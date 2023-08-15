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В ВС РФ начались поставки модернизированных снарядов «Краснополь»

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В ВС РФ начались поставки модернизированных снарядов «Краснополь»

С самого начала спецоперации на Украине наши военные применяют различные образцы высокоточного вооружения. Одним из них является 152-мм артиллерийский снаряд «Краснополь», предназначенный для поражения малоразмерных целей, например, бронетехники противника, или небольших опорных пунктов.


Вышеупомянутый боеприпас относится к управляемым артиллерийским снарядам. Наведение его на цель осуществляется благодаря лазерной подсветке. Сам же боеприпас оснащен полуактивной лазерной головкой наведения, а за его корректировку при подлете к цели отвечают аэродинамические рули. В результате, получаем: один выстрел - одно попадание.

Стоит отметить, что «Краснополь», принятый на вооружение ВС РФ еще в 1995 году, активно применялся нашей армией с первых недель СВО. В сети неоднократно публиковались кадры крайне точного поражения целей противника. При этом ранее сообщалось, что наведение высокоточного артиллерийского снаряда на цель (подсвет) осуществлялось с помощью российских разведывательных дронов «Орлан-10».

Теперь, в ВС РФ начали поступать снаряды «Краснополь», прошедшие очередную модернизацию, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

В компании заявили, что на данный момент уже ведутся изготовление и поставка в войска улучшенных управляемых артиллерийских снарядов. Между тем саму суть модернизации, которую прошел боеприпас, разработчик раскрывать не стал из соображений секретности.
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:42
    -1
    Между тем саму суть модернизации, которую прошел боеприпас, разработчик раскрывать не стал из соображений секретности.
    Тогда для чего было вообще эту тему подымать? Типа : "У нас есть такие приборы, но мы их вам не покажем..." Если "СЕКРЕТНО", то сам факт начала выпуска и поставок в войска новых снарядов "секретен"
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:33
      +1
      да не секретно,
      просто, запустили в серию модификацию УАС с литерой "Д" (Динамика) НЕ требующих подсвета цели и повысили дальность 152-мм УАС Краснополь-Д с 25 км до 40 км
      а САУ Коалиция-СВ пуляет 152-мм УАС Краснополь-Д аш на 80 км
      1. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 11:57
        0
        [quoteНЕ требующих подсвета цели][/quote]
        а как же наводка будет реализовываться без подсветки? По спутниковой навигации или инерциальной? Но это же намного удорожит и усложнит снаряд. Да и надежность при этом вряд ли повысится. Очень большие нагрузки на электронную часть снаряда выстреливаемого из пушки.
  2. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 10:45
    -4
    Писаки на Фрунзенской и не такое придумают, что-бы премии квартальные получить и на ЛБС не ехать
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 10:47
      +2
      Цитата: NaBerlin
      Писаки на Фрунзенской и не такое придумают, что-бы премии квартальные получить и на ЛБС не ехать

      впрочем как и вы
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:47
    0
    Дальность сестра? Дальность?! Цена вопроса?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:04
      -1
      Цитата: Копчёный
      Дальность?! Цена вопроса?

      Можно только предполагать: для самоходки Мста С дальность не выше 30 км, ну а цена тысяч 40 долларов.
    2. Vall4
      Vall4 Сегодня, 11:18
      -3
      По дальности Эскалибур кроет как бык овцу , Краснополь .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:48
    -5
    Есть ещё один крайне секретный поставщик ,скажем так оборонного заказа - Россатом. hi Он хотябы мультик на выставке предоставил? bully
  5. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 10:50
    +1
    Хорошая новость. Вероятность поражения у него и так была близка к 1. Дальность стрельбы не увеличить, а вот размеры зон поражения одним снарядом (возможность отработки рулями снаряда ошибок наводки) вполне.
    1. Vall4
      Vall4 Сегодня, 11:21
      -2
      Дальность у М увеличили.
      Но
      Все одно до Эскалибура далеко.
      Может Коалиция поможет,, но, воз и ныне там
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:55
    +2
    А кроме Краснополя был еще один проект, который корректировался в меньшем угле. Что то про него не слышно.