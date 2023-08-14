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Предположительная подготовка к вторжению в Нигер: ВМС Британии намерены усилить своё присутствие в Западной Африке

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Предположительная подготовка к вторжению в Нигер: ВМС Британии намерены усилить своё присутствие в Западной Африке

HMS Trent – морское патрульное судно ВМС Великобритании начало свою миссию в Западной Африке, следует из данных, опубликованных морским ведомством страны.


Как утверждают в военно-морских силах Соединённого Королевства, усиление военно-морского присутствия в данном регионе призвано обеспечить его защиту, а также пресечь преступную деятельность, такую, как морское пиратство и вооружённый разбой (бандитизм), преобладающий там.

Судно вышло из Гибралтара со специалистами из досмотровой группы морских пехотинцев. На борту корабля также находится разведывательный БЛА Puma AE. В задачи экипажа HMS Trent входит проход через Гвинейский залив с целью проведения соответствующих тренировок, направленных на обеспечение защиты торговых грузов Соединённого Королевства, проходящих через эту территорию на общую сумму в 6 млрд фунтов стерлингов

– отметили в британских ВМС.

Стоит отметить, что подобные меры соответствуют целям «Группы друзей Гвинейского залива» (G7 ++ FOGG) – дополнительной структуры по оказанию содействия странам Запада и Центральной Африки в целях поддержания морской безопасности в регионе. Её членами являются США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Южная Корея, Япония, Бразилия, Управление ООН по наркотикам и преступности наряду с Интерполом. Данная группа была создана в 2013 году по инициативе Великобритании.

Таким образом, к странам, подпадающим под «защиту» вышеупомянутых государств, относятся Гвинея, Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер, Мавритания (Сахаро-Сахельский регион) и прибрежные страны Гвинейского залива (Ангола, Бенин, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Габон, Нигерия, Гана, Сан-Томе и Принсипи, Того и Сьерра-Леоне).

Можно предположить, что это подготовка к коллективному вторжению в Нигер. При этом основной силой, которая может осуществить интервенцию, обозначается ЭКОВАС во главе с Нигерией. Британский флот может попытаться блокировать порты лояльных новым властям Нигера стран. Например, порты Гвинеи, власти которой заявили, что нападение на Нигер расценят как нападение на свою страну.
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:34
    -1
    Предположительная подготовка к вторжению в Нигер: ВМС Британии намерены усилить своё присутствие в Западной Африке


    Эх.Самое время поставить бы Нигеру безэкипажные катера-камикадзе.Всё таки нужная вещь.Надо бы что то подобное создать и нам.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:39
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Эх.Самое время поставить бы Нигеру безэкипажные катера-камикадзе.

      Где их взять, разве что у Украины купить.
      1. Комментарий был удален.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 21:43
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Эх.Самое время поставить бы Нигеру безэкипажные катера-камикадзе.Всё таки нужная вещь.Надо бы что то подобное создать и нам.


      Ничего не надо придумывать. Всё уже придумано до нас:

    3. Глядя Петрович
      Глядя Петрович Сегодня, 21:44
      +3
      Эх.Самое время поставить бы Нигеру безэкипажные катера-камикадзе.Всё таки нужная вещь.Надо бы что то подобное создать и нам.

      Зачем Нигеру безэкипажные катера? У него со всех сторон суша.
    4. Aken
      Aken Сегодня, 21:49
      +2
      Затея хорошая. Вот как пробьётся Нигер к морю, так сразу и поставим.
      1. Комментарий был удален.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 21:36
    -1
    HMS Trent – морское патрульное судно ВМС Великобритании начало свою миссию в Западной Африке, следует из данных, опубликованных морским ведомством страны.

    Шеф! Усё пропало! Разбегаемся кто куда! Владычица морей выпустила всю корабельную мощь!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    +1
    Корвет Меркурий ВМС России проходит Ла Манш!Так между делом. tongue Помощнее НМС Трент будет,грозы рыболовства,когда англичане заткнуться - "владытчики" морей.Несси пусть ловят.Трента мы "рыбонесуущими траулерами циркононосцами "раздолбаем ,если надо будет.Кстати где там Горшков,надо обеспечить свободу рыболовства у западной Африки.Вчера было время - следил по флайрадару,похоже у США там и ЧВКашники присутствуют.Чинук вертолёт нарисовался - под гражданский раскрашен.Сидит в Буркино Фассо.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:46
    +2
    Британия вторгается в Нигер, это уже смешно! Куда им вторгаться, кем и чем. А ЭКОВАС свое мнение уже озвучил, они воевать с Нигером не хотят. Все потуги англичан заканчиваются большим пуком и самый большой будет на Украине, когда мы возьмем Одессу и похороним их план морского коридора в Индию и Иран.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 22:34
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Все потуги англичан заканчиваются большим пуком и самый большой будет на Украине, когда мы возьмем Одессу и похороним их план морского коридора в Индию и Иран.

      belay После Черного моря волоком потащатся или канал рыть станут через Кавказские горы?!
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 21:49
    +1
    Стоит отметить, что подобные меры соответствуют целям «Группы друзей Гвинейского залива» (G7 ++ FOGG) – дополнительной структуры по оказанию содействия странам Запада и Центральной Африки в целях поддержания морской безопасности в регионе. Её членами являются США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Южная Корея, Япония, Бразилия, Управление ООН по наркотикам и преступности наряду с Интерполом. Данная группа была создана в 2013 году по инициативе Великобритании.


    С такими "друзьями" никаких врагов не надо! Таких "друзей" за ухо да в музей...
    Буркина-Фасо там, вроде кулачки за Нигер держат? Вот и пусть предоставят стенки для наших кораблей, прикроем от "дружков". Туда б "Нахимова" отправить...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:53
      +1
      isv000.Ecть вариант - через рыборезку и на муку,гранулированную. hi drinks
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 22:01
        +1
        Цитата: tralflot1832
        isv000.Ecть вариант - через рыборезку и на муку,гранулированную. hi drinks

        Заметьте! Не я это предложил - drinks !!! hi Сейчас вернусь... wink
  6. ASM
    ASM Сегодня, 21:56
    0
    У Нигера нет выхода к морю. И что, это суденышко будет бомбить - Нигерию? Так это вообще разные гос-ва. Или оно будет бомбить промышленные объекты, которые принадлежат франкам и иже с ими. Или они попытаются ввести блокаду побережья от Сенегала до Габона? Так это просто пустяк, поскольку севернее есть большой Алжир и ливийское гуляй-поле. А вот туда франки даже близко не сунутся.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 22:00
      -1
      Цитата: ASM
      У Нигера нет выхода к морю.

      Река Нигер - судоходна. Рядом есть страны, которые просто не должны отказываться от нашего предложения потесниться в их портах.
      1. ASM
        ASM Сегодня, 22:11
        0
        Ну тогда им нужно собрать речной флот и обеспечить свободную перегрузку груза с океанских на речные суда. Мне кажется, что это очень дорого, ведь придется строить новые терминалы без гарантии окупаемости.
      2. Sadok
        Sadok Сегодня, 22:34
        0
        река Волхов тоже судоходна. но что-там крейсера и подлодки не гоняют
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 22:32
    0
    а где они море там нашли?
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