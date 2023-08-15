Универсальная бронированная инженерная машина «Объект 153» УБИМ

Опытный образец УБИМ
На снабжении инженерных войск состоит различная специальная техника, предназначенная для решения тех или иных задач. Каждый такой образец выполняет свой вид работ, но возможен и универсальный подход. Так, несколько лет назад НПК «Уралвагонзавод» разработала и довела до испытаний «универсальную бронированную инженерную машину» УБИМ. За счет особого набора устройств и агрегатов на борту она способна заменить инженерную технику сразу трех видов.
Образец на выставках
Перспективное изделие УБИМ разрабатывалось в середине прошлого десятилетия Уральским КБ транспортного машиностроения из состава НПК «Уралвагонзавод» (госкорпорация «Ростех»). Заказчиком выступили инженерные войска, которым требуется многофункциональная инженерная машина на современном шасси. Опытно-конструкторская работа носила шифр «Робот-3»; рабочее обозначение проекта – «Объект 153».
Впервые проект «153» представили на военно-техническом форуме «Армия-2017». На тот момент УКБТМ ограничилось только макетом и общей информацией о проекте. Однако уже на следующем форуме в парке «Патриот» УКБТМ и НПК «УВЗ» впервые показали полноценный опытный образец новой машины. Кроме того, на этот раз назвали часть характеристик и описали возможности изделия.
Макет УБИМ обр. 2017 г.
В тот же период опытная УБИМ проходила необходимые испытания в условиях полигона. Проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики, а также отрабатывалось решение инженерных задач разного рода с применением штатного оснащения. «Объект 153» подтвердил расчетные характеристики.
Прямо сейчас УБИМ вместе с другими разработками «Уралвагонзавода» вновь демонстрируется на форуме «Армия-2023». Пресс-служба «Ростеха» в анонсе выставки указала, что этими экспонатами танкостроители показывают уникальность и универсальность шасси Т-72/90. Эта машина имеет большой модернизационный потенциал и может использоваться в разных целях.
Вопросы универсальности
В основе проекта «Робот-3» / «153» / УБИМ лежит любопытная идея, сформированная по итогам анализа работы инженерных войск в последних локальных конфликтах. Так, в ходе боевых действий регулярно возникает необходимость в эвакуации подбитой техники, выполнении разминирования, разборе завалов и т.д. В современном парке инженерных войск каждая из этих задач закреплена за конкретным образцом специальной техники.
В рамках ОКР «Робот-3» предлагалось объединить все эти функции в одной универсальной машине. На одном шасси следовало установить оборудование и устройства, характерные для инженерной техники разных классов. Предполагалось, что такой подход позволит решать все стоящие задачи, но при этом упростит эту работу. Впрочем, при этом следовало ожидать известное усложнение машины.
Машина на испытаниях
УКБТМ успешно решило поставленные конструкторские задачи. Получившаяся УБИМ способна заменить сразу три вида техники – бронированную ремонтно-эвакуационную машину, инженерную машину разграждения и бронированную машину разминирования. Часть функций обеспечивается встроенными системами и агрегатами, тогда как для других требуется навесное и/или сменное оборудование.
Как сообщается, УБИМ способна проделывать проходы в завалах разного рода, в т.ч. на сложных рельефах. Также она может выполнять различные земляные работы: отрывать траншеи, засыпать препятствия, готовить дорогу и т.д. Обеспечивается преодоление и обезвреживание минно-взрывных заграждений разного рода. Предусмотрена функция эвакуации поврежденной техники или ее удаления с проезжей части. Наконец, «Объект 153» способен защитить себя от ряда угроз.
Технические особенности
Перспективная УБИМ выполнена на переработанном шасси основного танка Т-90. Основным изменениям подвергся корпус и его внутреннее оснащение. По образцу других инженерных машин, на корпусе размещена высокая асимметричная рубка, сдвинутая к левому борту. Внутри нее располагается часть специального инженерного оснащения и рабочие места экипажа. Также несколько новых агрегатов размещены за пределами корпуса.
Танковый корпус и новая рубка дают высокий уровень баллистической защиты. Экипаж защищен от пуль и снарядов разных калибров. Также предусмотрена возможность установки дополнительных блоков защиты из свинца – в такой комплектации УБИМ может работать на местности с радиационным заражением.
Применение стрелы с ковшом-захватом
Размеры танкового корпуса при перестройке не изменились, однако общие габариты УБИМ увеличились за счет установленного оборудования. Длина инженерной машины сопоставима с длиной танка с учетом орудия. Снаряженная масса «Объекта 153» – 52 т; вместе с полным набором средств и оборудования – 55 т.
Инженерная машина сохранила штатную силовую установку танка Т-90 поздних модификаций и выполнена на основе дизельного двигателя В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. Ходовая часть с шестью опорными катками на борт осталась прежней. Ходовые характеристики УБИМ в сравнении с Т-90 почти не изменились. Максимальная скорость достигает 60 км/ч, запас хода – 500 км.
В носовой части корпуса размещено бульдозерное оборудование в виде отвала с двумя подвижными крыльями. Гидравлика обеспечивает его вертикальные перемещения и меняет угол установки крыльев. Ширина отвала – до 4,5 м. При некоторых работах отвал используется в качестве дополнительной опоры.
На правом борту корпуса, рядом с рубкой, многофункциональная стрела на опорно-поворотном устройстве. Она оснащается полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа или гидравлическим молотом. В походном положении стрела складывается вдоль корпуса; в корме предусмотрено место для неиспользуемого в данный момент оборудования. Максимальная грузоподъемность стрелы – 7,5 т.
Боевой модуль для самозащиты
Внутри корпуса помещается тяговая электрическая лебедка с усилием 25 тс и тросом длиной 100 м. С ее помощью предлагается перемещать поврежденную технику и иные объекты.
УБИМ может преодолевать минно-взрывные заграждения и проводить за собой другую технику. На борту имеются средства разминирования, провоцирующие подрыв устройств с неконтактным магнитным взрывателем.
Экипаж инженерной машины состоит из двух человек – водителя и командира. Для них предназначаются два люка в крыше рубки и набор оптических приборов. Командир выполняет функции оператора при выполнении некоторых работ. В обитаемом отсеке рубки также предусмотрены места для трех саперов. Отсек имеет кондиционер и отопитель; предусмотрен запас питьевой воды для длительной работы.
Универсальная инженерная машина оснащена современной системой навигации и средствами связи. Она может работать в составе Единой системы управления тактического звена. По контурам ЕСУ ТЗ командир УБИМ получает данные о текущей обстановке и приказы. Наличие таких средств упрощает взаимодействие с другими подразделениями и ускоряет решение любых предполагаемых задач.
Рабочее место механика-водителя
Для самозащиты УБИМ оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. На модуле имеется оптический прибор с дневным и ночным каналом. Боекомплект – 1200 патронов. Также машина несет дымовые гранатометы для стрельбы в переднюю полусферу.
Техника будущего
Известно, что универсальная бронированная инженерная машина «153» / «Робот-3» / УБИМ прошла испытания и подтвердила свои характеристики. Ранее организации-разработчики демонстрировали работу такой машины в условиях полигона с выполнением тех или иных работ при помощи штатного оснащения.
В то же время, насколько известно, пока УБИМ существует только в виде опытного образца (образцов). Сведения о заказе такой техники министерством обороны еще не поступали. Возможно, подобный контракт пока находится на стадии подготовки и будет подписан после завершения всех испытаний и проверок.
Следует ожидать, что получение изделий УБИМ положительно скажется на возможностях инженерных войск. Их функции и задачи при этом не изменятся, но возможности такого рода улучшатся. Кроме того, экипажам будет проще, удобнее и безопаснее выполнять предполагаемые работы.