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«Уничтожение машин подтвердить не можем»: в западной прессе оценили удары ВСУ по БМПТ «Терминатор»

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«Уничтожение машин подтвердить не можем»: в западной прессе оценили удары ВСУ по БМПТ «Терминатор»

В последнее время в сети практически отсутствовали материалы по участию БМПТ «Терминатор» в боевых действиях. В связи с этим даже стали раздаваться голоса, что опыт СВО показал отсутствие для них ниши в боевых порядках российской армии. Однако выложенное на днях ВСУ видео опровергает подобного рода размышления.


В опубликованном в сети материале украинские ударные дроны наносят несколько поражений машине огневой поддержки танков. Экипаж покидает обездвиженную технику, но позже возвращается к ней и цепляется на буксир к ОБТ Т-80БВ. После этого беспилотники начинают атаковать танк-«тягач». Затем противник пытается поразить машины, остановившиеся на дороге, уже артиллерийским огнем.

Мы не можем подтвердить уничтожение ни одной из двух машин, хотя БМПТ «Терминатор», скорее всего, нейтрализована

- дали свою оценку в западном издании World Defence News.

Как сообщается, боестолкновение произошло возле поселка Спартак, который расположен северо-западнее Донецка и примыкает к передовой линии.

Поскольку конфликт продолжает развиваться, способность адаптироваться к возникающим угрозам и использовать технологии, такие как беспилотники, будет иметь решающее значение

- делают вывод в прессе.

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23 комментария
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 18:05
    +19
    Вот как так? Полтора года войны. А боестолкновения у Спартака, который практически из окон Донецка можно увидеть. Неужели нельзя как то отодвинуть, хотя бы из пригородов Донецка, силы ВСУ? За 1,5 года можно там непросто "лунный пейзаж" устроить, можно метра 3 в глубину всё перекопать.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:13
      +3
      Цитата: DenD
      Вот как так? Полтора года войны.

      Да так. Добро пожаловать в реальную жизнь
      Цитата: DenD
      За 1,5 года можно там непросто "лунный пейзаж" устроить, можно метра 3 в глубину всё перекопать.

      Да все можно. Было бы чем.
      Цитата: DenD
      Неужели нельзя как то отодвинут

      Ну, что ж...ну не справляются военные без Вас, господин Денис Депутат. Приезжайте да покажите им класс...они реально будут рады такой помощи
  2. Roust
    Roust Сегодня, 18:10
    +16
    Даже видео от западных врагов доказывает героизм наших солдат. Дай Бог Всевышний им вернуться домой живыми.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:14
    +9
    Да из-за полупустого БК или уложено БК так что эти дроны не достали машина не взорвалась. Это все такое. Об этом только экипаж знает. А машина то тем не менее выдержала. КАЗ нужен! От таких "москитов " Тунгусской и Панцирем не отбится. Машина все равно нужная. Это не на "стеклянной" БМП пехоту поддерживать все равно. Думаю опыта набрались за это время боев на ней будь здоров.Интересно побеседовать с людьми на ней воевавших. П/С Парням жить!
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:18
      +4
      БМПТ теоретически могла бы дроны сбивать, будь у нее боеприпасы дистанционного подрыва и какие-нибудь средства обнаружения дронов
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:27
        +1
        Теоретически.Засунуть в такой калибр дистанционный подрыв пока не можем.В 57-мм на "Деривацию"вроде смогли.Только где эта "Деривация"?Да и массированное применение этих дронов явно перекроет как возможности так и количество этой системы на поле боя
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 18:40
          +2
          Для деривации снаряд гораздо сложнее, он управляемый. Тут же вопрос скорее в цене и в желании. Вообще против простых дронов можно и глушилку пришпандорить к броне, это всяко дешевле новой брони и потерь состава
      2. larsikkot
        larsikkot Сегодня, 18:28
        0
        там нету столько места-нужен локатор и апаратура в защищенном отсеке куда там ее пихать хз.. плюс обученный человек за ней следящий .. если только удлинить терминатор..
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 18:41
          0
          "нужен локатор и апаратура "///
          ----
          Именно! Поставить пулеметную турель-автомат на крышу - не проблема. Но без локатора-афара - бесполезно. А локатор - уйма денег.
  4. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:14
    +5
    Говорят что Леопарды хорошо горят от того же ПТРК Корнет.Подтверждают на Западе.В Британии высоко оценили поражающую способность «Корнетов» против Leopard.

    Российские установки «Корнет» с двойной боеголовкой успешно уничтожают украинские танки Leopard. К такому выводу пришел обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.По его словам, боевые машины Leopard стали «добычей» охотников за танками, вооруженных ракетами «Корнет». Среди преимуществ российского оружия перед американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin военный аналитик назвал простоту, универсальность и дешевизну.«Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню», — написал колумнист.

    https://m.gazeta.ru/army/news/2023/08/14/21070586.shtml
    1. Urs
      Urs Сегодня, 18:31
      0
      Нормально горят,сам видел.Да в принципе как и всякая БТТ.
      В битве БТТ*- Противотанковые средства выигрывают Птур.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:16
    +4
    БМПТ, на сегодняшний день наиболее удачная наша боевая машина в плане защищенности и боевой устойчивости. Если противник отказывается сейчас подтвердить её уничтожение, после стольких попаданий, то значит эту машину сейчас изучают на УВЗ, что бы понять, что еще можно улучшить. Жаль, что пока нет возможности научить эти машины бороться с ударными дронами...
    1. larsikkot
      larsikkot Сегодня, 18:32
      +1
      я бы не был столь оптимистичен- скорее всего всу был использовал моломощный ударный дрон-проанализировав его работу -они скорее всего увеличят массу взрывчятого вещества для гарантированого уничтожения .. по крайней мере я бы так сделал -а они я думаю не дурнее..
    2. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 18:34
      +1
      Может она и защищённая но армии не нужная. Давно пора новую нормальную БМП создать, будет достаточно хорошо защищённая БМП и БМПТ даром нужна не будет.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 18:18
    +7
    Мужчины-герои, до последнего работают. Судя по ролику, недостатков в дронах-камикадзе хххлы не испытывают. Печаль.
    1. larsikkot
      larsikkot Сегодня, 18:33
      +1
      ну так там целая страна вобщето-чего надо им поставят матрасники и бриташки а скорее всего и китайцы...
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 18:52
      +1
      Судя по ролику, недостатков в дронах-камикадзе хххлы не испытывают. Печаль.

      Если разворачивать ли мощности по тяжелой технике на Западе ещё 10 раз подумают, то развернуть производства мелких дронов для них не проблема. Увы. sad
  7. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 18:21
    +5
    Самое главное, чтобы экипаж жив был. Технику ещё наклепают.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:23
    +4
    Любое оружие нужно, но неуязвимого не существует в природе. Диалектика, однако.
  9. Urs
    Urs Сегодня, 18:29
    -1
    Начнем с начала,на картинке не терминатор negative . Заявляю во всеуслышание так как занимался испытаниями сей техники в поле.Разработчики противотанковых средств для авиации давали запрос на силуэт во всех проекциях ,отметка свой.
    И быстрей всего это чистой воды "фейк",на данный момент нет смысла использовать БМПТ,так как нет массового применения танков.По имеющейся информации все машины находятся в тылах на обслуживании и подготовке экипажей.Ввиду того что этот вид техники офф не принят на вооружение,то всю ответственность за сохранность и тех состояние несут представители завода испытательной группы.
    А этот народ очень консервативен и зазря рисковать ни техникой не экипажем рисковать не будут.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:30
    +1
    Если сравнить по результатам попадания, то удар Ланцетом по Леопарду заканчивается смертью животного, а удар хохлятским дроном по Терминатору и тягачу не дал смертельного результата. Вывод - наша техника надежнее.
    Парни, которые спасали машину настоящие воины, не зассали, до последнего бились... Дай бог им здоровья и, конечно, Победы!
  11. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:47
    +1
    А в немецкой прессе, по этому поводу, радость-радостная.
    Frankfurter Rundschau, пишет сегодня:
    "Российский «неубиваемый» супертанк: «Терминатор-2» уничтожен беспилотниками на войне в Украине.
    Автор: Лукас Майер
    Снова и снова России приходится мириться с тяжелыми потерями в войне на Украине. Теперь верные Москве войска потеряли одну из своих лучших машин Киеву.
    Имея боевую массу около 44 тонн, Россия использует одну из своих самых мощных систем вооружения на сегодняшний день в войне на Украине".
    Дальше они обсасывают ТТХ "Терминатора" и приходят к выводу, что русская супертехника не может устоять перед ударами украинских "героев". Но "Терминатор" хвалят, чтоб им пусто было! И, естественно, вот-вот Россия будет повержена. Да, сейчас только крылатые ракеты "Таурус" срочно нужно подбросить и, победа! angry
  12. midivan
    midivan Сегодня, 18:48
    +1
    А нельзя ли приспособить мартирки как на Т-90, те которые сбивают выстрелы РПГ? Дрон то медленнее гораздо нежели выстрел.