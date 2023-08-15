Трудовой конгресс Нигерии: Военное вторжение в Нигер станет концом ЭКОВАС

У нас есть все основания полагать, что ЭКОВАС стало жертвой двойных стандартов и дискриминационной политики. В одних случаях содружество потворствовало переворотам и даже прославляло их, в других – пытается заявлять о необходимости восстановить конституционный строй (случай с Нигером).

Когда говорят о восстановлении конституционного строя – это, по сути, эвфемизм войны, войны с нашим давним другом, самым миролюбивым соседом – Нигером. Мы против военного вторжения, ведь оно может дестабилизировать и север Нигерии, как минимум. Как максимум – всё это подготовит почву для того, чтобы Нигер стал очагом нестабильности и последующих вторжений в целый ряд стран Западной Африки.

Очередная организация Западной Африки выступила против военного вторжения в Нигер. Речь идёт о Трудовом конгрессе Нигерии (NLC).Члены этой организации обратились к политическому руководству Нигерии и других стран ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) с призывом отказаться от идеи военного решения проблемы. В обращении говорится, что если будет принято решение о введении войск в Нигер, то это станет концом ЭКОВАС.NLC:Президент Трудового конгресса Нигерии Джо Аджаэро:Аджаэро отметил, что сами же страны ЭКОВАС могут столкнуться с войнами на своих территориях. Также он напомнил, что далеко не все страны ECOWAS поддерживают интервенцию в Нигер. Например, против выступают Гвинея, Буркина-Фасо и Мали.