В результате ночного ракетного удара на одном из промышленных предприятий подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск (Днепр) вспыхнул сильный пожар. Это подтверждает ряд украинских источников со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Речь идет о крупнейшем предприятии региона - заводе "Южмаш", на котором при СССР и некоторое время после распада страны изготавливались ракетные двигатели для космической отрасли. Поражены производственные мощности, а также склады, которые использовались для размещения военной техники.
Кроме того, подтверждены успешные попадания ракет и БПЛА "Герань-2" по объектам в Волынской, Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Винницкой областях, а также на территории оккупированных ВСУ Славянско-Краматорской городской агломерации и Запорожья.
Также сообщается о повторном поражении украинского военного аэродрома в Староконстантинове, на котором базировались оставшиеся у киевского режима бомбардировщики Су-24, способные запускать поставленные Западом крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
По информации источников на подконтрольных Украине территориях, ночные ракетные удары уже традиционно преимущественно были нацелены на аэродромы и военные склады ВСУ. Однако есть и некоторое новшество - удары по целому ряду промышленных предприятий, включая заводы в Смеле, Львове и Луцке. Украинская ПВО ожидаемо не смогла справиться с атакой, хотя Юрий Игнат на своём компьютере уже нарисовал графику с подписью "почти все ракеты и дроны сбиты"...