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Украинский депутат: Военные расходы бюджета страны в 2024 году превысят $43 млрд

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Украинский депутат: Военные расходы бюджета страны в 2024 году превысят $43 млрд

Конфликт на Украине вот уже идет второй год и если учитывать военные расходы, которые планирует Запад и Киев на 2024 год, то очевидно, что боестолкновения продолжаться и в следующем году.


Кроме того, на следующий год Украина значительно увеличивает в бюджете военные расходы по сравнению с далеко не простым в военном плане 2023 годом.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, расходы на оборону в следующем году должны составить более 1,6 трлн гривен (более 43,7 млрд долларов). Она также отметила, что стране придется найти почти еще столько же денег внебюджетных средств для покрытия всех остальных госрасходов.

Пидласа добавила, что осенью придется искать средства для увеличения военных расходов в бюджете этого года на несколько сот миллионов гривен.

Напомним, что изначально оборонные расходы в бюджете Украины на 2023 год составляли 1,14 трлн гривен (31,2 млрд долларов) или 43% всех бюджетных расходов. Однако и этих денег не хватило, и в марте депутаты Верховной рады одобрили увеличение военных расходов в этом году на 14,6 млрд долларов. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, военные расходы бюджета в этом году достигнут $48,7 млрд.

Бюджет страны имеет огромный дефицит, который, вероятно, в Киеве надеются покрыть при помощи Запада.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:16
    0
    Предложение по экономии бюджета - не досаживать миллиард деревьев и до 2050 г. отказаться от полетов на Марс.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:17
    -3
    Да,как бы плюнуть и растереть ..На их бюджетные проблемы.И кто им будет все это покрывать...Вот то,что чем у нас дефицит бюджета покрывать будут..?На это уже не плюнуть...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:41
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Вот то,что чем у нас дефицит бюджета покрывать будут..?На это уже не плюнуть...

      Чем, чем? Нужно создать ГКО, ввести военное положение, трудовую армию и 12-часовый рабочий день. Чиновников, марчендайзеров, ритейлеров и прочих манагЕров после их рабочего дня 8 часов ещё на 4 - работать на производстве. Студентов и старшеклассников - тоже.
      Всё для фронта - всё для Победы!
      (Только в ВПК нехватун рабсилы - 16 тыс.)
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:36
    -1
    Пидласы, расходы на оборону в следующем году должны составить более 1,6 трлн гривен (более 43,7 млрд долларов).........
    Бюджет страны имеет огромный дефицит, который, вероятно, в Киеве надеются покрыть при помощи Запада.

    Официально бюджет Украины -2023 всего 60 млрд. долларов.)))
    ВКС РФ должны добить остатки экономики. У Запада пупок лопнет полностью финансировать Украину. Недогосударство должно сдохнуть.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    расходы на оборону в следующем году должны составить более 1,6 трлн гривен (более 43,7 млрд долларов)
    Откуда деньги? Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере $17,9 миллиарда при общем внешнем долге в более 132 млрд долларов, или 89% ВВП. В 2023 г превысит 100% ВВП.