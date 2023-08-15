Сообщается об ударе по Луцкому заводу, на котором осуществлялся ремонт авиадвигателей для Су-24

Продолжают поступать некоторые подробности ночных ударов по объектам противника. И, судя по поступающим данным, удары в ночь на вторник, 15 августа, в первую очередь были нацелены на объекты промышленности киевского режима – той, которая активно используется в военных целях.
Как уже сообщало «Военное обозрение», взрыв в результате прилёта прогремел на одном из заводов в черкасской Смеле. По последним данным, это электромеханический завод, где вёлся ремонт силовых установок для тепловозов и электровозов.
Появилась информация о поражении инфраструктуры промышленного предприятия в городе Луцке на западе Украины. Информация подтверждается местными властями.
По последним сведениям, ракетным ударом поражена инфраструктура Луцкого ремонтного завода. Предприятие занимается производством комплектующих для авиационных двигателей и их ремонтом.
В последние месяцы предприятия получило несколько заказов по линии Минобороны Украины на ремонт и техническое обслуживание двигателей АЛ-21Ф-3Т, которые используются в том числе на бомбардировщиках Су-24. На эти самолёты киевский режим делает особую ставку в связи с тем, именно их переоборудует под использование ракет Storm Shadow. Несколько таких самолётов были повреждены и несколько полностью уничтожены ранее, в результате ударов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.