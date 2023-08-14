«Уничтожение машин подтвердить не можем»: в западной прессе оценили удары ВСУ по БМПТ «Терминатор»

В последнее время в сети практически отсутствовали материалы по участию БМПТ «Терминатор» в боевых действиях. В связи с этим даже стали раздаваться голоса, что опыт СВО показал отсутствие для них ниши в боевых порядках российской армии. Однако выложенное на днях ВСУ видео опровергает подобного рода размышления.
В опубликованном в сети материале украинские ударные дроны наносят несколько поражений машине огневой поддержки танков. Экипаж покидает обездвиженную технику, но позже возвращается к ней и цепляется на буксир к ОБТ Т-80БВ. После этого беспилотники начинают атаковать танк-«тягач». Затем противник пытается поразить машины, остановившиеся на дороге, уже артиллерийским огнем.
Мы не можем подтвердить уничтожение ни одной из двух машин, хотя БМПТ «Терминатор», скорее всего, нейтрализована
- дали свою оценку в западном издании World Defence News.
Как сообщается, боестолкновение произошло возле поселка Спартак, который расположен северо-западнее Донецка и примыкает к передовой линии.
Поскольку конфликт продолжает развиваться, способность адаптироваться к возникающим угрозам и использовать технологии, такие как беспилотники, будет иметь решающее значение
- делают вывод в прессе.