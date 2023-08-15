Взрыв прогремел на электромеханическом заводе в городе Смела Черкасской области

Появляются некоторые подробности нанесения ночных ударов по объектам противника в тыловых районах. Подтверждены данные о том, что прогремели взрывы на объектах киевского режима в Черкасской и Львовской областях. Как минимум одна из целей располагалась в городе Смела Черкасской области.
Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА (областная военная администрация), пишет о прилёте по промышленному предприятию, расположенному в городе.
Одним из крупнейших предприятий Смелы является электромеханический завод. По данным местных источников, взрыв прогремел именно на этом предприятии.
Смелянский электромеханический завод был основан в Российской империи, в XIX веке, как Большие Бобринские мастерские. Использовались они для ремонта паровозов и железнодорожных вагонов.
В последние годы на заводе занимались ремонтом силовых установок для тепловозов и электровозов, для горнодобывающего оборудования. В частности, осуществлялся ремонт СТК-730 для электровоза ДЭ1 Днепропетровского электровозостроительного завода. Эти электровозы активно используются на Украине для перегона составов с натовским оружием и военной техникой.
Также в Смеле располагается литейный завод, на котором вёлся отлив чугуна, стали и алюминия. Эта продукция, по понятным причинам, востребована в военной промышленности. И именно по линии Минобороны Украины в последние месяцы шли основные заказы. О том, нанесено ли поражение этому объекту промышленности, данных пока нет.
Удары также наносились по объектам киевского режима в Волынской и Хмельницкой областях.