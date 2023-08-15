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Подтверждена информация о лётных испытаниях двухдвигательного ударного БПЛА «Сириус»

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Подтверждена информация о лётных испытаниях двухдвигательного ударного БПЛА «Сириус»

Подтвердилась информация о том, что состоялся первый полёт перспективного ударного беспилотника «Сириус». Этот беспилотник разрабатывается в рамках ОКР «Иноходец-РУ».

Информация о первом полёте «Сириуса» публикуется информагентством ТАСС со ссылкой на компанию «Кронштадт», участвующую среди прочих на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

К настоящему моменту продолжаются лётные испытания этого ударного двухдвигательного БПЛА.

Функционал беспилотника позволяет ему нести на борту различные средств поражения включая авиационные ракеты, корректируемые и обычные («гравитационные») авиабомбы. Это вооружение позволяет ему поражать наземные укрепления противника, бронетехнику, скопления личного состава. С помощью авиационных ракет «Сириус» способен поражать воздушные цели, включая вертолёты и дроны противника.
Помимо этого «Сириус» может быть использован в качестве эффективного средства разведки, в том числе и в качестве поисково-наблюдательного средства над морской акваторией.

Ранее сообщалось, что серийное производство ударных БПЛА «Сириус» начнётся до конца 2023 года.
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14 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 08:05
    0
    Интересно, какова цена этого БПЛА, и станции управления к нему?
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:19
      +3
      С учетом возможности разведки и поисково-наблюдательного средства над морской акваторией стоимость Сириуса будет значительно меньше стоимости самолетов-разведчиков А50 и А100. А с учетом того, что БПЛА работают в беспилотном режиме и их нахождение в воздухе не зависит от летчика, то вопрос о стоимости этого БПЛА даже не возникает.
      Если бы у нас такие БПЛА-разведчики постоянно висели на Черном море, как сейчас висят БПЛА амеров, то нападение брандеров бандерлогов на мост в Крым наглосаксы - англичанка даже не стала бы планировать...
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 08:36
        0
        Хотелось бы на конкретный вопрос, получить конкретный ответ.
        А не фантазии.
        При чем тут этот БПЛА и ДРЛОиУ на основе Ил-76? Это летательные аппараты одного назначения?
        Нет. Написано же в статье, про ударные возможности этого БПЛА, про характеристики: грузоподъемность, количество двигателей, тип двигателей, тягу двигателей и т.п. вообще молчу.

        Про летчика вообще молчу, оператор видимо этому дрону не нужен.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:08
    -4
    А двигатели на нем какие? Или "импортозамещение" будут производить потом, "в рабочем порядке" и "до морковкиных заговен"?
  3. Garm
    Garm Сегодня, 08:13
    +2
    Если двигатели отечественные - то новость великолепная. Если двигатели надо втихаря таскать из-за границы - то неплохая.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: Garm
      Если двигатели отечественные - то новость великолепная

      Еще бы узнать какая там авионика...
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:14
    +3
    «Сириус» может быть использован в качестве эффективного средства разведки, в том числе и в качестве поисково-наблюдательного средства над морской акваторией.

    Такого комплекса сейчас, ой, как не хватает нашему флоту на Черном море для борьбы с брандерами гадов бандерлогов... Давно нужно было такой комплекс для флота разработать.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:14
    +2
    Ложка дорога к обеду. Ланцет показал справедливость этой пословицы. Сириус анонсировали в 2019 году и только в этом году он впервые полетел. Собственные размеры не маленькие, полезная нагрузка 450 кг., потолок относительно не высокий 7000. Понятно что изделие нишевое. Не думаю, что этот БПЛА будет массовым.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 08:26
    +1
    Месяца два, а то и больше ролик был на ВО с пролётом Сириуса, а тут прям только что узнали
  7. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 08:53
    0
    Цитата: Garm
    Если двигатели отечественные - то новость великолепная. Если двигатели надо втихаря таскать из-за границы - то неплохая.

    Изначально был один импортный двигатель, затем схему переработали под два отечетсвенных т.к. аналогичного по мощности сами не производим.
  8. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:54
    0
    Ошибочно делать универсальные БПЛА. Они хороши только в мирное время. На войне беспилотник - это расходник. Он должен дешево выполнять конкретную поставленную задачу и ничего больше.
    Хорошие примеры - Орлан, Ланцет, Герань.
    Плохой пример - это все что делает Кронштадт. Беспилотники ведь теряются не только от огня противника. Основные потери - это от ошибок в управлении и дружественного огня нашего ПВО. Это надо учитывать при разработке БПЛА.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:56
    +1
    С началом СВО СБ Кронштадта взяла под контроль соцсети.Ранее всё можно было узнать на их сайте и считаю что это правильно.Да и "всё пропало "затравили пару специалистов с Кронштадта на ВО своими придирки в своём стиле.Вот и дивите в своём неведении вам так удобно ,чтобы пороть всякую чушь.Кронштадт " закрылся " по информации по спутниковому каналу связи - испытания шли с ноября 2021 года,так что по любому допилят.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:02
    0
    корректируемые и обычные («гравитационные») авиабомбы.

    Свободнопадающие уже не в моде? Гравитационные - это что? Создающие локальные гравитационные воздействия на заданный участок пространства получается? Так не придуманы пока такие! Но вот слово "гравитационные" вслед за маркетологами от западных впк вставлять начали. Ну нет у человечества устройств управляющих гравитацией, а значит и нет гравитационного оружия! Часто слышен смех по поводу использования фразы "не имеющего аналогов", но видимо уровень образования не позволяет постебаться над дебильным использованием слова "гравитационные" для свободнопадающих бомб. fool
  11. Vert
    Vert Сегодня, 09:06
    -1
    Сравнивать А 50 -А 100 с ударным БПЛА просто ересь. Причина абсолютно разные категории Воздушных Судов и разные задачи. Сириус назначение не допустить потерь лётного состава в операциях повышенного риска, Шмель (АВАКС) дистанционно найти цель для Сириуса.