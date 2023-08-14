Компания из Норвегии поставит Киеву системы для борьбы с дронами

Западные страны продолжают передавать Киеву вооружение, включая его новейшие высокотехнологичные образцы.
На этот раз помочь украинским партнерам решили власти Норвегии, которые планируют поставить ВСУ свою новую систему для борьбы с дронами, стоимость которой достигает 70,8 млн долларов.
О том, что с норвежской технологической группой Kongsberg Gruppen, которая выступает разработчиком вышеупомянутого комплекса, заключен соответствующий контракт, говорится на сайте правительства страны. При этом финансироваться поставка данного вооружения для ВСУ будет из международного фонда IFU, где самым крупным вкладчиком и является Норвегия. То есть, новую «дорогостоящую игрушку» для украинской армии оплатят норвежские налогоплательщики.
Глава Минобороны страны Бьорн Арильд Грам заявил, что данная помощь является крайне важной, так как позволит спаси множество жизней граждан Украины и, в целом, способна изменить ход конфликта.
Стоит отметить, что в данном случае норвежский министр, как и большинство западных чиновников, лукавит. Едва ли поставка одного противодронного комплекса, даже если он очень эффективен в работе, не способна изменить ситуацию на фронтах. Между тем «обкатать» и проверить наличие уязвимостей в своей новейшей разработке в реальных условиях норвежцы, несомненно, смогут.