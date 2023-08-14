Военное обозрение
Войти Регистрация

Британский подполковник до сих пор не увидел на поле боя переданные Украине танки Challenger 2

12
Британский подполковник до сих пор не увидел на поле боя переданные Украине танки Challenger 2

Британия первой из западных стран заявила о передаче Украине танков Challenger 2 и передала Киеву 14 единиц тяжелой бронетехники. Но с того времени ни одного британского танка на поле боя до сих пор не появилось, пишет в статье для Daily Express подполковник Стюарт Кроуфорд.


Британский военный задался вопросом, а где же хваленые британские танки Challenger 2, о которых так восторженно отзывались в Лондоне, передавая их Украине. Британия первой передала основные боевые танки Украине, заставив Германию последовать ее примеру и передать Киеву ОБТ Leopard. С тех пор прошло много времени, украинская армия начала контрнаступление, в котором потеряла большое количество немецких танков, но о британских до сих пор ничего не слышно.

Как подчеркнул Кроуфорд, участие Challenger 2 в боях не так уж и важно, на самом деле британские танки ничем ВСУ помочь не смогут, они никак не усилят украинскую армию. Поставка танков была чисто символической, чтобы заставить другие страны присоединиться к танковой коалиции.

В то же время полковник верит, что в ближайшее время британские танки все же появятся на поле боя и проявят себя.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины и в настоящее время находятся в тыловых районах Украины. Как заявили еще в середине июня в британской разведке, в Лондоне посчитали "не рациональным" применение Challenger-2 в контрнаступлении ВСУ, особено на первом этапе. Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:05
    +2
    В тылу у всушников стоят несколько бригад,укомплектованных западными образцами.Ждут приказа,их держат расчитывая на прорыв и введение их в брешь.Пока этого не случилось,и надеюсь не случиться.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 20:10
      +1
      Главное, чтобы у этой дряни не было снарядов с обеднённым ураном.
      Вот только где сейчас остатки от поставки этих снарядов?
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 20:55
        0
        Главное, чтобы у этой дряни не было снарядов с обеднённым ураном.

        Как же без урановых ломов это основной снаряд для этих "челенжеров". Так что всё впереди всуки ещё много чего имеют.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:05
    +1
    Ну так давно на подмосковном полигоне, на испытаниях.
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 20:07
    +2
    Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских.

    Да вы не опасайтесь. Мы их уничтожим тихо. Чик и они уже на небесах.
    Почти копирайт. smile
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:11
    0
    Если техника передана, то наверное и какие то условия её применения были подписаны.
    Может по условиям передачи Челенджеров их нельзя использовать на территории Украины? А условия ДСП, потому британец и удивляется.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:12
    0
    В то же время полковник верит, что в ближайшее время британские танки все же появятся на поле боя и проявят себя.
    . Пустой трёп и ничего более того.
  6. ilimnoz
    ilimnoz Сегодня, 20:14
    0
    да. эти русские не знают что западная техника "непревзойденная" и бьют ее на металлолом. да еще и захватывают для исследований. надо западу как и раньше держать технику подальше и заниматься холодной войной. горячая-то все дерьмо наружу вытаскивает.
  7. Бром4ег
    Бром4ег Сегодня, 20:21
    0
    Это танки Джокера. Они испарились, как и его карандаш.
  8. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:21
    0
    Похоже, что и челленджеры и абрамсы только в виртуальных боях сильны, а в реальности одно позорище. Вот поэтому в невидимых боях-сражения и участвуют, и побеждают.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 20:26
    -2
    Подполковник не паникуйте soldier
    Танки «Челленджер» будут развернуты одновременно с полетом в сторону России первых крылатых ракет «Таурус».
    А крылатые ракеты «Таурус» находятся в Украине не менее четырех дней.

    И не забывайте, Челленджер и Абрамс стреляют урановыми боеприпасами.
  10. ettore
    ettore Сегодня, 20:33
    0
    Британский военный задался вопросом, а где же хваленые британские танки Challenger 2, о которых так восторженно отзывались в Лондоне, передавая их Украине.

    А, они в сторону xoxляндии перемещались или минуя ушли на лево?