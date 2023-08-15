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Взрыв прогремел на электромеханическом заводе в городе Смела Черкасской области

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Взрыв прогремел на электромеханическом заводе в городе Смела Черкасской области

Появляются некоторые подробности нанесения ночных ударов по объектам противника в тыловых районах. Подтверждены данные о том, что прогремели взрывы на объектах киевского режима в Черкасской и Львовской областях. Как минимум одна из целей располагалась в городе Смела Черкасской области.


Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА (областная военная администрация), пишет о прилёте по промышленному предприятию, расположенному в городе.

Одним из крупнейших предприятий Смелы является электромеханический завод. По данным местных источников, взрыв прогремел именно на этом предприятии.

Смелянский электромеханический завод был основан в Российской империи, в XIX веке, как Большие Бобринские мастерские. Использовались они для ремонта паровозов и железнодорожных вагонов.

В последние годы на заводе занимались ремонтом силовых установок для тепловозов и электровозов, для горнодобывающего оборудования. В частности, осуществлялся ремонт СТК-730 для электровоза ДЭ1 Днепропетровского электровозостроительного завода. Эти электровозы активно используются на Украине для перегона составов с натовским оружием и военной техникой.

Также в Смеле располагается литейный завод, на котором вёлся отлив чугуна, стали и алюминия. Эта продукция, по понятным причинам, востребована в военной промышленности. И именно по линии Минобороны Украины в последние месяцы шли основные заказы. О том, нанесено ли поражение этому объекту промышленности, данных пока нет.

Удары также наносились по объектам киевского режима в Волынской и Хмельницкой областях.
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:25
    +3
    Прогремели взрывы на объектах киевского режима в Черкасской и Львовской областях

    ***
    — "А що це таке?" ...



    ***
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    0
    осуществлялся ремонт СТК-730 для электровоза ДЭ1
    Лишить возможности ремонтировать электровозы это конечно хорошо, а почему по локомотивным депо узловых станций удары не наносятся? Если по каким-то причинам не разрушаем мосты, то лишить Киев тепловозно-электровозной тяги думаю по силам.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:35
    0
    Да замечательно.А как же с политическим и военным руководством,узлам связи..Мимоходом по эмиссарам в Киев прибывающим?