«Уничтожение машин подтвердить не можем»: в западной прессе оценили удары ВСУ по БМПТ «Терминатор»

Мы не можем подтвердить уничтожение ни одной из двух машин, хотя БМПТ «Терминатор», скорее всего, нейтрализована

Поскольку конфликт продолжает развиваться, способность адаптироваться к возникающим угрозам и использовать технологии, такие как беспилотники, будет иметь решающее значение