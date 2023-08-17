Красный командир Григорий Котовский

Начало карьеры красного командира



Ольга Петровна Котовская, фото 1945 г.

«Офицеров прошу не стесняться с русскими. С этими варварами надо поступать решительно, и потому – чуть что, расстреливайте их, начиная от мужиков и кончая самыми высшими представителями их. Ответственность я беру на себя».



Г. Котовский, фотография 1919 г.



Кавалерийская бригада Котовского входит в Одессу

«Я особенно хорошо помню его на польском фронте в 1920 году, когда т. Буденный прорывался к Житомиру в тылу польской армии, а Котовский вел свою кавбригаду на отчаянно-смелые налеты на киевскую армию поляков. Он был грозой белополяков, ибо он умел «крошить» их, как никто, как говорили тогда красноармейцы».



Котовский (в центре) на польском фронте, 1920 г.

«Один из самых бесстрашных бойцов... один из самых лучших кавалерийских командиров, один из самых отважных героев Красной Армии».

«Генерал-губернатор Котовии»



Командир 2-го кавалерийского корпуса Г. И. Котовский, Умань, 1923 г.



Котовский, Будённый, Фрунзе, Ворошилов, заседание Реввоенсовета, 1925 г.

Политическая деятельность Котовского



Григорий Котовский в 1924 г.



Котовский в г. Бирзула (потом Котовск), ноябрь 1924 г.



Без такой справки (посвідки) о сдаче экзаменов на знание украинского языка в 1928 году в Киевской области не принимали на работу

Нелепая смерть

«Котовский с неохотой пошёл, так как не любил таких вечеров и был утомлён: он рассказывал пионерам о ликвидации банды Антонова, а это для него всегда значило вновь пережить большое нервное напряжение.

Вечер, как говорится, не клеился. Были громкие речи и тосты, но Котовский был безучастен и необычайно скучен. Часа через три стали расходиться.

Котовского задержал только что приехавший к нему старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства.

Я вернулась домой одна и готовила постель. Вдруг слышу короткие револьверные выстрелы – один, второй, а затем – мёртвая тишина…

Я побежала на выстрелы…

У угла главного корпуса отдыхающих вижу распластанное тело Котовского вниз лицом. Бросаюсь к пульсу – пульса нет».



Дети Котовского в музее отца, Кишинёв, 1948 г.



Мейер Зайдер

Посмертная судьба Григория Котовского

«Я знал т. Котовского как примерного партийца, опытного военного организатора и искусного командира... Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых – таким помню я т. Котовского. Вечная ему память и слава».



Памятник Котовскому в Кишиневе



Памятник Котовскому в Тирасполе



Мавзолей Котовского







Памятник Котовскому, ранее стоявший в Подольске (Котовске, Бирзуле)