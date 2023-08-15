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Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава при попытке контратаковать под Купянском

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Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава при попытке контратаковать под Купянском

РСЗО ВСУ с характерным «балкенкройцем»



Украинское командование, перебросив резервы под Купянск, поставило перед ними задачу вернуть утраченные ранее позиции и территории на этом направлении. Одна из задач ВСУ – провести контрнаступательные действия по направлению Петропавловка-Ольшана с целью вернуть под свой контроль участок важной автомобильной дороги, ведущей к границе с Белгородской областью России.

Другая - отбросить ВС РФ юго-восточнее города - вдоль трассы на Сватово и Кременную (ЛНР, Россия).



Для решения этой задачи в бой на востоке Харьковской области были брошены несколько подразделений 95-й одшмб ВС и 14-й омбр ВСУ.

Российская разведка своевременно установила выдвижение противника с его позиций в Купянске и районе Петропавловки, после чего по нему начала отрабатывать ствольная и реактивная артиллерия Вооружённых сил России. Огонь вёлся в том числе из орудий самоходных артустановок «Мста-С».

Помимо этого по выдвинувшемуся вперёд противнику отработали экипажи российской армейской авиации. Огневое поражение наносилось штатным вооружением вертолётов Ми-35 и Ка-52. Авиация отработала в районе населённого пункта Кисловка, что к юго-востоку от Купянска.

Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава и более половины задействованной военной техники. Оставшиеся силы и средства спешно и разрозненно откатились на исходные позиции.

Напомним, что ранее киевский режим объявил в Купянском районе обязательную эвакуацию местного населения.
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +6
    Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава и более половины задействованной военной техники
    Их бьют, а они встряхнувшись лезут и лезут ежедневно теряя в среднем батальон. Действительно мясорубка.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:51
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Их бьют, а они встряхнувшись лезут и лезут ежедневно теряя в среднем батальон. Действительно мясорубка.

      На этот вопрос отвечает Старше Эдды:
      "На самом деле несмотря на очень большие потери необходимо отметить, что до решающего броска на наши позиции и последующей гибели, ВСУ действуют тактически грамотно. Вообще порой создаётся впечатление, что тестировочный контрнаступ, это не игра слов, а действительно огромный тест и отработка действий, только конечно не для ВСУ, а для кураторов.
      Военное командование Хозяина пробует на крепостных холопах различные схемы боя и на его основе делает выводы, чтобы затем уже внести необходимые изменения в собственную тактику.

      Одним из самых интересных нововведений являются мешки для трупов,которые по мнению многих людей, штурмовик ВСУ несет с собой. Иначе объяснить то, что покойников вытаскивают на ближайший пункт эвакуации и тут же упаковывают в мешок,достаточно сложно. Противник всеми силами старается вытащить убитых и раненых, порой доходит до того, что из отделения в живых остается 2 человека, а им приходит приказ вытащить 8 убитых."
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:55
        0
        Логичная и очень убедительная версия.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:52
      -5
      Цитата: rotmistr60
      Их бьют, а они встряхнувшись лезут и лезут ежедневно теряя в среднем батальон. Действительно мясорубка.

      Видимо де факто их потери значительно меньше, чем нам сообщают в СМИ.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:54
        +1
        Видимо де факто их потери значительно меньше, чем нам сообщают в СМИ.

        Кстати, интересно, а какие потери сообщают ваши СМИ?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:04
          +1
          Цитата: Aken
          Видимо де факто их потери значительно меньше, чем нам сообщают в СМИ.

          Кстати, интересно, а какие потери сообщают ваши СМИ?

          Для обеих сторон?
      2. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 08:59
        0
        Тут еще вопрос в подаче новости
        Для решения этой задачи в бой на востоке Харьковской области были брошены несколько подразделений 95-й одшмб ВС и 14-й омбр ВСУ.

        тоесть переброшены не бригады а их части, взвод ведь тоже "часть" бригады, дальше:
        Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава и более половины задействованной военной техники.

        Какими силами из прибывших действовали ВСУ, ротой, взводом, отделением? В процентах считать еще удобнее чем по головам, легко можно и 146% насчитать, в зависимости от методики laughing
        В общем не статья, а поле чудес для фантазии.
      3. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 09:04
        0
        Действительно мир перевернулся, человек с именем Арон так переживает за нелюдей с шевронами "Вольфсангель" и почитателей изуверской идеологии Стёпки Бандерлога. В удивительное время живём.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава и более половины задействованной военной техники
      Их бьют, а они встряхнувшись лезут и лезут ежедневно теряя в среднем батальон. Действительно мясорубка.

      Зеленский торчит на кокаине. ВСУ торчит на психотропах. Им по хрену мясорубка. Они живут в другой реальности, стране розовых пони. Наркотики доведут их до Бандеры. am
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:15
    +3
    Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава

    ***
    — Потеряли? А вы ещё поищите ...
    ***
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:34
    -2
    Противник в попытке контратаки потерял до 40 процентов личного состава
    Хорошая была бы новость, если б не одно "но". У них, пусть даже не у всех, остались вдовы и сироты. Конечно сейчас это проблема 404. Но в тот момент, когда Зеленский, или кто там будет после или вместо него, подпишет капитуляцию, эти вдовы и сироты автоматически станут гражданами РФ, и обратятся за пособиями в российские социальные службы. При этом, сколько им ни плати, они все равно будут искренне ненавидеть клятих мocкaлів, и в чем-то их можно понять.
    С этой точки зрения, правильней было бы долбать транспортную и энергетическую инфраструктуру. Без доставки топлива, боеприпасов, и жратвы ВСУ много не навоюют. Все равно бандеровцы ничего не оставят целым, сами взорвут по принципу "так не доставайся ж ты никому". Не верите? Гляньте на Каховскую плотину.
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 07:56
      0
      Для этого нужна правильная работа Зомбоящика, в задачу которого входит донесения до населения правильных мыслей! В данном случае, правилльная мысль: во всем виноват Запади его приспешники в Киеве, они разожгли войну и специально, что бы убить больше русских и укратнцев что бы взрастить ненависть между братьскими народами устравивали мясоробки! bully
      Конечно, то что столько народу крошат, это кошмар! Разгребать последствия будет тяжело, а личные трагедии семей нечем не скрасишь! crying
    2. мазута
      мазута Сегодня, 08:11
      0
      Эти проблемы родом из распада СССР.горбачев и яковлев привели могучее государство в упадок,разрушили идеологию,90 е с пьющим президентом вырастили "поколение пепси",те нарожали новое нынешнее в татуировках,слушающее откровенную безвкусицу и похабщину с бессвязными текстами.Выросло два по сути поколения воспитанных на западных ценностях,их культуре и музыке,извращенцах,людей с третьим(а иногда и с 63 полом).А что противопоставили им мы?В культурном,эстетическом,идеологическом,экономическом и политическом планах?Да почти ничего.Путин сейчас пытается таким образом по сути спасти Россию.Через кровь,испытания и все то что сопутствует боевым действиям.С поколения нулевых слетит "западная шелуха"и вот потом начнется настоящий конфликт между "дедами"зацепившими Афган,отцами выросшими в беспределе,безвластии 90х со вкусом "колы на губах"и новым поколением прошедшим б\д на Украине.Но для этого сначала необходимо победить в СВО.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:35
    +4
    Это что, без непосредственного контакта пехоты? Только арта и авиация? Поконкретнее бы новости писать. Если реально так, остаток жизни хожу без шляпы, ибо это настоящее "искусство войны", Сунь Цзы завистливо рыдает в сторонке.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:04
    +1
    Если это правда, то это хорошо - меньше нацистов всегда хорошо.
    НО
    Что касается украинского Днепровского плацдарма.
    Даже если пропаганды много, вот несколько оценок западных нацистов.

    У русских нет артиллерии в Херсонщине! Поэтому Украина также может работать с багги на левом берегу реки. Украинцы гораздо лучше тактически разбираются в ситуации на местах.

    Русские не меняют своих солдат на фронте.
    Отражение атаки и разгром противника - две большие разницы, исчисляемые в пересчете на численность войск не менее чем в четыре раза. А вращающиеся агрегаты дают гораздо больше, чем просто эффект восстановления. Люди могут спокойно лечить небольшие травмы, заменять материал и плакать всем сердцем.

    Днепровский плацдарм всегда должен быть уничтожен немедленно. Все остальное - преступное безрассудство. Сначала это маленькая проблема, а потом она становится большой проблемой.

    Дело в том, что каждый украинский успех нещадно отмечается западными СМИ, сколько бы людей ни погибло.
    Каждый небольшой украинский успех рассматривается как слабость России и автоматически ведет к увеличению поставок оружия режиму Зеленского.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:53
      0
      Ваши бы слова, да гениальным полководцам в уши. Они бы всё давно порешали, да майоры им правду не докладывают.
      Во всём виноваты майоры.
  7. zoland
    zoland Сегодня, 08:42
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: rotmistr60
    Их бьют, а они встряхнувшись лезут и лезут ежедневно теряя в среднем батальон. Действительно мясорубка.

    Видимо де факто их потери значительно меньше, чем нам сообщают в СМИ.

    Вот только откуда СМИ в курсе у кого какие потери если они с обоих сторон засекречены?
  8. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 08:42
    0
    Цитата: rotmistr60
    Действительно мясорубка.

    Нехорошее это сравнение, так как потери с обеих сторон.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:54
    0
    Хорошо. Чем больше техники с балкенкройцами и их операторов задвухсотим тем проще будет жить после войны.