В течение ночи по объектам врага в тыловых районах были нанесены многочисленные удары с применением различных средств поражения. К настоящему моменту известно о взрывах, прогремевших в Днепропетровской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также на Волыни.
Поступила информация о том, что в результате ударов поражение в очередной раз нанесено инфраструктуре аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, там же поражены объекты транспортной инфраструктуры, которые активно использовались для переброски военной техники, оружия и боеприпасов. Напомним, что аэродром в Староконстантинове использовался как площадка базирования самолётов ВСУ, которые снаряжаются натовскими ракетами Storm Shadow.
В Днепропетровской области взрывы прогремели на предприятии «Южмаш», которое ранее уже испытывало на себе мощь российского дальнобойного оружия, однако масштабы и потенциал которого, заложенный в советские годы, позволяет продолжать использовать производственные мощности для создания вооружения. По последним данным, на «Южмаше», который был флагманом ракетостроения, поражён склад готовой продукции, а также производственные линии.
Нанесены удары и по объектам противника на оккупированных его войсками территориях ДНР. В частности, поражён объект размещения личного состава и военной техники ВСУ в Краматорске. Пожары возникли в нескольких кварталах Краматорска после прилётов.