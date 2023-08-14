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Истребитель ВКС РФ пресек попытку норвежского самолета приблизиться к российской госгранице

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Истребитель ВКС РФ пресек попытку норвежского самолета приблизиться к российской госгранице

Над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет Р-8А "Посейдон" патрульной авиации ВВС Норвегии, приближавшийся к российской государственной границе. Для опознавания воздушной цели и недопущения совершения нарушения в воздух был поднят истребитель ВКС РФ МиГ-29. В сообщении Минобороны РФ утверждается, что при приближении российского истребителя потенциальный нарушитель был вынужден развернуться и продолжить движение в противоположном от границы РФ направлении.


В Минобороны РФ также подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с нормами действующих международных правил. В частности летчиками МиГ-29 не было допущено опасного сближения с потенциальным нарушителем, также не пересекались воздушные трассы.

Практически аналогичный инцидент был отмечен в июле. Тогда норвежский самолет аналогичной системы также был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства в непосредственной близости от границы РФ. После того как в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31, самолет норвежских ВВС был вынужден развернуться в противоположную от российской границы сторону.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближавшийся к госгранице РФ американский разведывательный беспилотник. Для перехвата в воздух незамедлительно был поднят российский истребитель Су-30. Американский беспилотный летательный аппарат был вынужден выполнить разворот, нарушений границы при этом не допущено.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:58
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    Обыкновенная рутина для наших ПВО.Но сегодня мы их взбодрили и не сопровождением Посейдона.