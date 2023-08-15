Полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи

С началом украинского конфликта киевские власти усилили давление на Православную церковь страны. Основа давления - заставить всех подчиняться киевскому режиму, а фактически - напрямую Западу, культивировать антирусскость.В этих же целях вот уже около полугода идут попытки выселить монахов УПЦ из древней православной святыни - Киево-Печерской Лавры.Три корпуса монастырского комплекса - 54, 57 и 58-й, где ранее закрылись верующие и монахи, оцепила полиция и начала срезать замки на входных дверях.По данным УПЦ, вооруженные автоматами правоохранители решили штурмом взять эти корпуса Лавры.Ранее киевский суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской Лавре, в котором требовалось устранить препятствия в пользовании имуществом и теперь, вероятно, полиция решила привести приговор суда в исполнение.Напомним, что в марте этого года Минкульт Украины потребовал от монахов Киево-Печерской Лавры освободить ее территорию, ссылаясь на какие-то юридические аспекты. При этом, если монахи соглашались на переход в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), то власти их готовы были оставить. А несговорчивого настоятеля монастыря митрополита Павла обвинили в поддержке России и посадили под арест.