Военное обозрение
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Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

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Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

Как известно, Запад пытается нанести России военное поражение через Украину, и для этого с самого начала конфликта он оказывает Киеву военную помощь на многие миллиарды долларов. Значительная часть этой помощи приходится на Соединенные Штаты.


Администрация Джо Байдена щедро выделяет деньги на вооружение Украины. Согласно опубликованному вчера отчету Пентагона, Украина получила от Вашингтона военной помощи на сумму 43,7 млрд долларов за время президентства в США Джо Байдена, т.е. с начала 2021 года.

США выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена

- говорится в документе оборонного ведомства США.

И военные поставки Киеву из США, по-видимому, будут только наращиваться, по крайней мере, пока в Белом доме сидит Байден. Так, вчера о выделении очередного пакета военной помощи Украине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о поставке артиллерийских снарядов, противотанковых средств, боеприпасов для систем ПВО и оборудования для разминирования на сумму 200 млн долларов.

Напомним, что Вашингтон обещал Киеву и более 30 танков «Абрамс», которые пока на Украину так и не дошли. Украинские власти также добиваются поставки им боевой авиации.
Использованы фотографии:
Википедия/Sgt. 1st Class Johancharles Van Boers
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18 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:23
    +2
    США выделили Украине более $43,7 млрд
    ...недавно хохма была...госбухгалтерский косяк в бюджете, то есть это когото их граждан тупо кинули на 9 лярдов...ну и хорошо...там и так почти полштатов в трейлерах живут, а тут ещё и на ремонт их денег не будет....да и негры подливают масла в огонь..всё по плану
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:36
      +6
      Они в этих трейлерах уже сто лет живут.Ну ,нравится им так.Лично я никаких перспектив какого то возмущения,грядущего краха не наблюдаю.Подумаешь,в восьмидесятые "Иран-"контрас",еще раньше во Вьетнаме корячилось бабло.А сейчас расходы и доходы тупо перебросили с Афгана на Украину.Почему вывели с Афгана?Да им там по большому счету ничего не грозилт..Знали четко,что будет на вна...Они к этому все и подводили,и перебросили расходы с одной страны на другую
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:53
        +1
        перебросили расходы с одной страны на другую
        ...да ладно...просто охранять маковые плантари стало с каждым годом сложнее...охочих басмачей наплодилось за 15 лет...им по любасу надо было уходить...а так и да...бабло высвободилось на проект "внау"..и лишние лярды нашли
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 10:23
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        .А сейчас расходы и доходы тупо перебросили с Афгана на Украину.Почему вывели с Афгана?Да им там по большому счету ничего не грозилт..Знали четко,что будет на вна...Они к этому все и подводили,и перебросили расходы с одной страны на другую

        Но Афган приносил не слабые прибыли США ,а сейчас в прибыли только ВПК
  2. spirit
    spirit Сегодня, 09:26
    +5
    США выделили Украине более $43,7

    США выделили не Киеву а своему ВПК и смежным с ними компаниям.На эти деньги они платят своим же гражданам ЗП и загрузили оборонные заводы(в преддверии гипотетического конфликта с Китаем для них это скрытая мобилизация ,и не придраться) Так что все деньги остались в "банке капитал шоу поле чудес".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    0
    США выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена
    Байден очевидно отрабатывает миллионы полученные от украинских компаний за содействие в бизнесе и "крышу" от слишком рьяных прокуроров. А в западных СМИ уже ходит конспирологическая версия, что якобы у Зеленского приличный компромат на Байдена поэтому последний так старается. Сомнительно, т.к. связь Х. Байдена с Burisma Holdings у всех на слуху и кто такой Зеленский, а кто Байден. Не по сеньке шапка.
  4. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 09:30
    +3
    США выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена

    В два раза меньше, чем ежегодный оборонный бюджет России 2021-2022 гг. (официально)
    Напомним, что Вашингтон обещал Киеву и более 30 танков «Абрамс»

    Ничтожное количество, по меркам любого конфликта

    Так, чисто для сравнения. Бронетанковая дивизия США по штату имеет 309 Абрамсов
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:03
      +1
      Цитата: Santa Fe
      Бронетанковая дивизия США по штату имеет 309 Абрамсов

      Дореформенной дивизии было в районе 230-290 танков, сейчас в танковой бригаде 87 Абрамсов.

      В целом 30 танков ничто, в сравнении с 3 - 4 000 Абрамсами пылящимися на складах.
    2. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 10:05
      +1
      В два раза меньше

      Только у нас военный бюджет не только на СВО уходит, а это только военная помощь и только США, общий объем вливаний в пределах 156 млрд.долларов.
      Ничтожное количество

      Было на начало СВО 2596, до "Абрамсов" поставлено порядка 410. Общие объемы весьма большие.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32
    +2
    Экономика США держится на 2/3 населения ,1/3 списана в отстой- эти уже давно присрособились,тем более их сейчас поставили на самообеспечение - пропуск цвет кожи.Включен денежный пылесос на всю мощь из ЕС, США совсем фиолетово,банкет оплачивает ЕС.Посматриваю за Африканский Рогом и совсем не удивлюсь что хозяевами там окажутся США 50/50 с Пригожиным,интересные самолётики и вертолётики иногда там появляются.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 09:44
      0
      держится на 2/3 населения ,1/3 списана в отстой- эти уже давно присрособились,тем более их сейчас поставили на самообеспечение - пропуск цвет кожи.

      Негров 12% от всего населения сша
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:48
        +1
        Эти 12 % самые привелигированные отстойники в США.Вынос из супермаркета без кассы не более 1000$ за раз. wassatИ как считают детей в смешанных браках?
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 09:54
          0
          Эти 12 % самые привелигированные отстойники в США

          По всем показателям - нет. Иначе кто тогда проживает в гетто

          99% профита снимают несколько известных проповедников и общественных деятелей, верхушка черных
          Вынос из супермаркета без кассы

          Очень высокая привилегия, мда.
          Но и это - лишь Ваши фантазии
          как считают детей в смешанных браках?

          Единичные случаи
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:53
      0
      . их сейчас поставили на самообеспечение

      laughing ну можно и так сказать - на штуку баксов спёр и сделал ноги
  6. Опториус
    Опториус Сегодня, 09:45
    0
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."© "Операция «Бернхард» (нем. Aktion Bernhard) — тайная немецкая операция по массовому изготовлению поддельных банкнот (фунтов стерлингов и долларов США), осуществлявшаяся во время Второй мировой войны.

    Первоначальной целью операции был коллапс английской финансовой системы путём разбрасывания из самолётов фальшивых фунтов. Для этого была собрана группа фальшивомонетчиков, которую возглавил Альфред Науйокс. В течение 18 месяцев им удалось разгадать и воспроизвести структуру бумаги, создать гравировальные пластины и воспроизвести зашифрованную систему нумерации британских банкнот. До массового выпуска в оборот поддельных фунтов дело не дошло. В 1942 году операцию возглавил штурмбаннфюрер СС Бернхард Крюгер. Используя заключённых, он создал в концлагере Заксенхаузен условия, которые позволили напечатать, по различным оценкам, от 132 до 300 млн фальшивых фунтов. Качество подделок было экстраординарным. Их с трудом могли различить эксперты. Полученные средства использовали для проведения секретных операций, выплат агентам немецкой разведки, покупки оружия на чёрном рынке и снабжения им пронацистских группировок."©
    Нет, я никак не намекаю, что все именно так и происходит на данный момент в мировой экономике. Но, аналогия прям напрашивается.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 09:51
      +1
      Не единичный случай

      На случай захвата японцами Гавайев все денежные знаки имевшиеся в обращении на островах получили такой оттиск
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:57
    0
    4.3 лярда их денег. Хм. А сколько наших денег там зависло????? Можно спросить.
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:10
    0
    Для США это немного с учётом сколько они потратили на Афганистан.