Конфликт на Украине вот уже идет второй год и если учитывать военные расходы, которые планирует Запад и Киев на 2024 год, то очевидно, что боестолкновения продолжаться и в следующем году.Кроме того, на следующий год Украина значительно увеличивает в бюджете военные расходы по сравнению с далеко не простым в военном плане 2023 годом.По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, расходы на оборону в следующем году должны составить более 1,6 трлн гривен (более 43,7 млрд долларов). Она также отметила, что стране придется найти почти еще столько же денег внебюджетных средств для покрытия всех остальных госрасходов.Пидласа добавила, что осенью придется искать средства для увеличения военных расходов в бюджете этого года на несколько сот миллионов гривен.Напомним, что изначально оборонные расходы в бюджете Украины на 2023 год составляли 1,14 трлн гривен (31,2 млрд долларов) или 43% всех бюджетных расходов. Однако и этих денег не хватило, и в марте депутаты Верховной рады одобрили увеличение военных расходов в этом году на 14,6 млрд долларов. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, военные расходы бюджета в этом году достигнут $48,7 млрд.Бюджет страны имеет огромный дефицит, который, вероятно, в Киеве надеются покрыть при помощи Запада.