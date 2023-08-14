«Неясно, сохранилась ли плавучесть»: в западной прессе оценили бронетранспортер БТ-3Ф с противотанковыми ракетами

«Корнет-Э» может похвастаться тандемной боеголовкой калибра 152 мм, что позволяет ему эффективно преодолевать броню противника даже при наличии ДЗ. Пробиваемость составляет от 1000 до 1200 мм катаной гомогенной брони, находящейся за ДЗ, а проникновение в бетон – от 3 до 3,5 м. «Корнет-Э» готов противостоять самой надежной обороне

Новая машина, предназначенная для морской пехоты, также была усилена бронеэкранами со сварными противокумулятивными решетками по бокам и в передней проекции. Однако неясно, сохранилась ли ее плавучесть или она была полностью переделана в самоходную систему для решения противотанковых задач

Россия продемонстрировала СПТРК БТ-3Ф, оснащенный ПУ «Корнет-Э». Изначально данное шасси создавалось для проведения десантных операций с моря, в связи с чем в западной прессе появился ряд вопросов.Как указывается, новая модификация предназначена для борьбы с бронетехникой и поражения укреплений противника. Наведение ракеты полуавтоматическое, с использованием лазерного подсвета.- говорится в издании Army Recognition.БТ-3Ф, совместно разработанный Россией и Индонезией, в базовой версии оснащается дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулеметом. Однако в представленной модификации его заменила сдвоенная ПУ «Корнет-Э».- озадачен автор.