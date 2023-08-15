Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава при попытке контратаковать под Купянском

РСЗО ВСУ с характерным «балкенкройцем»
Украинское командование, перебросив резервы под Купянск, поставило перед ними задачу вернуть утраченные ранее позиции и территории на этом направлении. Одна из задач ВСУ – провести контрнаступательные действия по направлению Петропавловка-Ольшана с целью вернуть под свой контроль участок важной автомобильной дороги, ведущей к границе с Белгородской областью России.
Другая - отбросить ВС РФ юго-восточнее города - вдоль трассы на Сватово и Кременную (ЛНР, Россия).
Для решения этой задачи в бой на востоке Харьковской области были брошены несколько подразделений 95-й одшмб ВС и 14-й омбр ВСУ.
Российская разведка своевременно установила выдвижение противника с его позиций в Купянске и районе Петропавловки, после чего по нему начала отрабатывать ствольная и реактивная артиллерия Вооружённых сил России. Огонь вёлся в том числе из орудий самоходных артустановок «Мста-С».
Помимо этого по выдвинувшемуся вперёд противнику отработали экипажи российской армейской авиации. Огневое поражение наносилось штатным вооружением вертолётов Ми-35 и Ка-52. Авиация отработала в районе населённого пункта Кисловка, что к юго-востоку от Купянска.
Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава и более половины задействованной военной техники. Оставшиеся силы и средства спешно и разрозненно откатились на исходные позиции.
Напомним, что ранее киевский режим объявил в Купянском районе обязательную эвакуацию местного населения.