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Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ

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Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ

Российские войска после небольшого перерыва снова нанесли удар по тыловым районам Украины, целью на этот раз выступили места базирования и хранения безэкипажных катеров ВМС Украины, с помощью которых террористический режим Киева атаковал гражданское судно, а также российские военные корабли и Крымский мост. Как заявили в военном ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.


Удар был нанесен в ночное время крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по Одессе и Запорожью. Кроме того, по целям отработали дроны-камикадзе "Герань". В Генштабе ВСУ уже привычно заявили, что посбивали все ракеты и все дроны, но многочисленные пожары на местах попаданий скрыть не удалось, снимки публикует даже украинская пресса.

Из еще хорошего - в Николаевской области в районе н.п. Зеленый Гай наши накрыли батарею зенитного комплекса С-300 Воздушных сил ВСУ. Подробности Минобороны не сообщает, лишь отмечает, что цель поражена.

Теперь непосредственно к линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении наши продолжают наступать широким фронтом, двигаясь в сторону Купянска. Противник контратакует, пытаясь остановить продвижение подразделений "Западной" группировки войск, но безуспешно. За последние сутки в районах Новоселовское ЛНР, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области наши отразили шесть атак ВСУ, отправив к Бандере до 65 всушников. Из техники противник потерял три ББМ и шесть единиц артиллерии, среди которых четыре самоходки.

Шесть раз ВСУ ходили в атаку и на Донецком направлении, бросив в бой штурмовые группы в районах Белогоровка ЛНР, Водяное, Красногоровка и Невельское ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск все атаки отразили. По имеющимся данным, противник потерял порядка 150 человек убитыми и ранеными, два танка, три ББМ и две единицы артиллерии. В районе Авдеевки уничтожен склад 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском ВСУ предприняли две атаки в районе Червоная Диброва ЛНР, но отошел, потеряв до 90 военнослужащих, три ББМ и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении бои продолжаются в районах Старомайорское и Урожайное, наши наносят удары по ВСУ артиллерией и авиацией. По последним данным с передовой, Урожайное прешло в серую зону, но батальон Восток отступать не намерен. Командование ВСУ бросает подчиненных в беспрерывные штурмы, не считаясь с потерями. За прошедшие сутки уничтожено порядка 240 всушников, три ББМ и три единицы артиллерии, все иностранного производства, одна из них самоходная.

На Запорожском направлении противник предпринял в течение суток две атаки в районе Работино, обе отражены. Также уничтожена ДРГ. Общие потери ВСУ: более 50 человек, один танк, две боевые машины пехоты, три единицы артиллерии, все иностранные, две из них самоходные.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и испанский самоходный миномет "Alacran".

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8 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:51
    +2
    Всё хорошо, прекрасная маркиза.

    Текст Вашего комментария слишком короткий
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:58
      +2
      Ну как бы и не всё хорошо,но и катастрофы никакой нет,Слава Богу. Проблема в том что ВСУ применяет кассетные боеприпасы,а в том же Урожайном от них спрятаться негде.Приходится отходить.Нам тоже необходимо массированно применять кассетные боеприпасы,иначе так и будем отступать.



      Донецкий военкор Алексей Акутин утверждает, что из Урожайного ВС РФ вышли.

      «Противник переходит к новой стратегии – непрерывному наступлению (скорее всего на юге), где он будет сохранять инициативу до тех пор, пока мы не научимся наступать и не получим больших территориальных приобретений. Перелом наступит тогда, когда наши территориальные приобретения будут больше территориальных утрат. Вот тогда можно говорить о переговорах и окончании войны.Сейчас же на фронте сложилось некое равновесие. Мы понемногу теряем территории на юге, но понемногу отвоевываем их на севере», – отмечает Акутин.По его словам, врагу это невыгодно, поэтому он перешел к третьему этапу наступления, суть которого в атаках на позиции 58-й армии в районах Пятихаток и Работино, а также на позиции 5-й и 36-й армий с одновременным форсированием Днепра, рубежи на левобережье которого обороняют сильно поредевшие войска ОГ «Днепр».

      https://www.politnavigator.net/poterya-urozhajjnogo-pirrova-pobeda-ili-sereznyjj-uspekh-vsu.html

      «Везде есть у него успехи, что заставляет наше командование вести оборону преимущественно элитными частями. В район Работино выдвинулась 7-я дшд, которая вместе с 42-й мсд и 810-й бригадой МП отражает атаки ВСУ. Ночью наши войска вышли из Урожайного.Под Клещеевкой противника контратакуют 83-я десантно-штурмовая бригада, части 106-й и 76-й дивизий ВДВ, а вот ОГ «Днепр» «прохлопывает» на левом берегу Днепра один плацдарм за другим (теперь их уже два – в районе Антоновского моста и Казачьих Лагерей), при том, что противник (121-я и 126-я бригады ТРО) не имеет тяжелого вооружения.Касательно остальных участков севернее Артемовска – там идет встречное сражение, и на данном этапе противник атакует, а мы отбиваемся», – резюмирует Акутин.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 18:36
        +1
        Я думаю, на Запорожье скоро все пойдет по нашему сценарию. Противник несет слишком большие потери, рано или поздно это скажется на его возможностях. У нас там очень толковое руководство войсками, найдут способ хохла прибить.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 18:37
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Нам тоже необходимо массированно применять кассетные боеприпасы,иначе так и будем отступать.

        Обязательно надо! Крайне низкая кучность и высокая рассеиваемость стрельбы Градами - очень хорошо может нивелироваться именно кассетными боеприпасами!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:53
    +1
    Посмотрим, на результат, после заявления нашего М. О. Киев из принципа посторается нанести удар именно такими безпилотниками, дабы показать что удар цели не достиг, тянуть не станут.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 18:01
      0
      эти беспилотные лодки могут прямиком из болгарии плыть к любой цели в черном море. всу ими может даже не управляют.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:57
    +1
    Вот кому Гуменюк сделала хуже перестав оглашать сводку НАТО о количестве кораблей ЧФ в море в районах патрулирования?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:25
    +1
    Продолжайте в том же духе парни; место укронацистов в могиле.