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Посол Украины в США: Киев работает над возможностью продления закона о ленд-лизе на следующий год

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Посол Украины в США: Киев работает над возможностью продления закона о ленд-лизе на следующий год

С учетом того, что в США «наклевываются» серьезные экономические проблемы, в Киеве прекрасно понимают, что та беспрецедентная помощь, которую на Украине получают от Штатов, может внезапно прекратиться.


В итоге, украинское руководство работает над тем, чтобы обеспечить себе некую страховку. А именно – продлить закон о ленд-лизе на следующий год. Напомним, что данный документ был подписан президентом Байденом в прошлом году и действует до сентября текущего года.

О вышеупомянутых намерениях Киева в ходе интервью одному из украинских телеканалов рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Дипломат пояснила, что ее страна в текущий момент не получает оружия по ленд-лизу. Помощь для ВСУ поступает по трем другим программам, инициированным американским президентом, а ленд-лиз является лишь дополнением и пока не используется.

Как заявила Маркарова, с учетом того, что Киев не покупает оружие у Вашингтона, а последнее передается в качестве помощи, здесь четко действуют бюджетные правила. Поэтому, если полномочия Пентагона в какой-то момент закончатся, а закон о ленд-лизе не будет продлен, то Украина может остаться совсем без американской поддержки.

В свою очередь, со слов дипломата, если украинским властям удастся уговорить Конгресс о продлении прошлогоднего закона, то Киев сможет продолжить получать вооружение, подписывая договоры аренды и лизинга, применяя акт о ленд-лизе.
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:25
    -1
    Киев сможет продолжить получать вооружение, подписывая договоры аренды и лизинга, применяя акт о ленд-лизе.

    Так если разгромят технику, что возвращать будут? После ВОВ американцы требовали вернуть все до последнего винтика, а потом все сами крушили на глазах наших бойцов.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Егоза
      После ВОВ американцы требовали вернуть все до последнего винтика,

      Нет!
      возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий (фактически, после разгрома Японии).
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:32
    0
    Уже лет 30-ть как в США "наклевываются" неприятности, причём уже всех сортов были и эконом кризис, техногенные катастрофы, природные бедствия, гражданскую война, только пока США продолжает рулить и гадить так что не стал бы я на что-то там надеятся(мое личное мнение) нет предпосылок и причин чтоб Вашингтон бросил удачный проэкт под названием Украина.