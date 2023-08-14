Завод имени Дегтярёва разработал новую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм)

Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции. Получены положительные отзывы

Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum ранний образец