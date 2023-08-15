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Трудовой конгресс Нигерии: Военное вторжение в Нигер станет концом ЭКОВАС

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Трудовой конгресс Нигерии: Военное вторжение в Нигер станет концом ЭКОВАС

Очередная организация Западной Африки выступила против военного вторжения в Нигер. Речь идёт о Трудовом конгрессе Нигерии (NLC).


Члены этой организации обратились к политическому руководству Нигерии и других стран ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) с призывом отказаться от идеи военного решения проблемы. В обращении говорится, что если будет принято решение о введении войск в Нигер, то это станет концом ЭКОВАС.

NLC:

У нас есть все основания полагать, что ЭКОВАС стало жертвой двойных стандартов и дискриминационной политики. В одних случаях содружество потворствовало переворотам и даже прославляло их, в других – пытается заявлять о необходимости восстановить конституционный строй (случай с Нигером).

Президент Трудового конгресса Нигерии Джо Аджаэро:

Когда говорят о восстановлении конституционного строя – это, по сути, эвфемизм войны, войны с нашим давним другом, самым миролюбивым соседом – Нигером. Мы против военного вторжения, ведь оно может дестабилизировать и север Нигерии, как минимум. Как максимум – всё это подготовит почву для того, чтобы Нигер стал очагом нестабильности и последующих вторжений в целый ряд стран Западной Африки.

Аджаэро отметил, что сами же страны ЭКОВАС могут столкнуться с войнами на своих территориях. Также он напомнил, что далеко не все страны ECOWAS поддерживают интервенцию в Нигер. Например, против выступают Гвинея, Буркина-Фасо и Мали.
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17 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +8
    У нас есть все основания полагать, что ЭКОВАС стало жертвой двойных стандартов и дискриминационной политики.
    А если посмотреть кто сегодня рьяно поддерживает решение ЭКОВАС (эко вас расперло) об интервенции, то становится понятно откуда эти двойные стандарты и дискриминационная политика растут. Англосаксы (Сша, Британия), французы и примкнувшие к ним пользуется такими приемами в своих интересах десятки лет и считают, что удачно.
    1. beybender
      beybender Сегодня, 07:17
      -11
      Какие двойные стандарты ?!? У вас бакс 98 !!!
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 07:25
        +6
        И?
        —————————————————————————————————
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:28
        +6
        Цитата: beybender
        Какие двойные стандарты ?!? У вас бакс 98 !!!

        Логичный вопрос... НУ И ЧТО С ТОГО?
        Вы семечки/помидоры, на рынке, за баксы покупаете?
      3. Mister X
        Mister X Сегодня, 07:29
        +3
        Цитата: beybender
        У вас бакс 98 !!!

        И что?!
        Для всех 98, или кому-то по 200?
      4. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 07:50
        +5
        Цитата: beybender
        Какие двойные стандарты ?!? У вас бакс 98 !!!

        Ну и что? Вчера вообще был 101.
      5. Сергей Викторович Королев
        Сергей Викторович Королев Сегодня, 08:03
        +3
        Для любителей фантиков. Мне похер по чем ты платишь за свой бакс. Я живу в России.зарплату получаю в России.и трачу в России! А болтовня о ценах и инфляции в каждой стране разная. Как и патриотизм!
      6. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 08:05
        +3
        Цитата: beybender
        У вас бакс 98 !!!

        Если бы вы не сказали - я бы об этом даже не подумал. Мне, например, как-то пофиг, я с долларом не сталкиваюсь...
      7. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: beybender
        Какие двойные стандарты ?!? У вас бакс 98 !!!

        А причём тут двойные стандарты Запада и бакс по 98 рублей? И что значит "у вас"?
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:33
      +2
      Так то все понятно, бывшие доминионы пытаются продолжать колониальную политику...
      Бывшие колонии, резко против... не все, но большинство, эт точно.
      Правила игры, кое кто соблюдать не намерен от определения СОВСЕМ.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:36
    +1
    Трудовой конгресс Нигерии: Военное вторжение в Нигер станет концом ЭКОВАС

    Если НОАК поможет Нигеру...Заодно и боевого опыта наберётся...
    Пора уже рушить эту западную гегемонию на всё и всех...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:53
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Пора уже рушить эту западную гегемонию на всё и всех...

      А там, глядишь, и США развалятся на мелкие "княжества" )))
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:37
    +3
    Цитата: beybender
    Какие двойные стандарты ?!? У вас бакс 98 !!!


    У нас за 1 рубль 35 тугриков дают и что с того?
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:57
    +1
    Золотая мечта ЕС или скорее конкретно Франции . Местные аборигены схлестнутся в бою ,за французские прибыли от АЭС.Я даже уверен что Франция поддержит ЭКОВАС вооружением .Такая возможность заработать второй раз на одном конфликте
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:03
    +1
    Совершенно ясно, что сам по себе ЭКОВАС ничего бы не раскручивал... но как обычно, их движениями водят совершенно другие руки - Штаты, Франция, Британия... традиционно те, кому пофиг сколько сотен тысяч африканцев погибнет в междоусобной войне.
  6. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:19
    0
    России нужно обязательно прокачивать в свою пользу данную ситуацию, пробовать переключить часть мировой повестки на Африку
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:30
    0
    Окончательно колонизацию Африки надо будет похоронить.
    Так как свободу они при СССР получить смогли.
    А ресурсы так и качали их бывшие хозяева.
    Свободу Африке и точка.