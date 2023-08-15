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Западные аналитики: Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину

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Западные аналитики: Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину

Европейские аналитики находят много схожего между вооружённым конфликтом на Украине и Первой мировой войной. На изображениях, описывающих сражения, проходившие более века назад, солдаты сидят на корточках в земляных укреплениях на местности, напоминающей лунный ландшафт.


В течение последних месяцев украинские войска начинали своё контрнаступление, пытаясь накатываться = на российские позиции на юге и юго-востоке страны. Кампания идёт очень медленно. Новые украинские механизированные дивизии, оснащенные западным вооружением и техникой, увязли в первых слоях российской обороны, включая обширные минные поля, бетонные заграждения типа «зубы дракона», противотанковые рвы.

Просто танком с какой-то броней уже ничего не сделаешь, потому что минное поле слишком большое, и рано или поздно техника остановится, а затем будет уничтожена сосредоточенным огнем

— заявил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.



В недавнем отчете Wall Street Journal был рассмотрен один значимый показатель, согласно которому от 20 000 до 50 000 украинцев стали инвалидами, сражаясь за киевский националистический режим.

Для сравнения, около 67 000 немцев и 41 000 британцев были вынуждены ампутировать конечности во время Первой мировой войны, когда эта процедура часто была единственной доступной для предотвращения смерти.

— отмечает журнал.

Западные аналитики:

Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину.

Они видят это в возобновлении изматывающей наземной войны в Европе между вооруженными силами двух государств, в геополитическом безрассудстве инициирования конфликта со стороны Вашингтона и ЕС.
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:36
    +8
    Эта тень падает на всех.Участвующих..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:51
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Эта тень падает на всех.Участвующих..

      Эта тень дает ключ к решению конфликта - Брусиловский прорыв. Необходимо накопить достаточно резервов, чтобы наступать по всей линии фронта. Тогда превосходная спутниковая разведка врага не сможет определить направление главного удара, и украинское командование не перебросит резервы к месту прорыва фронта.
      Всё придумано до нас.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:01
        +11
        Брусиловский прорыв в итоге закончился ничем.Стратегической цели достигнуто не было.И,кстати.В феврале прошлого года тоже были прорывы.И на юге,и на севере Украины .И?Вопрос о устойчивости.Не Армии,она сражается.А тех,кто наверху
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 08:19
          +3
          Ничем, потомушто не поддержан был вовремя, стратегическая, инициатива просматривалась
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 08:28
            +2
            Вы верно заметили,что не поддержали.Так же как и десантная операция в проливах.Но она даже не вышла из планирования.Есть исторические примеры и на них надо учиться.Главное-твердо гнуть свою линию
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:42
            +1
            Цитата: роман66
            Ничем, потомушто не поддержан был вовремя, стратегическая, инициатива просматривалась

            Стратегическая инициатива была на стороне русской армии, но царское окружение этим не воспользовалось, а можно было изменить ход войны и разгромить германо-австрийскую армию.
  2. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:38
    +4
    Сейчас время другое, всё кричат монетизация,значит все пойдут на органы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    +2
    Они видят это в возобновлении изматывающей наземной войны в Европе между вооруженными силами двух государств, в геополитическом безрассудстве инициирования конфликта со стороны Вашингтона и ЕС.
    . События, конфликты происходят тогда, когда кому то это нужно!!!
    Закономерный вопрос... А КОМУ ЭТО НУЖНО?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: rocket757
      Закономерный вопрос... А КОМУ ЭТО НУЖНО?

      Ясно что не России, но есть те кому это нужно.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:38
    +3
    На истощение, говорите? Окраина уже давно материально истощилась и поставляет только обслугу для натовского вооружения. И что из двух кончится раньше? Вариант с истощение России не рассматриваю.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:42
      +1
      А Вы не рассматриваете вариант,что кого то наверху так возьмут за горло или пониже,что охота воева...тьфу-"специальнооперативеть" пропадет.
      1. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 07:50
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А Вы не рассматриваете вариант,что кого то наверху так возьмут за горло или пониже,что охота воева...тьфу-"специальнооперативеть" пропадет.

        Могли бы - давно взяли бы. Но просто нечем теперь прижать. Все хорошо увидели судьбу "хороших русских" и их активов на западе. Какой смысл для политиков и олигархов идти им ноги целовать, если по итогу все равно все отберут. А тут, дома, вполне себе неплохо живется... Нет, пока у нас достаточно сильная власть и стабильная экономика нагнуть нас не выйдет. Военная победа НАТО малореальна - они сильно отстают по темпам производства техники и боеприпасов, а введи они в бой все силы к примеру командования НАТО в Европе - получат ядерный удар, со всеми вытекающими и знают об этом. Так что похоже что казавшийся очень популистским тезис про "до последнего украинца" начинает выглядеть все более реально. Ну да и черт с ними, они сами сделали этот выбор.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:10
          +7
          Тогда чего же они,эти наши рукамиводители ,так упорно говорят о мирных переговорах.О готовности к ним?
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 08:59
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Тогда чего же они,эти наши рукамиводители ,так упорно говорят о мирных переговорах.О готовности к ним?

            Только потому, что сами они не очень верят в собственную непогрешимость и государственную идейность. В такое время нужно встречаться с народом. Если не можешь или не хочешь, найди того, кто может, а сам уйди и не мозоль глаза экранным изображением.
            И забери с собой «эффективных», читающих по бумажке со словарём министров-миллионеров.
            Нельзя построить народное государство на лжи и обмане, на несправедливости и безыдейности.
            Пора принять решение государственного масштаба, а не ждать, пока разные Евгении Викторовичи бросятся отрывать куски пожирнее.
            О России надо думать...Не об «Единой», в которой хапуга на хапуге и хапугой погоняет, а о стране, где люди идут на смерть ради хорошей жизни.
      2. lwxx
        lwxx Сегодня, 08:02
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        А Вы не рассматриваете вариант,что кого то наверху так возьмут за горло или пониже,что охота воева...тьфу-"специальнооперативеть" пропадет.

        Их уже взяли и так крепко ,что выход только один вооруженное противостояние. Посмотрите активы России ( в том числе и активы олигархов ) до 21 года. А в 21 году начали вытеснять и забирать имущество и деньги по всему миру. Только не надо сказок про защиту русского населения на Украине. 30 лет было неинтересно , а тут на тебе- озаботились.А так ,да 1МВ - люди гибнут за металл.
        1. bandabas
          bandabas Сегодня, 08:29
          0
          Да никто не взял. Пойдут на Анкару-1, отмоют очередные транши, потом поноют, что снова обманули. Сказка про белого бычка.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:46
    +3
    Цитата: dmi.pris1
    А Вы не рассматриваете вариант,что кого то наверху так возьмут за горло или пониже,что охота воева...тьфу-"специальнооперативеть" пропадет.


    Кто возьмёт? Кого возьмёт? Если бы могли, то давно бы уже взяли, а так выходит , что ручёнки коротки и в попе не кругло.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:49
    +3
    Парадокс этой войны в отношении своих к своим .Украинцев не используют против России , их тупо гонят на убой. Я иногда думаю что это война против Украины ,на истребление нации
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:02
      +3
      Цитата: APASUS
      Я иногда думаю что это война против Украины ,на истребление нации

      Вот смеетесь, а все как в 2014 году сказал Мольфар Нечай
      "Нечай сказал, что государства такого (Украина) не будет, а народы населяющие его разбредутся по иным странам и наконец обретут покой.
      Сказал, что не нужно жалеть о гниющем трупе (это его дословное выражение, только переведенное на русский язык).
      И еще сказал, что эти земли пропитаются трупным запахом, и еще долго народ будет помнить его, со страхом рассказывая своим потомкам о погибшей стране, в которой один народ, не помнящий родства, решил покорить другой. Тот, от которого сам пошел.
      корреспондент: … то есть перспектива у нас не радужная? У этой цивилизации.

      Михайло Нечай: Нет, нет мы идём вниз, наш генофонд вымирает.

      корреспондент: Только Украина?

      Михайло Нечай: И Украина. Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и Центральная Украина будет под Россией, Буковина будет под Румынией.

      корреспондент: Так вы считаете, что расколется Украина?

      Михайло Нечай: Наверняка. Украины на карте не будет, но это временное явление…

      корреспондент: А когда она возродится?

      Михайло Нечай: В этом виде никогда! Это будет совсем другая страна и не в этих краях."
      Источник: https://rurik-l.livejournal.com/2738999.html
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: APASUS
      Парадокс этой войны в отношении своих к своим

      Весь парадокс этой войны в том, что некогда братские народы смогли оболванить до такой степени, что брат пошёл убивать брата. И это сделали извечные враги славян - англосаксы.
      Одни стали верить в некую державность, которая и была только в союзе с русскими в социально справедливой экономической формации. Другие уверовали в справедливость российского спекулятивно-воровского капитализма, без конечной цели, без национальной идеи, без ответственности за государственные дела, без обязательств перед народами и страной.
      Так стравливают собак в собачьих боях...
      Рассказать, что будет в итоге?! Сотни тысяч жертв, миллионы калек (инвалидов). Полное разрушение страны (Украины), раздача земель кому ни попадя, десятилетия «хождения по пустыне» и миллиардные вложения в разрушенную экономику и социальную сферу...
      Но и это не всё. Понадобится не меньше сотни лет, чтобы стереть из памяти поколений этот кошмар.
      * * *
      А, если подумать и найти более эффективный способ раз и навсегда оградить русский мир от этих шкурных посягательств? Может пора построить тот самый наш обновлённый мир?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
    +2
    Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину.

    За этой тенью следует призрак революции... а за ней развал государств и империй участвующих в мировой бойне.
    Выигрывает тот кто со стороны наблюдает за всем этим и подбрасывает бензинчика в этот костер смерти сжигающий жизни тысяч людей.
    США добились своих целей... не до конца правда...от нашего народа зависит поломаем ли мы планы этих людоедов на развал России.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:51
    0
    Они видят это в возобновлении изматывающей наземной войны в Европе между вооруженными силами двух государств

    вот наконец реальное мнение западных аналитиков и экспертов (в отличии от проплаченных "экс-"), надо еще добавить что они "руки потирают от счастья, которое им привалило в виде войны на окраене"
  9. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:58
    +1
    Древние укры уйду в историю как существовавшая Атлантида.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:00
    +1
    На изображениях, описывающих сражения, проходившие более века назад, солдаты сидят на корточках в земляных укреплениях на местности, напоминающей лунный ландшафт.

    Похоже на лунный ландшафт, но вот такое заграждение сейчас уже не найти:

    Да снарядов даже в то время использовали не меньше. Вот это только за один день Первой Мировой:
  11. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:05
    +3
    Разговоры про аналогии с первой мировой от лукавого, так они пытаются запрограммировать население, что Россия в конечном итоге, как в первую мировую проиграет и тогда они смогут её снова пограбить.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:09
      +1
      Царская Россия проиграла, Советская же, появилась и построила свою цивилизацию.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 09:03
        0
        Советская же, появилась и построила свою цивилизацию

        Появилась путем крупного фарта.Если бы Вильгельм договорился с Англо Саксами и пустил все силы на Россию после революции,никакого бы Союза и в помине не было.Сейчас союзников нет и никто такой ошибки не допустит hi
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:05
    +4
    Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину

    Уже заметна тень Третьей мировой войны, падающая на Землю из-за войны на Украине.
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:09
    +2
    Ну вот и западные аналитики начали прибегать к аналогии с ПМВ. Я как-то сравнил СВО с ПМВ так меня многие заминусовали. Думаю что основнаю причина в том, что танк перестал быть эффектифным средством прорыва, а нового пока не придумали. Мясные штурмы заканчиваются похоже хуже чем в ПМВ с учетом развития беспилотной авиации как ударной так и разведывательной.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:27
      0
      Вы ошибаетесь. Мы имеем то что имеем только из за того, что нет цели победить путём захвата территории противника. Т.к нынче капитализм, никому не охота брать на себя восстановление и содержание огромной страны с её населением.
  14. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 08:09
    0
    Цитата: Бородач
    Цитата: dmi.pris1
    Эта тень падает на всех.Участвующих..

    Эта тень дает ключ к решению конфликта - Брусиловский прорыв. Необходимо накопить достаточно резервов, чтобы наступать по всей линии фронта. Тогда превосходная спутниковая разведка врага не сможет определить направление главного удара, и украинское командование не перебросит резервы к месту прорыва фронта.
    Всё придумано до нас.

    Для наступления необходимо как минимум 3 миллиона обученных Бородачей с кучей техники и снаряжения. Боливар российской экономики такое вряд ли потянет, поставки БК для артиллерии кое как удовлетворяют при фронте более 2 тыс.км., а при наступлении будет нужно в 3-4 раза больше.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину.
    А тень "старушки с косой" на Западе еще не видят? А к этому все идет и не без помощи Запада.
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:17
    0
    Первая мировая война не имеет значения, Вторая мировая война не имеет значения, Третья мировая война не имеет значения, если не считать 27 миллионов погибших русских. Сейчас также важно, чтобы не было четвертой мировой войны.
    Кажется, что человечество не создано для мирного мира. Скорее всего, необходимые гены отсутствуют.
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:25
    +1
    Западные аналитики: Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину

    Вам ли не знать? Это вы поманили Николая II вступить в войну стравив Россию с немцами...Это же после отказа от престола сброд под руководством Грушевского стал лелеять мечту о незалiжном государстве...
    Повторение в том, что гнилой, неблагодарный Запад вознамерился в очередной раз разрушить Россию, а на Украину выпала роль дурного мальчика (амбициозного клоуна) для битья.
    В любом виде победа будет за Россией...
  18. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:42
    0
    Как будто для нас похожесть конфликта на пмв что-то сулит хорошее. Да и вообще кто бы мог подумать что так будет, до начала сво сулили что всу быстро развалится, ибо воевать не хотят и не умеют.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:55
    0
    Шестой раздел с полным пересмотром стараний Сталина по возвращению Республике Польской земель ранее пренадлежавших Германии и не только. Сколько поляка по морде лица не бей, а всё равно мало. Украинцам ведь так нравятся новые польские идеи...