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На турецкой верфи произошёл мощный взрыв

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На турецкой верфи произошёл мощный взрыв

На судне, стоящем на ремонте в турецкой верфи в стамбульском районе Тузла произошел взрыв. В результате несчастного случая при проведении работ погиб один из сотрудников.

Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Местом взрыва был отсек танкера Sea Princess, предназначенный для отходов. Судно находилось в сухом доке Кыранской верфи в Тузле. В момент аварии, которая произошла сегодня в 10.30, там находилось двое рабочих. Один из них в результате взрыва погиб, а второй получил легкие ранения. Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в лечебное учреждение.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Речь идет о полиции, пожарных и медиках, в том числе о бригадах скорой помощи. Также к месту аварии оперативно подошел буксир, принадлежащий турецкой Береговой охране.

По предварительным данным, причиной взрыва стал сжатый газ, скопившийся в отсеке судна.

Полицейские-криминалисты продолжают тщательно расследовать обстоятельств и причины инцидента.

Незадолго до описанного происшествия в большом торговом порту Турции Деринже в Мраморном море, где на тот момент находилось большое количество зерна, также произошел разрушительный взрыв, в результате которого пострадали люди, а зернохранилище было сильно повреждено.

Тузла находится в провинции Стамбул. Расстояние от нее до самого города Стамбул составляет около 50 километров.
Использованы фотографии:
http://www.hidrodinamik.com/
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:17
    0
    Кучно пошло, не иначе как встречу хотят сорвать.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: Ропот 55
      Кучно пошло, не иначе как встречу хотят сорвать.

      Явно предупреждение Эрдогану! Хотя он и так на 2х стульях умудряется сидеть!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:30
        -1
        Егоза hi, это всё до поры до времени, придётся Султану либо Москву предать по "черному" либо получит цветняк.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:41
      -1
      Если отходы органического происхождения,то мог выделятся биогаз,основная компонента которого метан.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:22
    +4
    Перед тем как лезут в любой топливный танк на пароходике его пропаривают от остатков топлива ,вентелируют делают газовый анализ воздуха- дают допуск на работы.Значит что то было нарушено.Какие работы в танке производилась не известно .Да и пароходик тоже неизвестен,танкера бывают разные по размерам.Надо у турок новость смотреть .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:32
      +1
      tralflot1832 hi, там ещё и вентилируется не менее 12-24 часов после пропарки в зависимости от объёма и содержимого, ну кроме водяных танков,если память не изменяет.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:39
        +1
        Ропот 55 hi .Всё правильно,только ещё надо обеспечить вентиляцию чистого воздуха в закрытом помещении.Нарушение ТБ.
    2. Моторист
      Моторист Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      Перед тем как лезут в любой топливный танк на пароходике его пропаривают

      Если зачистить под ветошь, то можно обойтись только вентиляцией. Возможно, варили на танктопе, не посмотрев на чертёж (или ошиблись при подсчете шпангоутов на чертеже).
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:26
    0
    Мне кажется, что это тупое нарушение техники безопасности. Опять, наверное, в погоне за сроками, проводили одновременно сварочные и покрасочные работы. Тендеры ведь за деньги и сроки выигрываются.
  4. midivan
    midivan Сегодня, 18:27
    +5
    [/quote]По предварительным данным, причиной взрыва стал сжатый газ, скопившийся в отсеке судна.[quote]
    И каким образом газ сжался в отсеке? recourse
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:32
    -1
    Мутная история... Могли там что-то из оружия прятать, возможно сдетонировало...
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:43
    0
    Самое главное - это в заголовке статьи написать слово Мощный взрыв!
  7. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 18:48
    -1
    Что-то часто хлопать стало в Турции..