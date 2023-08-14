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В ГК «Ростех» объявили о начале серийного производства плавающей гусеничной САУ «Спрут-СДМ1»

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В ГК «Ростех» объявили о начале серийного производства плавающей гусеничной САУ «Спрут-СДМ1»

В госкорпорации (ГК) «Ростех» объявили о начале серийного производства плавающей гусеничной САУ 2С25М «Спрут-СДМ1». Эта самоходная пушка была разработана одним из предприятий «Курганмашзавода», входящего в структуру «Ростеха».


Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Машина успешно прошла госиспытания. Как только самоходную противотанковую пушку включат в гособоронзаказ, начнется ее серийный выпуск.


«Спрут-СДМ1» вооружен орудием калибра 125 мм. Самоходная пушка способна вести огонь управляемыми ракетами, успешно поражая любую современную бронетехнику.

Машина способна без дозаправки преодолевать расстояние до пятиста километров. К месту такую технику можно доставлять на кораблях и самолетах. При десантировании экипаж может находиться на борту САУ.

Данную технику можно эксплуатировать и в условиях разреженного высокогорного воздуха, и при повышенной влажности в жарких тропиках.

Для преодоления водных преград пушке не требуется подготовка. Она это делает сходу, одновременно ведя огонь.

Масса гусеничной САУ составляет 18 тонн. По суше ее максимальная скорость достигает 70 километров в час. Вплавь она движется с максимальной скоростью 10 километров в час.

Дальность стрельбы разработчики не называют, но можно предположить. Что она примерно такая же, как у танка, вооруженного орудием калибра 125 мм. Обсуждая скорый выход в серию данной техники, некоторые пользователи соцсетей сравнивают ее с легкими танками.
Использованы фотографии:
ГК "Ростех"
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17 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:11
    +4
    Не хватает нормальных БМП, а они загружаю Курган нафиг не нужной САУ
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 20:18
      -4
      Машины разные важны, машины разные нужны.
      А пушка 125мм очень пригодится при форсировании водных преград.
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 20:33
        +3
        Цитата: Б-15
        А пушка 125мм очень пригодится при форсировании водных преград.

        А можете привести хоть один реальный пример хотя бы со времен появления ПТ-76? когда это реально использовалось?
        Вот непонятная ВО в/на украине? В наличии куча плавающей техники - практически все что не на базе танков. И?.... Понтоны и мосты. Ни разу возможность плавать не использовалось ни где кроме показушных учений и выступлений на публику. ВСЁ. Но очередное аналогов нет обязательно будет плавать. Го вно тоже плавает и даже не тонет. А что будет если попывут такие вот мишени через тот же Днепр? Тоже что и со всеми БЫСТРОХОДНЫМИ лодками и катерами при попытках ВСУ высадить ДРГ на наш берег. Только еще БЫСРЕЕ 10км/ч это все-равно что стоячая мишень. Так почему? В чем логика или сакральный смысл? Я вижу только один. Распил.
        1. d4rkmesa
          d4rkmesa Сегодня, 20:37
          -4
          Не сможет. Урякалки потеряли всякую логику.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 20:43
          +2
          Есть например речка шириной 20 метров. Вот для таких речушек плавающая техника и нужна. Моря и водохранилища никто не будет штурмовать на них. Да и вообще штурм на САУ ну такое себе.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:18
      0
      Сейчас нужны хорошо защищённые БМП... у противника, да у всех, много различных средств борьбы с бронированной техникой.
      1. Prapor-527
        Prapor-527 Сегодня, 20:34
        +2
        Опишите, как по Вашему должна выглядеть БМП защищенная от современных противотанковых средств, включая FPV дроны и барражирующие боеприпасы?
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 20:43
          -1
          Элементарно. Т 15 "Барбарис" Пусть ее дадут фронту. Со всеми ее заявленными характеристиками.
          1. ln_ln
            ln_ln Сегодня, 20:56
            0
            И как "Т-15" защищена сверху от ударного ядра?
    3. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:25
      +3
      Цитата: dnestr74
      Не хватает нормальных БМП, а они загружаю Курган нафиг не нужной САУ

      На фронте вся основная работа лежит на плечах САУ.
      Может начать (возобновить) производство САУ "Акация" - на современном уровне производства, с современным двигателем и приборами. Проработать орудие для САУ в сторону увеличения дальности стрельбы.
      Если так не терпится выпускать "лёгкую" бронетехнику - то наладить выпуск САУ "Вена" - навесной огонь с закрытых позиций сегодня основной, а для прямой наводки есть танк...
      hi
    4. Prapor-527
      Prapor-527 Сегодня, 20:26
      +1
      Почему, и кому она не нужна? Какие БМП Вы считаете "нормальными"? Обоснуйте.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:16
    +1
    Гладкоствольное орудие, стрельба ракетами... с такими боеприпасами, всё несколько сложнее, чем с нарезным орудием... многое зависит от качества таких боеприпасов.
    1. Prapor-527
      Prapor-527 Сегодня, 20:46
      +1
      Вообще то на ней установлено орудие, которое не мешает нашим танкам эффективно использовать всю номенклатуру боеприпасов для него предназначенную, и что там с качеством БП стряслось? От партии к партии диаметр разный?
  3. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 20:17
    +4
    "Эта самоходная пушка была разработана одним из предприятий «Курганмашзавода»"
    Вообще-то разработана ВгТЗ, а Курган внедрил своё МТО от БМП-3.
  4. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 20:39
    0
    Ето самое то, што нужно Индусам во високогорие против Китаю.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:47
      -1
      Зачем Индии в высокогорье нечто плавающее и со 125мм? А вот брони (и массы) она хочет побольше. Углы ВН (+15) у Спрута для гор совершенно не подходят (Индии надо +45).
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:50
    0
    Судя по тому как проходит СВО, умение плавать и десантироваться боевым машинам не так уж и необходимо. Думаю в будущем эти функции будут востребованы ещё меньше.