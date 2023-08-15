Многолетняя поддержка Берлином киевского режима теперь предусмотрена бюджетом

При бюджетном планировании на ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Украины

Если эти три критерия будут выполнены, то такое решение может быть принято

Общая сумма помощи, которую немецкое правительство намерено предоставить Украине, составит 22 миллиарда евро. Многолетняя поддержка Берлином киевского режима теперь уже предусмотрена государственным бюджетом ФРГ.Об этом заявил глава министр финансов Германии и лидер немецкой партии свободных демократов Кристиан Линднер во время своего визита в Киев.- сообщил глава Минфина ФРГ.Помимо прочего, немецкая помощь предусматривает размещение и поддержку беженцев с Украины, находящихся в Германии.Министр также затронул вопрос предстоящих поставок Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus. Он отметил, что предварительно следует решить несколько вопросов. Во-первых, необходимо получить согласие других союзных стран. Помимо этого, отправка данного вида вооружений не должна негативно повлиять на обороноспособность Германии. Также, считает министр, Берлин намерен соблюдать осторожность, чтобы самому не оказаться втянутым в украинский конфликт.- утверждает Линднер.В Киев он прибыл первый раз с начала российской спецоперации. Здесь Линднер подписал со своим украинским коллегой Сергеем Марченко меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает увеличение объемов немецкой помощи киевскому режиму.