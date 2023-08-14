Британский подполковник до сих пор не увидел на поле боя переданные Украине танки Challenger 2

Британия первой из западных стран заявила о передаче Украине танков Challenger 2 и передала Киеву 14 единиц тяжелой бронетехники. Но с того времени ни одного британского танка на поле боя до сих пор не появилось, пишет в статье для Daily Express подполковник Стюарт Кроуфорд.
Британский военный задался вопросом, а где же хваленые британские танки Challenger 2, о которых так восторженно отзывались в Лондоне, передавая их Украине. Британия первой передала основные боевые танки Украине, заставив Германию последовать ее примеру и передать Киеву ОБТ Leopard. С тех пор прошло много времени, украинская армия начала контрнаступление, в котором потеряла большое количество немецких танков, но о британских до сих пор ничего не слышно.
Как подчеркнул Кроуфорд, участие Challenger 2 в боях не так уж и важно, на самом деле британские танки ничем ВСУ помочь не смогут, они никак не усилят украинскую армию. Поставка танков была чисто символической, чтобы заставить другие страны присоединиться к танковой коалиции.
В то же время полковник верит, что в ближайшее время британские танки все же появятся на поле боя и проявят себя.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины и в настоящее время находятся в тыловых районах Украины. Как заявили еще в середине июня в британской разведке, в Лондоне посчитали "не рациональным" применение Challenger-2 в контрнаступлении ВСУ, особено на первом этапе. Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских.