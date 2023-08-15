Военное обозрение
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Сообщается об ударе по Луцкому заводу, на котором осуществлялся ремонт авиадвигателей для Су-24

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Сообщается об ударе по Луцкому заводу, на котором осуществлялся ремонт авиадвигателей для Су-24

Продолжают поступать некоторые подробности ночных ударов по объектам противника. И, судя по поступающим данным, удары в ночь на вторник, 15 августа, в первую очередь были нацелены на объекты промышленности киевского режима – той, которая активно используется в военных целях.


Как уже сообщало «Военное обозрение», взрыв в результате прилёта прогремел на одном из заводов в черкасской Смеле. По последним данным, это электромеханический завод, где вёлся ремонт силовых установок для тепловозов и электровозов.

Появилась информация о поражении инфраструктуры промышленного предприятия в городе Луцке на западе Украины. Информация подтверждается местными властями.

По последним сведениям, ракетным ударом поражена инфраструктура Луцкого ремонтного завода. Предприятие занимается производством комплектующих для авиационных двигателей и их ремонтом.

В последние месяцы предприятия получило несколько заказов по линии Минобороны Украины на ремонт и техническое обслуживание двигателей АЛ-21Ф-3Т, которые используются в том числе на бомбардировщиках Су-24. На эти самолёты киевский режим делает особую ставку в связи с тем, именно их переоборудует под использование ракет Storm Shadow. Несколько таких самолётов были повреждены и несколько полностью уничтожены ранее, в результате ударов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
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4 комментария
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  1. old64
    old64 Сегодня, 08:48
    +1
    Очень хорошие новости. Почаще бы таких. Вроде ещё в Днепропетровске по Южмашу прилетело.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 08:52
    -3
    Странный у нас выбор целей ... видать то , что кажется заброшено или не работоспособно ... дооборудуются ... и запускают какую то возню там
    Потом агентура среди местных и спутниковых сдаёт , что там излишне активное движение
    После наносят удар ... иначе как то сложно объяснить почему за то где ремонтируют двигатели ... а может и многое , что ещё вот только взялись
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:53
    +3
    По последним сведениям, ракетным ударом поражена инфраструктура Луцкого ремонтного завода

    ***
    — "Отремонтировали" ремонтный завод ...
    ***
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:09
    0
    Это такой слабый ответ за дагестанскую заправку? Уж лучше бы тогда сразу бы ограничились выражением глубокой озабоченности.