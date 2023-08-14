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Компания из Норвегии поставит Киеву системы для борьбы с дронами

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Компания из Норвегии поставит Киеву системы для борьбы с дронами

Западные страны продолжают передавать Киеву вооружение, включая его новейшие высокотехнологичные образцы.


На этот раз помочь украинским партнерам решили власти Норвегии, которые планируют поставить ВСУ свою новую систему для борьбы с дронами, стоимость которой достигает 70,8 млн долларов.

О том, что с норвежской технологической группой Kongsberg Gruppen, которая выступает разработчиком вышеупомянутого комплекса, заключен соответствующий контракт, говорится на сайте правительства страны. При этом финансироваться поставка данного вооружения для ВСУ будет из международного фонда IFU, где самым крупным вкладчиком и является Норвегия. То есть, новую «дорогостоящую игрушку» для украинской армии оплатят норвежские налогоплательщики.

Глава Минобороны страны Бьорн Арильд Грам заявил, что данная помощь является крайне важной, так как позволит спаси множество жизней граждан Украины и, в целом, способна изменить ход конфликта.

Стоит отметить, что в данном случае норвежский министр, как и большинство западных чиновников, лукавит. Едва ли поставка одного противодронного комплекса, даже если он очень эффективен в работе, не способна изменить ситуацию на фронтах. Между тем «обкатать» и проверить наличие уязвимостей в своей новейшей разработке в реальных условиях норвежцы, несомненно, смогут.
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:38
    -2
    что данная помощь является крайне важной, так как позволит спаси множество жизней граждан Украины и, в целом, способна изменить ход конфликта.
    Реально поставят дубовые головы для ВСУ?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:21
      0
      Реально поставят дубовые головы для ВСУ?

      Сказано же в статье все непременно поставят так как это отличная возможность обкатать данный девайс в боевых условиях.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:32
      0
      Компания весьма серьезная.Как и ее разработки на протяжении более,чем полувековой давности. Предлагаемое изделие разработано совсем недавно,Разработчикам заманчиво испытать свое детище в боевых условиях.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:44
    0
    новую систему для борьбы с дронами

    Задолбали. Специально обученные люди говорят, что нужно решать вопрос радикально.
    Управление и обратная связь по оптоэлектронным лазерным каналам через БПЛА-ретранслятор. Единственная помеха - туман.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:58
      +1
      Не все так просто. Туман не единственная помеха. Большая потеря мощности при увеличении расстояния, рассеивание, передатчик и приемник должны находиться на прямой видимости
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:20
        0
        Цитата: АндрейKam_Z
        Не все так просто.

        Да, конечно. Речь идёт о фронтовых БПЛА.
        Со стратегическими совсем другая байда.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:01
    0
    Самая двуличная страна в Европе это Норвегия.Так для инфы, только через неё россияне получают "шенген" по Европам.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:12
    0
    Ну то есть для передачи аппаратуры в РФ опять потребовались украинские посредники:?) laughing
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:25
      0
      Ну то есть для передачи аппаратуры в РФ опять потребовались украинские посредники:?)

      И что много уже чего передали? Вы не путаете палец и детородный орган? Передать и каким то чудом захватить в бою две большие разницы.