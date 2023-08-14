На турецкой верфи произошёл мощный взрыв

На судне, стоящем на ремонте в турецкой верфи в стамбульском районе Тузла произошел взрыв. В результате несчастного случая при проведении работ погиб один из сотрудников.Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.Местом взрыва был отсек танкера Sea Princess, предназначенный для отходов. Судно находилось в сухом доке Кыранской верфи в Тузле. В момент аварии, которая произошла сегодня в 10.30, там находилось двое рабочих. Один из них в результате взрыва погиб, а второй получил легкие ранения. Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в лечебное учреждение.На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Речь идет о полиции, пожарных и медиках, в том числе о бригадах скорой помощи. Также к месту аварии оперативно подошел буксир, принадлежащий турецкой Береговой охране.По предварительным данным, причиной взрыва стал сжатый газ, скопившийся в отсеке судна.Полицейские-криминалисты продолжают тщательно расследовать обстоятельств и причины инцидента.Незадолго до описанного происшествия в большом торговом порту Турции Деринже в Мраморном море, где на тот момент находилось большое количество зерна, также произошел разрушительный взрыв, в результате которого пострадали люди, а зернохранилище было сильно повреждено.Тузла находится в провинции Стамбул. Расстояние от нее до самого города Стамбул составляет около 50 километров.