чего ушел в Румынию.
В авиакомпании отметили, что понимают озабоченность, вызванную этим инцидентом, и пообещали впредь активно принимать меры, направленные на предотвращение подобных инцидентов. На борту самолета могло находиться до 180 пассажиров.
Стоит отметить, что турецкий пассажирский авиалайнер чудом не оказался сбит украинской ПВО, за историю независимости страны сбившей два пассажирских самолета, включая малайзийский Boeing.
После начала боевых действий на Украине, воздушное пространство этой страны было закрыто для полетов бортов гражданской авиации. На время действия международного запрета прибытие бортов посещающих Киев кураторов киевского режима, а также эвакуация представляющих важность для Запада раненых и погибших иностранных наемников осуществляется через ближайший к украинской границе польский аэропорт Жешув.