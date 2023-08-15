«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

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Основным предназначением комплекса является защита боевых порядков – как расположенных на позициях, так и пребывающих в движении