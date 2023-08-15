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Подтверждены данные о нанесении удара по днепропетровскому предприятию «Южмаш», производившему ракетные двигатели

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Подтверждены данные о нанесении удара по днепропетровскому предприятию «Южмаш», производившему ракетные двигатели

В результате ночного ракетного удара на одном из промышленных предприятий подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск (Днепр) вспыхнул сильный пожар. Это подтверждает ряд украинских источников со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.


Речь идет о крупнейшем предприятии региона - заводе "Южмаш", на котором при СССР и некоторое время после распада страны изготавливались ракетные двигатели для космической отрасли. Поражены производственные мощности, а также склады, которые использовались для размещения военной техники.

Кроме того, подтверждены успешные попадания ракет и БПЛА "Герань-2" по объектам в Волынской, Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Винницкой областях, а также на территории оккупированных ВСУ Славянско-Краматорской городской агломерации и Запорожья.

Также сообщается о повторном поражении украинского военного аэродрома в Староконстантинове, на котором базировались оставшиеся у киевского режима бомбардировщики Су-24, способные запускать поставленные Западом крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

По информации источников на подконтрольных Украине территориях, ночные ракетные удары уже традиционно преимущественно были нацелены на аэродромы и военные склады ВСУ. Однако есть и некоторое новшество - удары по целому ряду промышленных предприятий, включая заводы в Смеле, Львове и Луцке. Украинская ПВО ожидаемо не смогла справиться с атакой, хотя Юрий Игнат на своём компьютере уже нарисовал графику с подписью "почти все ракеты и дроны сбиты"...
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34 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:13
    +4
    Молодцы наши ребята! Наша сила- в правде!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:25
      +3
      https://t.me/topwar_official/76127 Это из телеги ВО.Работа ПВО в Одессе.Я не знаю,что они там сбивают,но сопротивляются отчаянно.Тут удары по каждому обьекту надо регулярно проводить..
      1. Eug
        Eug Сегодня, 11:07
        +1
        "В Одессе ниХто не хочЭт делать рЭволюцию задаром" - как по мне, в этой фразе из какого-то фильма ключ к Одессе и остальным городам.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:25
      +6
      Давно надо было выбить всю энергетику и промышленность б Украины! Любой пром. объект враг старается использовать в военно-прикладных целях -как станочную и ремонтную базу, как производство боеприпасов, как хранилище нефтепродуктов -так что уничтожать нужно всё!
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 10:52
        -5
        Суровикин пол зимы пытался, но окромя ненависти замерзающего населения особого эффекта не было.
        1. stankow
          stankow Сегодня, 11:05
          +2
          Никто не желал замерзания населения. А вот треть злектромощностей, которьiе зкспортиривали злзнергию на ЕС и на деньги покупали оружие, бьiли остановленьi.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    -4
    "Подтверждены данные о нанесении удара.."
    Стесняюсь спросить...
    А что... кто-то из тех, кто делал выстрел, заявлял, что "цель такая-то - поражена"? Именно туда мы и хотели попасть!
    Я опять что-то важное пропустил?!.. belay
    И кем же "подтверждены"?
    Теми, в кого стреляли?..
    Ага... очень объективный источник...
    Мне одному невдомёк, почему информацию о результатах нашей работы мы получаем от того, кому верить нельзя?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:38
      +5
      Стесняюсь ответить... но если поражен военный объект, то вполне логично, что именно туда мы и хотели попасть. Что же касается доверия к источнику, то для начала укажите какому источнику доверяете лично вы, так как судя по здешним комментариям, многие не верят никому.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 10:55
        -2
        На соревнованиях по стрельбе так не бывает.
        Ты производишь выстрел. Сам в трубу смотришь... куда попал.
        Мало того! Ещё и судьи пытаются вставить в твои результаты свои пять копеек.
        Хотя, по Вашей логике, если выстрел произведён, значит попадание (куда-нибудь) гарантировано. )
        Я так понимаю, если тот, кто стреляет молчит, значит не попал или готовит повторный выстрел.
        А, если цель поражена... какой смысл скрывать свою радость?
        Тем более, если цель дороже выстрела... По деньгам.
        Я хочу доверять информации МО, ведь у него есть средства объективного контроля.
        Или я много хочу?
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 11:34
          0
          Если выстрел произведен, то попадание гарантировано ?? Интересно из какой части моего комментария вы сделали такой вывод. Ну и далее... если цель порадена, то какой смысл скрывать свою радость...
          Ну смысл хотя бы в том, что это уже давно не радость, а обычная рутинная работа. Когда ежедневно наносятся сотни ударов и поражаются сотни целей, то привыкаешь и к этому.
          1. Смею_заметить_
            Смею_заметить_ Сегодня, 11:42
            -1
            Мне стало стыдно.
            Но... Я хотел бы, всё-таки, немного порадоваться. )
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 11:44
              0
              Так радуйтесь на здоровье, кто ж вам не дает ?)
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 10:44
      0
      "Подтверждены данные о нанесении удара.."? Это легко. Наносивший удар подал рапорт по команде о том, что...августа...ч...мин мною произведен пуск ракеты. Ракета улетела, а раз так, то куда бы-то ни было удар был нанесен. Вот куда именно удар - с этим вопрос сложнее. Уверен, что в МО люди шиты не только лыком, но и дратвой. Средства объективного контроля, будь-то спутниковая или авиаразведка, или на худой конец агентурная сеть. Типа Юстус - Алексу... Но раскрывать ее не хочется. В виде козла отпущения (не путать с козлом) оставил Конашенкова, который делает нелепые заявления - типа цели поражены, то есть настолько поражены, что даже удивились (цели). Но это только одна версия. ИМХО.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:49
        0
        этим вопрос сложнее. Уверен, что в МО люди шиты не только лыком, но и дратвой.

        Не шиком бриты
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:53
          0
          А "Невой"...Ну,да.Не несет ничего полезного....
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    +1
    Военная, гражданская инфраструктура, объекты... в период войны, принципиальной разници, по степени важности, разница нет. Хотя, каждый случай имеет персональное значение.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 10:17
    -6
    -- удары по целому ряду промышленных предприятий, включая заводы в Смеле, Львове и Луцке.
    А также Южмаш,ЗапорожСич...
    Ощущение,что воюет не российская армия,а эстонская.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:19
    -1
    Так может и дождемся ударов по мостам на Зап Украине
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:52
      +1
      [quote]Так может и дождемся ударов по мостам на Зап Украине
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:20
    +4
    В результате ночного ракетного удара на одном из промышленных предприятий подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск (Днепр) вспыхнул сильный пожар.
    Второй год СВО, СМИ ежедневно рапортуют о нанесённых ударах, пожарах в тылу врага, из всех этих новостей у простого обывателя складывается ощущению, что всё то, что только позволяло Украине оказывать сопротивление уже уничтожено, как вдруг опять появляются новости о том, что когда то уничтоженный завод, вдруг ожил и выпускает военную продукцию. Складывается ощущение, что затягивание военного конфликта на Украине выгодно всем (кроме конечно обычных граждан), как бы это не парадоксально звучало.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:09
      +3
      как вдруг опять появляются новости о том, что когда то уничтоженный завод, вдруг ожил и выпускает военную продукцию.

      Такие мысли приходят лишь дилетанту и шапкокидателю, на самом деле ни один из объектов нигде не публикуется как уничтоженный, а лишь отмечается как поражённый, а это две большие разницы. Для уничтожения завода нужно превратить одномоментно всё на его территории в щебёнку и куски оплавленного металла, а так же уничтожить большую часть его персонала и практически весь состав итр. Такое возможно лишь применением яо, так как даже ковровые бомбардировки не дают 100 % гарантии уничтожения завода или другого крупного объекта. Но большинство считает что уронив на завод или порт, или мост пару-тройку полутонных зарядов, то всё - объект уничтожен. Увы, нет! Объект может быть только лишь повреждён, и степень его повреждения может варьироваться от "работать какое-то время не может" и до "работоспособность не нарушена", и при этом по отчётности это всё будет относится к факту поражения объекта. Более того, есть все основания так заявлять если объекту даже краску поцарапает. wassat
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 11:32
        0
        Для уничтожения завода нужно превратить одномоментно всё на его территории в щебёнку и куски оплавленного металла, а так же уничтожить большую часть его персонала и практически весь состав итр.
        Тогда позвольте полюбопытствовать, что же мешает это сделать?
        Такое возможно лишь применением яо, так как даже ковровые бомбардировки не дают 100 % гарантии уничтожения завода или другого крупного объекта.
        Если Вы считаете, что ковровые бомбардировки не дают должного эффекта, то вот Вам историческое свидетельство о применении этой тактики американцев в Корейской войне 1950-53гг.:
        25 июня 1951 года генерал О'Доннелл, командующий Дальневосточным бомбардировочным командованием ВВС, дал показания в ответ на вопрос сенатора Джона К. Стенниса ("Северная Корея практически уничтожена, не так ли?"): "О, да; ... Я бы сказал, что весь, почти весь Корейский полуостров представляет собой просто ужасный беспорядок. Все разрушено. Нет ничего стоящего, достойного этого названия ... Как раз перед приходом китайцев мы были заземлены. В Корее больше не было целей"

  7. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 10:21
    0
    почти все ракеты и дроны сбиты

    "Почти" не считается!
  8. Опториус
    Опториус Сегодня, 10:30
    +2
    Развязать конфликт с ядерной державой, один только мобилизационный потенциал которой, примерно, в шесть раз выше собственного-это галимое самоубийство. И не осознать, что это оно и есть- способен, разве что, один только щирий украинець. Sad, but true.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:00
      +1
      На счёт мобилизационного потенциала вы не правы. Дело в том, что у Украины отсутствует экономика как таковая, а следовательно рабочие руки ей особо не нужны. Соответственно они могут мобилизовать вообще всех, кто способен держать оружие в руках, ну а их обеспечением займётся Запад. А вот у нас экономика есть и именно на ней держится мощь нашей армии. Мобилизуй рабочих и тут же в экономике и в снабжении армии начнутся проблемы.
      В качестве примера: завод им.Малышева фактически не работает, а значит его рабочих можно мобилизовать, ну а ремонт танков будут производить трудолюбивые Чехи. А вот ежели мы мобилизуем рабочих с Уралвагонзавода, то вскоре останемся без танков.
  9. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:35
    -4
    Удивительное упорство в ошибках русского военного командования. За полтора года не поняли что государство которое снабжают извне нельзя победит бомбежками. Но ето американци не поняли десят лет в Вьетнаме, так что время есть.
    Другая илюзия так називаемая контрабатарейная борба. Питатся поразит то что очень бистро меняет свою позицию на большой дальности.
    Посмотрим когда до сознания штабов дойдет непостижимая идея что надо поражат врага на поле боя и воеват превосходящими по числености силами.
    1. Опториус
      Опториус Сегодня, 10:39
      +1
      Оккупацией-возможно. Пример из истории- нацистская Германия. Помимо того, денацификация также возможна. Пример-та же Германия.
      1. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 10:43
        -1
        так себе, примерчик, в 1955,германия, уже была в нато...
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 10:56
        0
        Союзники оккупировали Германию полностью, а нацистский режим не получал поддержки из вне.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    0
    удары по целому ряду промышленных предприятий, включая заводы в Смеле, Львове и Луцке.
    Наконец вспомнили, что промышленность работает на украинскую оборонку. До этого были удары, но можно сказать, как бы символические. Теперь судя по всему взялись всерьез.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:51
    0
    Работавшие на Южмаше говорили ,на заводе были спиртовые технологические магистрали! drinks
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:06
    +3
    Цитата: Escariot
    Суровикин пол зимы пытался, но окромя ненависти замерзающего населения особого эффекта не было

    У этих недоумков ненависть развивать нет необходимости, она у них развита на генном уровне.Ну, а для сугрева нужно больше прыгать.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:20
      -5
      Мне кажется или ваш комментарий нацистский, ибо подразумевает неполноценность людей по национальному признаку?
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:08
    0
    Хорошая атака на вашу промышленную инфраструктуру, ее нужно полностью уничтожить