Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

Как известно, Запад пытается нанести России военное поражение через Украину, и для этого с самого начала конфликта он оказывает Киеву военную помощь на многие миллиарды долларов. Значительная часть этой помощи приходится на Соединенные Штаты.
Администрация Джо Байдена щедро выделяет деньги на вооружение Украины. Согласно опубликованному вчера отчету Пентагона, Украина получила от Вашингтона военной помощи на сумму 43,7 млрд долларов за время президентства в США Джо Байдена, т.е. с начала 2021 года.
США выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена
- говорится в документе оборонного ведомства США.
И военные поставки Киеву из США, по-видимому, будут только наращиваться, по крайней мере, пока в Белом доме сидит Байден. Так, вчера о выделении очередного пакета военной помощи Украине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о поставке артиллерийских снарядов, противотанковых средств, боеприпасов для систем ПВО и оборудования для разминирования на сумму 200 млн долларов.
Напомним, что Вашингтон обещал Киеву и более 30 танков «Абрамс», которые пока на Украину так и не дошли. Украинские власти также добиваются поставки им боевой авиации.