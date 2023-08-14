Завод имени Дегтярёва разработал новую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм)

Российская снайперская винтовка "Корд" получила новый калибр, Завод имени Дегтярева на международном форуме Армия-2023 представил новую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом сообщил начальник конструкторского бюро "ЗиДа" Владимир Лёзов.
Конструкторы ЗиДа разработали новую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм). На разработку оружия ушло два года, винтовка готовится к серийному производству после этапа опытной войсковой эксплуатации. Как заявил представитель завода, винтовку испытали в Сирии, также она применялась в зоне спецоперации, где получила положительные отзывы от военных.
Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции. Получены положительные отзывы
- приводит РИА Новости слова Лёзова.
Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum ранний образец
Винтовка имеет планки Пикатинни, что позволяет устанавливать любую оптику, тепловизионные, ночные прицелы, также винтовка может комплектоваться различными глушителями.
Ранее российские войска получали снайперскую винтовку "Корд" в калибре 12,7 мм. Армейская КСВК 6В7 "Корд-М" калибра 12,7 мм была принята на вооружение в 2013 году, доработана с целью уменьшения веса, увеличения ресурса до 4500 выстрелов, были введены более эффективный патентованный дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза и маскирующий вспышку огня в ночное время, регулируемая щека из алюминия, регулируемый затыльник, а также появилась возможность регулировки усилия спуска. Винтовка магазинная пятизарядная с продольно-скользящим поворотным затвором, ствол "свободно-плавающий". Штатно устанавливается оптический прицел 1П88-2 переменной кратности. Входит в экипировку "Ратник".