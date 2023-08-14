Посол Украины в США: Киев работает над возможностью продления закона о ленд-лизе на следующий год

С учетом того, что в США «наклевываются» серьезные экономические проблемы, в Киеве прекрасно понимают, что та беспрецедентная помощь, которую на Украине получают от Штатов, может внезапно прекратиться.
В итоге, украинское руководство работает над тем, чтобы обеспечить себе некую страховку. А именно – продлить закон о ленд-лизе на следующий год. Напомним, что данный документ был подписан президентом Байденом в прошлом году и действует до сентября текущего года.
О вышеупомянутых намерениях Киева в ходе интервью одному из украинских телеканалов рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Дипломат пояснила, что ее страна в текущий момент не получает оружия по ленд-лизу. Помощь для ВСУ поступает по трем другим программам, инициированным американским президентом, а ленд-лиз является лишь дополнением и пока не используется.
Как заявила Маркарова, с учетом того, что Киев не покупает оружие у Вашингтона, а последнее передается в качестве помощи, здесь четко действуют бюджетные правила. Поэтому, если полномочия Пентагона в какой-то момент закончатся, а закон о ленд-лизе не будет продлен, то Украина может остаться совсем без американской поддержки.
В свою очередь, со слов дипломата, если украинским властям удастся уговорить Конгресс о продлении прошлогоднего закона, то Киев сможет продолжить получать вооружение, подписывая договоры аренды и лизинга, применяя акт о ленд-лизе.