Просто танком с какой-то броней уже ничего не сделаешь, потому что минное поле слишком большое, и рано или поздно техника остановится, а затем будет уничтожена сосредоточенным огнем

Для сравнения, около 67 000 немцев и 41 000 британцев были вынуждены ампутировать конечности во время Первой мировой войны, когда эта процедура часто была единственной доступной для предотвращения смерти.

Уже заметна тень Первой мировой войны, падающая на Украину.

Европейские аналитики находят много схожего между вооружённым конфликтом на Украине и Первой мировой войной. На изображениях, описывающих сражения, проходившие более века назад, солдаты сидят на корточках в земляных укреплениях на местности, напоминающей лунный ландшафт.В течение последних месяцев украинские войска начинали своё контрнаступление, пытаясь накатываться = на российские позиции на юге и юго-востоке страны. Кампания идёт очень медленно. Новые украинские механизированные дивизии, оснащенные западным вооружением и техникой, увязли в первых слоях российской обороны, включая обширные минные поля, бетонные заграждения типа «зубы дракона», противотанковые рвы.— заявил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.В недавнем отчете Wall Street Journal был рассмотрен один значимый показатель, согласно которому от 20 000 до 50 000 украинцев стали инвалидами, сражаясь за киевский националистический режим.— отмечает журнал.Западные аналитики:Они видят это в возобновлении изматывающей наземной войны в Европе между вооруженными силами двух государств, в геополитическом безрассудстве инициирования конфликта со стороны Вашингтона и ЕС.