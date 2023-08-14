Предположительная подготовка к вторжению в Нигер: ВМС Британии намерены усилить своё присутствие в Западной Африке

Судно вышло из Гибралтара со специалистами из досмотровой группы морских пехотинцев. На борту корабля также находится разведывательный БЛА Puma AE. В задачи экипажа HMS Trent входит проход через Гвинейский залив с целью проведения соответствующих тренировок, направленных на обеспечение защиты торговых грузов Соединённого Королевства, проходящих через эту территорию на общую сумму в 6 млрд фунтов стерлингов

HMS Trent – морское патрульное судно ВМС Великобритании начало свою миссию в Западной Африке, следует из данных, опубликованных морским ведомством страны.Как утверждают в военно-морских силах Соединённого Королевства, усиление военно-морского присутствия в данном регионе призвано обеспечить его защиту, а также пресечь преступную деятельность, такую, как морское пиратство и вооружённый разбой (бандитизм), преобладающий там.– отметили в британских ВМС.Стоит отметить, что подобные меры соответствуют целям «Группы друзей Гвинейского залива» (G7 ++ FOGG) – дополнительной структуры по оказанию содействия странам Запада и Центральной Африки в целях поддержания морской безопасности в регионе. Её членами являются США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Южная Корея, Япония, Бразилия, Управление ООН по наркотикам и преступности наряду с Интерполом. Данная группа была создана в 2013 году по инициативе Великобритании.Таким образом, к странам, подпадающим под «защиту» вышеупомянутых государств, относятся Гвинея, Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер, Мавритания (Сахаро-Сахельский регион) и прибрежные страны Гвинейского залива (Ангола, Бенин, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Габон, Нигерия, Гана, Сан-Томе и Принсипи, Того и Сьерра-Леоне).Можно предположить, что это подготовка к коллективному вторжению в Нигер. При этом основной силой, которая может осуществить интервенцию, обозначается ЭКОВАС во главе с Нигерией. Британский флот может попытаться блокировать порты лояльных новым властям Нигера стран. Например, порты Гвинеи, власти которой заявили, что нападение на Нигер расценят как нападение на свою страну.