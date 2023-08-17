Красный командир Григорий Котовский

В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Григория Котовского, который до революции получил широкую известность в Одессе и Бессарабии в качестве удачливого главаря шайки «гайдуков», склонного поиграть в Дубровского и Робин Гуда. Сегодня будет рассказано о другой ипостаси этого человека, в которой он предстаёт перед нами после революции.
Начало карьеры красного командира
Итак, будучи освобождён из тюрьмы по амнистии Временного правительства, Котовский в мае 1917 года (по другим сведениям – лишь в августе) всё же направился на Румынский фронт – и оказался в нужном месте в нужное время: здесь его избрали членом комитета 136-го Таганрогского пехотного полка. Отличился в боях – в октябре того же года был награждён Георгиевским крестом и произведён в прапорщики. В ноябре, примкнув к левым эсерам, стал уже членом солдатского комитета всей 6-й армии.
В январе 1918 года была провозглашена Одесская советская республика, и Котовский участвовал в боях против отрядов Центральной рады на стороне большевиков. Наконец, Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы направил его во главе небольшого отряда в Кишинёв. Именно Котовский тогда прикрывал отход большевистских частей из этого города.
Потом оборонял от румын город Бендеры. Затем до марта 1918 года командовал кавалерийской группой Тираспольского отряда вооружённых сил Одесской советской республики и воевал против румынских войск, оккупировавших его родную Бессарабию. Но в марте в Одессу вступили австро-германские войска, и Котовский отступил на Донбасс.
В это время он побывал и в Москве. Что он тогда делал в столице Советской России точно неизвестно, некоторые считают, что принимал какое-то участие в мятеже левых эсеров (что маловероятно), другие, напротив, полагают, что он как-то участвовал в его подавлении.
Сын Котовского Григорий Григорьевич (родился в 1923 году), известный ученый-востоковед, лауреат премии Дж. Неру, сообщал, что именно в 1918 году его отец познакомился с Ольгой Петровной Шакиной, уроженкой Сызрани, которая была младше его на 13 лет. Он же утверждал, что некоторое время мать работала корректором в газете, которую издавал сосланный в Сызрань Марк Елизаров – муж сестры Ленина Анны, входившей в состав редакции.
В возрасте 18 лет Ольга вышла замуж за пожилого земского врача Шакина, который помог ей поступить в Московский медицинский институт, но умер от рака уже через 2 года. В 1918 году Ольга вступила в партию большевиков и добровольно ушла на Южный фронт. Став супругой Котовского, она была врачом в кавалерийской бригаде и дивизии мужа, после его убийства устроилась в Киевский окружной госпиталь, где работала на протяжении 18 лет, затем перебралась в Москву. На пенсию вышла в звании майора медицинской службы, умерла в 1961 году.
Ольга Петровна Котовская, фото 1945 г.
Вернемся в Одессу 1918 года, куда нелегально вернулся Котовский.
Ситуация в этом городе тогда менялась примерно так, как было показано в начале комедийного советского фильма «Зелёный фургон».
Интервенты в Одессе, кадр фильма «Зеленый фургон»:
А это – реальная фотография, сделанная на Приморском бульваре, слева мы видим французского зуава:
Зуавы в Одессе оказались в декабре 1918 года и покинули город лишь в апреле 1919. Командующий французскими войсками на востоке генерал Франше д`Эспере тогда сделал официальное заявление:
«Офицеров прошу не стесняться с русскими. С этими варварами надо поступать решительно, и потому – чуть что, расстреливайте их, начиная от мужиков и кончая самыми высшими представителями их. Ответственность я беру на себя».
«Просвещенные» французы (в числе которых оказались чернокожие сенегальские тиральеры), а также сербы, поляки, греки и не стеснялись: за 4 месяца в 700-тысячном городе интервентами было убито 38 436 человек, ранено 16 386, изнасиловано 1 048 женщин, арестовано и подвергнуто телесным наказаниям 45 800 человек.
Но при этом интервенты продемонстрировали полную беспомощность в борьбе с уголовниками. Бандиты Мишки Япончика тогда среди бела дня ограбили даже румынский офицерский игровой клуб (румыны, вообще-то, располагались в оккупированной ими Бессарабии, но развлекаться их начальство приезжало в Одессу). А в январе 1919 года люди Япончика напали на автомобиль генерал-губернатора Одессы А. Н. Гришина-Алмазова.
Во время эвакуации частей Белой армии и интервентов из Одессы и в первые дни после неё уголовники начали действовать совершенно открыто.
Бытовала версия, что и Котовский тогда вывез из Госбанка три грузовика денег и ценностей, однако в настоящее время она признана несостоятельной. Напротив, известно, что Губернская чрезвычайная комиссия и люди Котовского провели совместную операцию по наведению порядка в городе, так что, по словам чекиста В. Фомина, прежде державшие город в страхе бандиты Япончика вынуждены были теперь прятаться по «малинам» и в катакомбах.
После установления в Одессе советской власти Котовский был назначен военным комиссаром Овидиополь. В мае 1919 года он принял активное участие в антирумынском восстании в Бессарабии. Потом был назначен командиром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии Красной Армии.
Г. Котовский, фотография 1919 г.
Почувствовавший тяжёлую руку чекистов Япончик изъявил желание признать советскую власть и легализоваться, но работать его «подданные» не желали и не умели. И потому новые власти пошли на очень сомнительный шаг, позволив Япончику сформировать полк, который во главе с ним был направлен на фронт – в бригаду Котовского.
Надо сказать, что в этой бригаде, состоявшей в основном из уроженцев Тирасполя и его окрестностей, была установлена железная дисциплина, а раненые никогда не оставлялись на поле боя. Уверяют также, что во всех своих частях Котовский при малейшей возможности старался вводить для бойцов ежедневные занятия гимнастикой. Среди своих бойцов Котовский не только пользовался непререкаемым авторитетом, но и был любим ими.
На этом фоне «полк» Япончика выглядел настоящей «паршивой овцой». Некоторые бандиты почти сразу дезертировали, другие ещё по дороге были расстреляны за грабежи местного населения и мародерство. Кончилось все тем, что в первом же бою уголовники разбежались, открыв фронт. После этого Япончик и был расстрелян начальником Вознесенского боевого участка Н. Урсуловым.
Бригада Котовского тогда вынуждена была постоянно воевать со всевозможными бандами различных «батек». А затем к Одессе подошли белогвардейские части Деникина, на севере же находились петлюровские войска. Котовский сумел по вражеским тылам вывести своих людей к Житомиру. За этот переход он был награждён золотыми часами.
Осенью 1919 года бригада Котовского была направлена к Петрограду для отражения наступления Юденича, однако опоздала – белогвардейцы были уже отброшены от города. В ноябре того года Котовский заболел тяжёлой формой пневмонии, лечиться пришлось несколько недель. В январе 1920 года вернулся в строй. 5 февраля 1920 года именно бригада Котовского первой подошла к Одессе, и 8 февраля он принял капитуляцию города.
Кавалерийская бригада Котовского входит в Одессу
А затем бригада Котовского участвовала в освобождении Тирасполя. Тогда Котовский получил первый орден Красного Знамени.
Примерно в это время он познакомился с Михаилом Фрунзе, которого специалисты называют самым успешным полководцем Гражданской войны.
Фрунзе, хоть и родился в Бишкеке (Пишкеке), был молдаванином. Очень скоро Котовский и Фрунзе стали друзьями. А в апреле 1920 года Котовский вступил в РКП(б). Теперь он воевал против Польши. После смерти Котовского Сталин сказал:
«Я особенно хорошо помню его на польском фронте в 1920 году, когда т. Буденный прорывался к Житомиру в тылу польской армии, а Котовский вел свою кавбригаду на отчаянно-смелые налеты на киевскую армию поляков. Он был грозой белополяков, ибо он умел «крошить» их, как никто, как говорили тогда красноармейцы».
Котовский (в центре) на польском фронте, 1920 г.
А вот как отзывался о Котовском К. Ворошилов:
«Один из самых бесстрашных бойцов... один из самых лучших кавалерийских командиров, один из самых отважных героев Красной Армии».
Имеются многочисленные свидетельства того, что Котовский запрещал своим подчиненным грабить бедноту, но спокойно смотрел на «реквизиции» у буржуазии, помещиков и деревенских кулаков. При этом котовцы всегда с гордостью подчёркивали, что те же будённовцы «работают» каждый «на свой карман», а они – на «общую кассу». Кстати, говорят, что командиров в своей бригаде, а потом в дивизии Котовский выбирал, глядя кандидатам в глаза – и никогда не ошибался.
Немного отвлечемся, чтобы рассказать о забавном эпизоде, вошедшем в историю под названием «Голая атака». Скульптурную композицию, посвящённую ей, можно увидеть в селе Малая Ольшанка:
Однажды музыканты Котовского, будучи застигнуты врасплох белыми, бежали, бросив свои барабаны. Это так разозлило комдива, что, узнав об этом, он дал приказ немедленно трубить сигнал к атаке. Сонные бойцы вскакивали на лошадь кто в чем был и в таком виде атаковали шокированных их «непристойным» видом белогвардейцев. Неприятельский отряд был выбит из села, музыкальные инструменты возвращены.
Похожую историю рассказывают и про бригаду Ивана Кочубея, который однажды заставил своих подчиненных отбивать оставленную позицию в исподнем белье – в воспитательных целях.
Далее мы видим Котовского уже командиром 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества, которая воевала то против петлюровцев, то против Махно. С будущим «батькой» Котовский когда-то (по пути на сибирскую каторгу) познакомился в камере Бутырской тюрьмы, и теперь Махно безуспешно пытался склонить его на свою сторону. Однажды Котовскому удалось взять в плен большую группу белых офицеров, которые пытались перейти через границу, но не были пропущены румынами.
В конце 1920 года Котовский получил второй орден Красного Знамени за разгром петлюровских частей под Волочиском. Весной-летом 1921 года его дивизия участвовала в подавлении Антоновского мятежа. Котовскому удалось заманить большой неприятельский отряд в село Кобыленка (сейчас – село Котовское Тамбовской области) и практически полностью уничтожить его. Сам Котовский при этом был ранен в руку и в грудь. За эту операцию он был награждён именной саблей.
В сентябре 1921 года за разгром вторгшихся в пределы СССР петлюровских отрядов генерал-хорунжего УНР Ю. Тютюнника командир 9-й Крымской кавалерийской дивизии Г. Котовский получил третий орден Красного Знамени.
В октябре 1922 Котовский стал уже командующим 2-го кавалерийского корпуса.
«Генерал-губернатор Котовии»
Командир 2-го кавалерийского корпуса Г. И. Котовский, Умань, 1923 г.
Надо сказать, что Котовский имел все данные, чтобы стать прекрасным администратором. Эти его таланты неожиданно открылись в мирное послевоенное время.
Как мы помним, в 1922 году Котовский оказался во главе 2-го кавалерийского корпуса, размещённого в Черкасской области Украины. По его приказу при корпусе были организованы предприятия по пошиву одежды, обуви и одеял.
Он взял в аренду множество сахарных заводов, которые давали порядка 300 тысяч пудов сахара в год. Построил мельницы в 23 сёлах. Продажа хмеля в Чехословакию приносила до полутора миллионов рублей золотом в год – и зарабатывал эту гигантскую сумму один- единственный 13-й кавалерийский полк, точнее – созданное при нём подсобное сельскохозяйственное предприятие «Рея». Но часть хмеля поступала и на собственные пивоваренные заводы. Устраивались животноводческие фермы.
В Винницкой области для вышедших в отставку солдат была организована Бессарабская сельскохозяйственная коммуна, которая получила собственную электростанцию, тракторы, оборудование для переработки сырья и почему-то также верблюдов.
В итоге район размещения 2-го корпуса стали называть «Котовией»: командующий здесь был фактически генерал-губернатором.
Но скоро Котовский сделал выбор в пользу политической карьеры и часть предприятий передал республиканским властям. Он уже был членом союзного ЦИК, а его близкий друг М. Фрунзе был военным наркомом СССР (сменил на этом посту Троцкого). Котовский вполне обоснованно надеялся на скорый перевод в Москву.
Котовский, Будённый, Фрунзе, Ворошилов, заседание Реввоенсовета, 1925 г.
Политическая деятельность Котовского
Григорий Котовский в 1924 г.
Родная Бессарабия была в то время оккупирована Румынией, и Котовский предложил через Фрунзе план, согласно которому он во главе отряда лично отобранных им солдат перейдет через Днестр и поднимет в Бессарабии восстание рабочих и крестьян.
Восставшие должны были создать собственное правительство, которое объявило бы о присоединении к СССР и обратилось бы в Москву за помощью. Этот рейд Котовский предлагал объявить его личной инициативой – чтобы в случае неудачи советское правительство могло «откреститься» от него и признать авантюристом.
Однако политическое руководство СССР отказалось от этого рискованного предприятия. Но было принято решение о создании на левом берегу Днестра Молдавской автономной Республики в составе УССР, одним из главных лоббистов этого проекта был, как вы понимаете, Григорий Котовский.
Котовский в г. Бирзула (потом Котовск), ноябрь 1924 г.
Кстати, молдаване на этой территории составляли примерно 30 % от всего населения. Создание Молдавской автономии позволило этой территории избежать принудительной украинизации, которая под давлением ЦК КП(б)У в более мягкой форме проводилась даже на некоторых территориях РСФСР – на Кубани, в Ростовской, Курской и Воронежской областях, на Дальнем Востоке и в Северном Казахстане. И жители Приднестровья потом долго с благодарностью вспоминали это решение героя нашей статьи.
Без такой справки (посвідки) о сдаче экзаменов на знание украинского языка в 1928 году в Киевской области не принимали на работу
Как мы уже говорили в первой статье, Котовскому от имени Коминтерна предлагали стать главой Молдавской автономии, но у него были другие, более масштабные планы. Он отказался, пояснив, что для приднестровцев будет полезнее в Москве.
Действительно, карьера Котовского стремительно шла вверх, и летом 1925 года военный нарком Фрунзе подписал приказ о назначении его своим заместителем.
Однако вступить в должность герой статьи не успел.
Нелепая смерть
6 августа 1925 года Котовский был застрелен во время отдыха на даче в военном посёлке Чабанка в 30 километрах от Одессы. Именно после возвращения с дачи он планировал передать дела своему преемнику на посту командующего корпусом и отправиться в Москву. Его жена так вспоминала:
«Котовский с неохотой пошёл, так как не любил таких вечеров и был утомлён: он рассказывал пионерам о ликвидации банды Антонова, а это для него всегда значило вновь пережить большое нервное напряжение.
Вечер, как говорится, не клеился. Были громкие речи и тосты, но Котовский был безучастен и необычайно скучен. Часа через три стали расходиться.
Котовского задержал только что приехавший к нему старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства.
Я вернулась домой одна и готовила постель. Вдруг слышу короткие револьверные выстрелы – один, второй, а затем – мёртвая тишина…
Я побежала на выстрелы…
У угла главного корпуса отдыхающих вижу распластанное тело Котовского вниз лицом. Бросаюсь к пульсу – пульса нет».
Вечер, как говорится, не клеился. Были громкие речи и тосты, но Котовский был безучастен и необычайно скучен. Часа через три стали расходиться.
Котовского задержал только что приехавший к нему старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства.
Я вернулась домой одна и готовила постель. Вдруг слышу короткие револьверные выстрелы – один, второй, а затем – мёртвая тишина…
Я побежала на выстрелы…
У угла главного корпуса отдыхающих вижу распластанное тело Котовского вниз лицом. Бросаюсь к пульсу – пульса нет».
Как видите, это было вполне официальное мероприятие (с пионерами!), закончившееся застольем в неформальной обстановке – не банальная «пьянка с бабами», как можно прочитать в некоторых «желтых» изданиях. Котовский не выглядел сильно пьяным и был вполне способен обсуждать деловые вопросы с бухгалтером – вряд ли тот полез бы с ними к явно неадекватному «хозяину».
Через 5 дней после гибели Ольга родила дочь Елену, которая окончила МГУ и стала доктором исторических наук.
Дети Котовского в музее отца, Кишинёв, 1948 г.
Убийство Котовского породило множество конспирологических версий – одна фантастичнее другой. Давайте немного поговорим о них.
Прежде всего, обращает на себя внимание убийца. Мейер Зайдер – это человек из «прошлой жизни» Котовского. До революции он был хозяином одного из одесских публичных домов и имел широкие связи в уголовном мире.
Мейер Зайдер
Говорят, что и Котовский как-то раз укрывался в его заведении от полиции. Когда Мишка Япончик сформировал свой полк, Зайдер стал его адъютантом. В начале 20-х годов Мейер приехал в Умань и попросил Котовского устроить его на какую-то должность. Котовский оказался благодарным человеком: он назначил Зайдера на должность начальника охраны одного из своих сахарных заводов.
В общем, никаких обид на Котовского у Зайдера не было, и мстить ему было не за что. Напротив, он старался поддерживать с благодетелем хорошие отношения. И даже родственники и друзья Котовского долго не могли поверить, что того убил столь ничтожный и жалкий человек.
Поэтому позже некоторые стали утверждать, что Котовский был убит из-за своих политических амбиций, которые якобы испугали кого-то из московских чиновников. Версия, прямо скажем, абсолютно неубедительная. Котовский был слишком мелкой фигурой, и в Москве у него не было никого, кроме друга Фрунзе.
Но в таком случае, может быть, это был удар по Фрунзе? Который, кстати, всего через 2 месяца умер на операционном столе во время операции по резекции язвы желудка.
Тоже маловероятно. Фрунзе на посту военного наркома устраивал всех, как человек с безупречной репутацией и абсолютно нейтральный. Своей партии у него не было, и ни к какой из противоборствующих партийных групп он не примыкал.
Но, может быть, заказчиками убийства выступили люди из руководства румынской Сигуранцы, которые могли узнать о планах Котовского поднять восстание в Бессарабии?
Однако они должны были знать также, что эти планы были отвергнуты. И что недавно вышедший из тяжелейшей Гражданской войны Советский Союз меньше всего нуждался тогда в очередном обострении международной обстановки. Нужно было восстанавливать полуразрушенную страну, а не начинать новую войну, на которую не было ни времени, ни средств.
Да и чем можно было подкупить Зайдера? Он ведь прекрасно понимал, что убийство популярного Котовского будет расследоваться более чем тщательно, ни в тюрьме, ни на том свете (в случае смертного приговора) деньги ему не понадобятся. Поэтому наиболее достоверной кажется всё же версия банального непреднамеренного бытового убийства.
Зайдер дал признательные показания, но, пытаясь представить дело в выгодном для себя свете, всё время менял их. То намекал на конфликт из-за какой-то женщины, то заявлял, что выпивший Котовский, подрался с кем-то из гостей, кто-то из них вытащил пистолет и он, пытаясь разнять дерущихся, случайно нажал на курок. Однако других подозреваемых не было, а на террориста или шпиона-диверсанта жалкий Зайдер никак не походил.
Проблема была в том, что такая «некрасивая» смерть «по пьянке» бросала тень на популярного в народе героя Гражданской войны. И потому дело засекретили, в официальной биографии Котовского позже туманно написали, что он был убит «злейшими врагами народа – троцкистскими выродками-агентами иностранных разведок».
Зайдер был по-тихому осуждён на 10 лет за убийство по неосторожности, в 1927 году его амнистировали по случаю 10-летия Октябрьской революции. В 1930 году он был убит Григорием Вальдманом – ещё одним старым знакомым Котовского, знавшим его ещё в дореволюционные времена.
Посмертная судьба Григория Котовского
Гибель Котовского, без всякого преувеличения, потрясла советских людей. Сталин заявил:
«Я знал т. Котовского как примерного партийца, опытного военного организатора и искусного командира... Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых – таким помню я т. Котовского. Вечная ему память и слава».
Одесса, Бердичев и город Балта, столица Молдавской АССР, заявили о желании похоронить тело Котовского на своей земле, однако победу в этом соревновании одержал город Бирзула (будущий Котовск, а в настоящее время – Подольск).
А Одессе досталось заспиртованное сердце Котовского – оно было передано в музей медицинского института, утеряно во время оккупации в период Великой Отечественной войны.
Целый ряд городов и деревень были переименованы, получив новые названия в честь Котовского, в других населённых пунктах появились улицы Котовского, а также памятники.
Памятник Котовскому в Кишиневе
Памятник Котовскому в Тирасполе
Попрощаться с Котовским прибыли военачальники С. Будённый, А. Егоров, И. Якир и член правительства УССР А. Буценко, и в день похорон было дано 200 салютационных залпов из артиллерийских орудий.
И было принято решение о бальзамировании его тела. Уже 7 августа, на следующий день после убийства, из Москвы вылетела группа специалистов во главе с профессором В. П. Воробьевым.
Тело Котовского, помещенное в закрытый цинковый гроб с небольшим окошком, в стеклянном саркофаге находилось под землей в комнате, где поддерживались постоянная температура и влажность. Рядом с саркофагом хранились три ордена Боевого Красного Знамени и наградная кавалерийская сабля.
В 1934 году над землей построили небольшую четырехгранную пирамиду с маленькой трибуной и барельефами на тему Гражданской войны. Здесь стали проводить митинги, торжественные собрания, школьников принимали в пионеры.
Мавзолей Котовского
Во время Великой Отечественной войны румыны разрушили саркофаг Котовского и надругались над останками, его ордена и сабля были увезены в Бухарест. Потом социалистическое правительство Румынии вернуло награды Котовского в СССР. Сейчас ордена и сабля находятся в Центральном музее Вооружённых Сил.
В 1965 году мавзолей был восстановлен, но уже в уменьшенном виде.
На современной Украине Котовский не в чести, переименовывают названные в его честь города и улицы, сносят памятники.
Памятник Котовскому, демонтированный в Одессе:
А этот памятник уже демонтирован в бывшей столице Молдавской АССР Балте:
Лишился памятника Котовскому и Подольск (бывший Котовск и Бирзула, переименован 12 мая 2016 года), где убрали также и бюст с мавзолея, который неоднократно осквернялся вандалами.
Памятник Котовскому, ранее стоявший в Подольске (Котовске, Бирзуле)
28 сентября 2016 года депутаты Подольска приняли решение о захоронении останков Котовского на городском кладбище № 1. А нацисты обещают снова повторить вандализм румынских оккупантов – разрушить мавзолей.