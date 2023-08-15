Офицер группировки войск «Юг»: Один из российских танков выдержал прямое попадание из ПТУР западного образца

Механизированная штурмовая группа выполняла задание на Авдеевском направлении. Один из переданных ей танков выполнял обманный манёвр, в то время как второй шёл в голове колонны, прикрывая несколько БМП. Как только танк прикрытия подошёл вплотную к позициям противника, он начал подавлять огнём вражеский укрепрайон, пока десант высаживался из боевой машины пехоты в лесопосадку. В итог бой затянулся, в результате чего нашему танку пришлось выдержать прямое попадание из гранатомёта NLAW. Однако экипажу удалось при этом сохранить свою боеспособность, который продолжил маневрировать, ведя прицельный огонь по противнику

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) NLAW смогла лишь подбить, но не уничтожить один из российских танков , сопровождавший штурмовую колонну на Авдеевском направлении. Так, несмотря на прямое попадание из ПТРК во время боя и подрыв боевой машины на противотанковой мине, она по-прежнему удерживала свою позицию, продолжая вести огонь по противнику.– рассказал в беседе с РИА Новости офицер группировки войск «Юг».В то же время, добавил военный, танковый экипаж эвакуировался из подбитой машины лишь после того, как выполнил все поставленные перед ним задачи. Как подчеркнул офицер «Южной» группировки, наши танкисты продемонстрировали не только свой истинный боевой дух, но и высокий уровень профессионализма.Также по позициям украинских боевиков эффективно отработала российская артиллерия. Корректировка огня и объективный контроль велись с помощью разведывательного БПЛА.Для справки: NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) – ПТУР шведско-британского производства. Программа заключалась в создании установки с целью уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою.