В ГК «Ростех» объявили о начале серийного производства плавающей гусеничной САУ «Спрут-СДМ1»

В госкорпорации (ГК) «Ростех» объявили о начале серийного производства плавающей гусеничной САУ 2С25М «Спрут-СДМ1». Эта самоходная пушка была разработана одним из предприятий «Курганмашзавода», входящего в структуру «Ростеха».
Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Машина успешно прошла госиспытания. Как только самоходную противотанковую пушку включат в гособоронзаказ, начнется ее серийный выпуск.
«Спрут-СДМ1» вооружен орудием калибра 125 мм. Самоходная пушка способна вести огонь управляемыми ракетами, успешно поражая любую современную бронетехнику.
Машина способна без дозаправки преодолевать расстояние до пятиста километров. К месту такую технику можно доставлять на кораблях и самолетах. При десантировании экипаж может находиться на борту САУ.
Данную технику можно эксплуатировать и в условиях разреженного высокогорного воздуха, и при повышенной влажности в жарких тропиках.
Для преодоления водных преград пушке не требуется подготовка. Она это делает сходу, одновременно ведя огонь.
Масса гусеничной САУ составляет 18 тонн. По суше ее максимальная скорость достигает 70 километров в час. Вплавь она движется с максимальной скоростью 10 километров в час.
Дальность стрельбы разработчики не называют, но можно предположить. Что она примерно такая же, как у танка, вооруженного орудием калибра 125 мм. Обсуждая скорый выход в серию данной техники, некоторые пользователи соцсетей сравнивают ее с легкими танками.