В ВС РФ начались поставки модернизированных снарядов «Краснополь»

С самого начала спецоперации на Украине наши военные применяют различные образцы высокоточного вооружения. Одним из них является 152-мм артиллерийский снаряд «Краснополь», предназначенный для поражения малоразмерных целей, например, бронетехники противника, или небольших опорных пунктов.
Вышеупомянутый боеприпас относится к управляемым артиллерийским снарядам. Наведение его на цель осуществляется благодаря лазерной подсветке. Сам же боеприпас оснащен полуактивной лазерной головкой наведения, а за его корректировку при подлете к цели отвечают аэродинамические рули. В результате, получаем: один выстрел - одно попадание.
Стоит отметить, что «Краснополь», принятый на вооружение ВС РФ еще в 1995 году, активно применялся нашей армией с первых недель СВО. В сети неоднократно публиковались кадры крайне точного поражения целей противника. При этом ранее сообщалось, что наведение высокоточного артиллерийского снаряда на цель (подсвет) осуществлялось с помощью российских разведывательных дронов «Орлан-10».
Теперь, в ВС РФ начали поступать снаряды «Краснополь», прошедшие очередную модернизацию, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).
В компании заявили, что на данный момент уже ведутся изготовление и поставка в войска улучшенных управляемых артиллерийских снарядов. Между тем саму суть модернизации, которую прошел боеприпас, разработчик раскрывать не стал из соображений секретности.