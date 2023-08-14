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Через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО пролетел пассажирский самолет

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Через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО пролетел пассажирский самолет

Через подконтрольное Киеву воздушное пространство впервые с начала проведения российской спецоперации на Украине пролетел пассажирский самолет.


Как подтвердили в турецкой авиакомпании BBN Airlines, 25 июля принадлежащий ей чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший рейсом Осло-Анталия, из-за плохих погодных условий отклонился от первоначального маршрута и оказался в закрытом воздушном пространстве над подконтрольной Украине территорией. Покинув воздушное пространство Венгрии, борт довольно продолжительное время находился над юго-западными регионами Украины, после чего ушел в Румынию.

В авиакомпании отметили, что понимают озабоченность, вызванную этим инцидентом, и пообещали впредь активно принимать меры, направленные на предотвращение подобных инцидентов. На борту самолета могло находиться до 180 пассажиров.

Стоит отметить, что турецкий пассажирский авиалайнер чудом не оказался сбит украинской ПВО, за историю независимости страны сбившей два пассажирских самолета, включая малайзийский Boeing.

После начала боевых действий на Украине, воздушное пространство этой страны было закрыто для полетов бортов гражданской авиации. На время действия международного запрета прибытие бортов посещающих Киев кураторов киевского режима, а также эвакуация представляющих важность для Запада раненых и погибших иностранных наемников осуществляется через ближайший к украинской границе польский аэропорт Жешув.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Rafael Luiz Canossa
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15 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:15
    +2
    Ох, вы, там добалуетесь, ох, вы там долетаетесь...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:19
    +1
    Хорошо, что не сбили! На Россию нечего спихнуть!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:29
      +1
      Цитата: Егоза
      Хорошо, что не сбили! На Россию нечего спихнуть!

      Если бы укроПВО его завалили, особенный брызг слюней западным СМИ добавило бы, что самолёт турецкий. Подняли бы визг "Россия отомстила!"
      Ничего не скажешь - западные и украинские СМИ ценной возможности вонь развести лишились.

      Только вот думается мне - а не пробный ли это шар? Посмотреть - чо будет?
      А дальше Зеленский объявит, что летать над Украиной безопасно.
      И так - до следующего "пассажира", сбитого Украиной и сваленного, опять-таки, на нас. Полное отсутствие ответственности за наш самолёт и спихивание вины за малазийский на нас же - оно развращает. Удачно два раза обошлось, хочется повторить.
  3. 27091965i
    27091965i Сегодня, 17:21
    +3
    Стоит отметить, что турецкий пассажирский авиалайнер чудом не оказался сбит украинской ПВО

    Возможно хотели проверить реакцию Российского ПВО и ВКС, а может быть и попробовать сделать провокацию.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:22
    0
    Могли сбить и никаких концов бы не было.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:23
    +3
    Свежо преданья да верится с трудом. Либо провоцировали, либо "пробный шар" на очередные цветные линии для Москвы, и это в преддверии встречи Путина и Эрдогана.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 17:47
      0
      это в преддверии встречи Путина и Эрдогана

      Во всех таких провокациях ищите след англичанки, которая всегда гадит
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:23
    +1
    Airbus A320-200, следовавший рейсом Осло-Анталия , отклонился от первоначального маршрута

    ***
    — Boeing 777-200ER рейс MH17 тоже "отклонился от маршрута"...
    ***
  7. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:24
    +1
    Да, разумеется "из-за плохих погодных условий"... Теперь начнут летать пока всу не пристреляется и не собьет пару, чтобы свалить все на нас.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:27
    +1
    осуществляется через ближайший к украинской границе польский аэропорт Жешув.

    Грустно. ПВО ВС РФ не дотягивается.((((
    Да и по времени не успевает. Может со стороны Бреста можно? Там всего километров 300.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:28
    +1
    Инцидент был 25 июля и вообще сегодня 15 августа.Глупейший заход о миру мир и откройте небо, а то случайно умереть не хочется.Кто скажет почему турецкие самолёты летают в Россию облетая Украину слева ,а не напрямую через Сочи.Так флайрадар показывает!?
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 17:29
    +1
    Через подконтрольное Киеву воздушное пространство впервые с начала проведения российской спецоперации на Украине пролетел пассажирский самолет.

    Что означает "подконтрольное Киеву воздушное пространство"??!! am На втором году войны!
    С другой стороны заглянуть так похоже на подготовку провокации перед визитом ВВП к туркам:
    1. Следующий "заблудившийся" будет снова загружен трупами и "случайно" сбит ракетой С-300 или БУКом...
    2. Следующий "заблудившийся" пойдёт параллельным курсом с бортом №1 и ... ракета "случайно" уйдёт не на тот самолёт.
    Не зря они выманивали ВВП к себе с таким упорством.
    Простите за цинизм, но украинцы способны на всё, особенно в начальной стадии агонии...
  11. ASM
    ASM Сегодня, 17:30
    +1
    Ох жаль, что пролетел. На его борту запросто мог быть запрещенный груз. С другой стороны, если был просто пролет без посадки в экстренной ситуации, то ничего, тем паче, что А320 тупо не может осуществить сброс груза на парашютных системах. Хотя, лично я вспомнил бы юкорский боинг 83 г.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:31
    0
    Пилоты решили пощикотать нервы и рискнуть жизнями 180 пассажиров... Их счастье, что ППО окраины проспали такую цель.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:32
    +2
    Украинское ПВО- самое " меткое" ПВО в мире. Особенно,по пассажирским лайнерам..)))