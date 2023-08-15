САУ 2С35 «Коалиция-СВ»: испытания завершаются, производство начато

"Коалиция-СВ" на Красной площади. Фото Минобороны РФ
В интересах артиллерии сухопутных войск разработана перспективная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». В течение нескольких последних лет это изделие проходило испытания, и такие мероприятия приближаются к своему завершению. Кроме того, стало известно о запуске производства самоходок этого типа, а также предназначенных для них транспортно-загрузочных машин.
На стадии испытаний
Напомним, проект САУ «Коалиция-СВ» разрабатывался с середины двухтысячных годов. Головным разработчиком был нижегородский ЦНИИ «Буревестник» из состава НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». В начале десятых годов был сформирован облик будущей самоходки, завершилось проектирование и началось строительство опытной техники.
По известным данным, первые опытные машины 2С35 были построены в 2013-14 гг. и тогда же вышли на испытания 9 мая 2015 г. эту технику впервые показали публике. В течение следующих лет прототипы «Коалиции-СВ» работали на полигоне, подтверждая расчетные характеристики и демонстрируя новые возможности. Ввиду сложности проекта и поставленных задач, испытания продолжаются до сих пор.
САУ «Коалиция-СВ» уже показала свои основные возможности, а также продемонстрировала превосходство над существующими артиллерийскими системами. Так, в 2019 г. самоходка выполнила стрельбу на дальность 80 км – на данный момент это рекорд для отечественных 152-мм орудий. Тогда же сообщалось об отработке режима «шквал огня», позволяющего усилить огневое воздействие на противника и сократить риски для САУ.
Перспективная и современная артиллерия. Фото АП РФ
Сборку «Коалиции-СВ» поручили предприятию «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург). В конце 2019 г. оно сообщило о завершении строительства опытной партии, которую вскоре собирались отправить в войска. Кроме того, стартовала подготовка полноценного серийного производства.
По результатам этих мероприятий, в августе 2021 г., на форуме «Армия-2021», Минобороны выдало «Уралтрансмашу» заказ на серийное производство новых САУ. Количество и стоимость техники тогда не уточнялись. Любопытно, что к моменту появления первого серийного контракта самоходки все еще оставались на стадии испытаний.
Актуальные планы
На днях стало известно текущее положение дел в проекте «Коалиция-СВ» и планы разработчиков на ближайшее будущее. 10 августа РИА Новости опубликовало интервью с заместителем генерального директора «Ростеха» Владимиром Артяковым. Темой беседы стали актуальные проекты и экспозиция госкорпорации на будущем форуме «Армия-2023».
В. Артяков рассказал, что испытания изделия 2С35 продолжаются, и их планируется завершить до конца года. При этом уже освоен серийный выпуск Строятся как самоходки, так и транспортно-загрузочные машины для них. Объемы и темпы такого строительства, по понятным причинам, не названы.
Одна из опытных самоходок 2С35. Фото Минобороны РФ
Из такого заявления следует, что новая САУ в ближайшем будущем поступит на вооружение сухопутных войск. При этом уже имеется и выполняется контракт на серийное производство техники. Это означает, что перевооружение строевых частей тоже удастся начать в обозримом будущем.
Новые решения
В рамках проекта «Коалиция-СВ» была разработана САУ традиционного облика, предназначенная для решения известного круга огневых задач. В то же время, в конструкции 2С35 используется ряд новых компонентов и решений, за счет которых обеспечивается значительный рост тактико-технических и боевых характеристик. Получившаяся самоходка имеет важные преимущества перед современными образцами своего класса.
САУ 2С35 представляет собой боевую бронированную машину на гусеничном шасси с поворотной башней, несущей вооружение. В качестве основы для «Коалиции-СВ» используется доработанное шасси танка Т-90, дающее необходимые характеристики подвижности и проходимости.
Для самоходки разработана оригинальная башня с необитаемым боевым отделением. Внутри нее находятся орудийная установка, механизированные укладки боекомплекта, автоматика заряжания и дистанционно управляемые приводы наведения. Снаружи башни размещены боевой модуль с пулеметом для самозащиты и дымовые гранатометы.
"Коалиция-СВ" на прицепе для перевозки. Фото Минобороны РФ
Изделие 2С35 оснащен 152-мм нарезной гаубицей 2А88. Это орудие имеет ствол длиной 52 клб с развитым дульным тормозом и эжектором; тип затвора неизвестен. Впервые в отечественной сухопутной артиллерии используется раздельный принцип заряжания с модульным метательным зарядом. Такой заряд состоит из нескольких модулей-картузов, количество которых может меняться в зависимости от требуемой энергетики выстрела. Подача снарядов и модулей в камору осуществляется автоматикой. Выстрел производится за счет оригинальной системы микроволновой инициации заряда.
Возимый боекомплект – 70 выстрелов. «Коалиция-СВ» может использовать все отечественные снаряды калибра 152 мм, включая управляемые. При этом обеспечен рост дальности стрельбы в сравнении с другими САУ, а также улучшена точность попаданий.
«Коалиция-СВ» оснащается современной цифровой системой управления огнем с необходимыми компонентами и функциями. Обеспечена топопривязка и расчет данных для стрельбы, предусматривается несколько режимов ведения огня. Предполагается, что на борту САУ имеется радиолокатор, отслеживающий траекторию снаряда и помогающий корректировать огонь.
Экипаж САУ состоит из трех человек – командира, водителя и наводчика. Все они размещаются в общем отсеке внутри корпуса. Управление системами и механизмами боевого отделения осуществляется дистанционно.
Агрегаты транспортно-загрузочной машины 2Ф66-1. Видны снаряды и механизмы подачи. Фото Vitalykuzmin.net
Вместе с самоходкой 2С35 в части будет поступать транспортно-загрузочная машина 2Ф66-1, выполненная на серийном шасси «КамАЗ». В фургоне ТЗМ размещены механизированные укладки, а также средства перемещения снарядов и модулей заряда. При помощи выдвижного конвейера ТЗМ передает компоненты выстрелов на самоходку. Машина 2Ф66-1 может работать с разными боеприпасами в калибре от 120 до 152 мм. В последнем случае она перевозит 92 выстрела.
Возможности будущего
Перспективная САУ 2С35 «Коалиция-СВ» по своей конструкции значительно отличается от существующих отечественных 152-мм систем. За счет таких различий обеспечивается существенный прирост боевых и иных характеристик, а также создается потенциал для дальнейшего развития.
Рост боевых характеристик обеспечен, в первую очередь, новым орудием 2А88 и его боеприпасами. Это изделие отличается увеличенной длиной ствола, позволяющей более эффективно использовать энергию метательного заряда. При этом орудие во время стрельбы полностью обслуживается автоматикой.
Настоящим технологическим прорывом является использование модульного метательного заряда. Переменные заряды хорошо освоены в нашей артиллерии, однако современная система модулей позволяет оптимизировать процессы заряжания и дает иные преимущества. Благодаря этому орудие становится более гибким инструментом для решения всех предполагаемых задач. Также интерес представляет микроволновая система инициации заряда. Она обеспечивает одновременное возгорание по всему объему модуля, что позволяет оптимизировать горение и повысить энергетические параметры.
На одном из форумов "Армия". Фото "Ростех"
Новая СУО для «Коалиции-СВ» решает все задачи по подготовке к стрельбе, корректировке огня и т.д. Кроме того, она обладает улучшенными возможностями взаимодействия с другими САУ и управляющими структурами. Фактически САУ 2С35 приспособлена к работе в сетецентрических контурах с соответствующими возможностями и преимуществами.
При всем этом, проект имеет потенциал для дальнейшего развития. В частности, уже показана возможность переноса боевого отделения 2С35 на другое шасси. Проходил испытания вариант САУ на автомобиле «КамАЗ». Также упоминается возможность использования в будущем гусеничной платформы «Армата». Еще одним направлением развития может стать создание новых снарядов.
Накануне перевооружения
Таким образом, новое изделие 2С35 «Коалиция-СВ» выгодно отличается от имеющихся в нашей армии 152-мм самоходных артиллерийских систем и потому представляет большой интерес. По всем основным параметрам 2С35 превосходит наличные машины 2С3 «Гвоздика» и 2С19 «Мста-С», имеющие орудия того же калибра. Интерес к новому образцу еще два года назад привел к появлению контракта на серийное производство.
Согласно последним новостям, испытания «Коалиции-СВ» уже завершаются. Кроме того, промышленность наладила серийное производство такой техники. Все это говорит о том, что ожидание подходит к концу – в ближайшее время новая САУ поступит на вооружение и дополнит имеющиеся самоходки.