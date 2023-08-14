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«Неясно, сохранилась ли плавучесть»: в западной прессе оценили бронетранспортер БТ-3Ф с противотанковыми ракетами

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«Неясно, сохранилась ли плавучесть»: в западной прессе оценили бронетранспортер БТ-3Ф с противотанковыми ракетами

Россия продемонстрировала СПТРК БТ-3Ф, оснащенный ПУ «Корнет-Э». Изначально данное шасси создавалось для проведения десантных операций с моря, в связи с чем в западной прессе появился ряд вопросов.


Как указывается, новая модификация предназначена для борьбы с бронетехникой и поражения укреплений противника. Наведение ракеты полуавтоматическое, с использованием лазерного подсвета.

«Корнет-Э» может похвастаться тандемной боеголовкой калибра 152 мм, что позволяет ему эффективно преодолевать броню противника даже при наличии ДЗ. Пробиваемость составляет от 1000 до 1200 мм катаной гомогенной брони, находящейся за ДЗ, а проникновение в бетон – от 3 до 3,5 м. «Корнет-Э» готов противостоять самой надежной обороне

- говорится в издании Army Recognition.



БТ-3Ф, совместно разработанный Россией и Индонезией, в базовой версии оснащается дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулеметом. Однако в представленной модификации его заменила сдвоенная ПУ «Корнет-Э».

Новая машина, предназначенная для морской пехоты, также была усилена бронеэкранами со сварными противокумулятивными решетками по бокам и в передней проекции. Однако неясно, сохранилась ли ее плавучесть или она была полностью переделана в самоходную систему для решения противотанковых задач

- озадачен автор.
Использованы фотографии:
Army Recognition
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6 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:21
    +2
    Практика показывает, что все эти решетки поотлетят в первой же посадке, фальшборта с ДЗ танки срывают постоянно, а тут...для красоты.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:22
    +2
    Бронированная техника, особенно легкобронированная, обрастает защитой от различных противотанковых средств, выглядит как химера!
    Защищаться все труднее, зато того, чем поражать такую технику, становится все больше.
    Очевидно, что пехота становится все опаснее, зубастее и значение её на поле боя, есть неоспоримо главным...
    Впрочем, так и раньше было, так и будет ещё долго.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 20:36
    +1
    Через посадку на этом "ежике" пару раз может и можно будет проехать . Потом вся эта "красота" оторвется естественно. Ну то ладно . Итог. Пытаемся сделать максимально защищенную машину . Но что не делай из легко бронированной машины. она не будет такой. Сама компоновка от БМП 3 хороша для чего угодно. Для плавающих танков, пво, минометов...... Для чего угодно кроме пехоту нормально возить. Лазить в десантное отделение это что то с чем то.Пехоте нужен Т-15 " Барбарис"
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:47
      +1
      Ну тут неадо выбирать. Либо высота - заметность и удобство. Либо низкий силуэт и небольшие проблемы у десанта.
  4. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 20:48
    +1
    Вроде, Индонезии нужна именно плавающая машина, так что сомнения автора Army Recognition какие-то сомнительные.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 20:55
    0
    Интересно, этот БТР будет применять ПТРК по бронетехнике врага до спешивания десанта или всё-таки после?