Военное обозрение
Войти Регистрация

«Boxer справился с беспилотниками»: немецкую БМП протестировали в борьбе против дронов

7
«Boxer справился с беспилотниками»: немецкую БМП протестировали в борьбе против дронов

В ходе недавно завершенных масштабных учений Talisman Sabre 2023 австралийская армия протестировала свои боевые машины Boxer, испытав их на возможность бороться с беспилотниками.


Как указывается в издании Altair, со слов командира 7-й бригады, генерала Майкла Сэя, Boxer доказал способность уничтожать БПЛА, барражирующие над полем боя, и «успешно расправился с ними». Однако данное заявление не подкреплено видеоматериалами. Стрельба по дронам велась из установленной на БМП 30-мм автоматической пушки Mk 30-2, а целеуказание осуществлялось продвинутой СУО. Успешному поражению БПЛА способствует большой угол наведения пушки по вертикали.

Австралийская армия закупила 211 немецких боевых машин Boxer в различной комплектации у местного филиала Rheinmetall на сумму в $5,2 млрд по контракту, подписанному в 2018 году. Первые 25 единиц техники были получены в 2019 году. Постройка и монтаж машин осуществлялись главным образом в Германии. Однако производство следующих партий планировалось наладить в Австралии. В середине марта власти страны заявили, что началось полномасштабное производство техники на местных мощностях.

Одним из вариантов машины, поставляемой в ВС Австралии, является модификация Boxer sWaTrInf с башней Lance, которая как раз и принимала участие в испытаниях по поражению БПЛА. Бундесвер намерен закупить более 100 единиц данной модели для замены танкеток Weasel. Они будут служить в качестве платформы огневой поддержки пехоты.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:54
    +4
    Конечно-конечно, верим - верим. Прям так на слово, ибо ДЖЕНТЛЬМЕНЫ yes
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 19:10
      0
      БМП немецкие.Вопрос-почему "продавец" не тестировал?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:59
    +1
    Я, конечно, не специалист, но ведь беспилотник беспилотнику рознь. Прямо-таки любой на ура завалит? Не верю.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:04
    +1
    Нехай отправляют всушникам, проверят в реальных условиях
  4. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 19:09
    0
    Только у пушки MK 30-2/ABM есть возможность стрельбы снарядами воздушного подрыва ABM (Air Burst Munition). Эта же пушечка у австралийцев должна обязательно попасть в беспилотник и уже после этого разорвать его в клочья своим снарядом. Да, замечу, что квадракоптер на высоте 200 метров уже не виден глазом.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 19:11
    0
    Boxer доказал способность уничтожать БПЛА, барражирующие над полем боя, и «успешно расправился с ними»
    Помнится, в далёком детстве у нас было два вида соревнований "на меткость" - стрельба из рогаток по консервным банкам, развешанным на штакетнике во дворе дома и попытка попасть в подбрасываемую старую отцову шляпу (какие-никакие, а вестерны. всё-таки, через "железный занавес" пробивались, да и свои были).

    Это я к тому, что эффективность очередных немецких "вундерваффелей" против БПЛА проверяется не на учениях в Австралии, а в бою на Донбассе.
    Увидим - Украина их активно клянчит, а, значит. ничто не мешает той же Австралии за немецкие деньги их на Украину отправить.
  6. mavrus
    mavrus Сегодня, 19:12
    0
    Подумаешь... Уроукраинцы банками с огурцами эти "барражирующие БПЛА" сотнями сбивают... :)))