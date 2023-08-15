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«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

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«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

Россия представила прототип нового мобильного комплекса ЗАК-23Э на выставочном форуме «Армия-2023». Самоходная зенитная артустановка малой дальности, разработанная совместно компаниями «Туламашзавод» и «НТЦ Элинс», создана на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-мм пушками ЗУ-23-2.


При скорострельности до 3500 выстрелов в минуту ЗАК-23Э способен поражать цели на расстоянии до 2,5 км и на высотах до 2000 м

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, система, оснащенная передовыми оптико-электронными средствами обнаружения, способна уничтожать в автономном режиме воздушные угрозы, такие как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты, работающие в ближней зоне.



Основным предназначением комплекса является защита боевых порядков – как расположенных на позициях, так и пребывающих в движении

- указывается в западной прессе.

Как полагает автор, использование проверенной десятилетиями службы ЗУ-23-2 обеспечивает впечатляющую скорострельность зенитки, мобильная платформа – ее маневренность, оперативную гибкость и возможность движения по бездорожью, наличие собственной ОЭС – независимое обнаружение целей.

Со своей стороны отметим, что массовое появление ЗАК-23 на фронте позволило бы российским войскам избавиться от практики размещения ЗУ-23-2 на борту ничем не защищенных грузовых автомобилей.
Использованы фотографии:
Army Recognition
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:26
    +2
    Я например ,вижу другое.Оптический и радиоэлектронный каналы..Интересная СУО получается ,наверняка.По всякой летающей мелочевке работать..
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:30
    +10
    А что старые добрые Шилки у которых 4 а не 2 автомата калибра 23 мм и к тому же гусеничная ходовая там "неэффективны"???
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:32
      +5
      Во-во.. Напичкать её новой электроникой - и советская типа "галоша" себя ещё ой как покажет. Но - видимо на новом проекте бабла можно попилить поболее.. Иначе - не вижу смысла в этой якобы новой железяке.
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 11:42
      +1
      Цитата: Бережливый
      А что старые добрые Шилки у которых 4 а не 2 автомата калибра 23 мм и к тому же гусеничная ходовая там "неэффективны"???

      "Старая добрая" Шилка - очень старая.
      Ресурс остаточный малый, усталость металла накоплена, запчастей для армейского использования немного.
      Опыта эксплуатации - минимум.
      Все это делает "старое и доброе" неэффективным.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:59
        0
        Ну хорошо - положим, Шилка старая. Хотя не очень себе аргумент. А Тунгуска? Где они все на фронте - что-то не видать особо. Хотя она и ощутимо посвежее, автоматы там по серьёзнее, и их у нас должно вроде быть больше 250 штук..
    3. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 11:44
      0
      а у нас что Шилы до сих пор производят? нет конечно, потому и взято шасси которое массово производится
  3. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 11:31
    0
    И охлаждение...
    И короба явно вместительнее...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:43
      0
      И у Шилки - таки 4 ствола, а не два.. Что явно как-то получше будет..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    защита боевых порядков – как расположенных на позициях, так и пребывающих в движении
    При необходимости можно отрабатывать и по наземным целям причем эффективно. "Шилка" из четырех стволов мелкие деревья скашивала.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:36
    +4
    А "Тунгуска" чем не угодила? Модернизируйте локатор и прочие приблуды.
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 11:44
      0
      А "Тунгуска" чем не угодила? Модернизируйте локатор и прочие приблуды.
      Тем, что это другое предприятие.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 11:46
      0
      тунгуска эт вообщет ЗРПК войсковой пво,и у нее есть свои задачи
  6. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 11:43
    0
    Дитя Гепарда и БМП - внешне
    Жаль, что только концепт
  7. Vigore
    Vigore Сегодня, 11:46
    +2
    Без дистанционного подрыва снарядов - сомнительная эффективность.
    Тот же панцирь с места далеко не всегда попадает, а тут на ходу….
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:59
    0
    воздушные угрозы, такие как беспилотники,

    У Шилки противосамолётные бронебойные снаряды, а против БПЛА нужны осколочные с программируемым по высоте взрывателем, а может просто дробью шмалять?
  9. гагрид
    гагрид Сегодня, 12:03
    0
    А почему бы не сместить боевое отделение немного назад, десанта то поди здесь нет