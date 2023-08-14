Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ

Российские войска после небольшого перерыва снова нанесли удар по тыловым районам Украины, целью на этот раз выступили места базирования и хранения безэкипажных катеров ВМС Украины, с помощью которых террористический режим Киева атаковал гражданское судно, а также российские военные корабли и Крымский мост. Как заявили в военном ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Удар был нанесен в ночное время крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по Одессе и Запорожью. Кроме того, по целям отработали дроны-камикадзе "Герань". В Генштабе ВСУ уже привычно заявили, что посбивали все ракеты и все дроны, но многочисленные пожары на местах попаданий скрыть не удалось, снимки публикует даже украинская пресса.
Из еще хорошего - в Николаевской области в районе н.п. Зеленый Гай наши накрыли батарею зенитного комплекса С-300 Воздушных сил ВСУ. Подробности Минобороны не сообщает, лишь отмечает, что цель поражена.
Теперь непосредственно к линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении наши продолжают наступать широким фронтом, двигаясь в сторону Купянска. Противник контратакует, пытаясь остановить продвижение подразделений "Западной" группировки войск, но безуспешно. За последние сутки в районах Новоселовское ЛНР, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области наши отразили шесть атак ВСУ, отправив к Бандере до 65 всушников. Из техники противник потерял три ББМ и шесть единиц артиллерии, среди которых четыре самоходки.
Шесть раз ВСУ ходили в атаку и на Донецком направлении, бросив в бой штурмовые группы в районах Белогоровка ЛНР, Водяное, Красногоровка и Невельское ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск все атаки отразили. По имеющимся данным, противник потерял порядка 150 человек убитыми и ранеными, два танка, три ББМ и две единицы артиллерии. В районе Авдеевки уничтожен склад 53-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском ВСУ предприняли две атаки в районе Червоная Диброва ЛНР, но отошел, потеряв до 90 военнослужащих, три ББМ и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении бои продолжаются в районах Старомайорское и Урожайное, наши наносят удары по ВСУ артиллерией и авиацией. По последним данным с передовой, Урожайное прешло в серую зону, но батальон Восток отступать не намерен. Командование ВСУ бросает подчиненных в беспрерывные штурмы, не считаясь с потерями. За прошедшие сутки уничтожено порядка 240 всушников, три ББМ и три единицы артиллерии, все иностранного производства, одна из них самоходная.
На Запорожском направлении противник предпринял в течение суток две атаки в районе Работино, обе отражены. Также уничтожена ДРГ. Общие потери ВСУ: более 50 человек, один танк, две боевые машины пехоты, три единицы артиллерии, все иностранные, две из них самоходные.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и испанский самоходный миномет "Alacran".