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Полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи

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Полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи

С началом украинского конфликта киевские власти усилили давление на Православную церковь страны. Основа давления - заставить всех подчиняться киевскому режиму, а фактически - напрямую Западу, культивировать антирусскость.


В этих же целях вот уже около полугода идут попытки выселить монахов УПЦ из древней православной святыни - Киево-Печерской Лавры.
Три корпуса монастырского комплекса - 54, 57 и 58-й, где ранее закрылись верующие и монахи, оцепила полиция и начала срезать замки на входных дверях.

По данным УПЦ, вооруженные автоматами правоохранители решили штурмом взять эти корпуса Лавры.

Ранее киевский суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской Лавре, в котором требовалось устранить препятствия в пользовании имуществом и теперь, вероятно, полиция решила привести приговор суда в исполнение.

Напомним, что в марте этого года Минкульт Украины потребовал от монахов Киево-Печерской Лавры освободить ее территорию, ссылаясь на какие-то юридические аспекты. При этом, если монахи соглашались на переход в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), то власти их готовы были оставить. А несговорчивого настоятеля монастыря митрополита Павла обвинили в поддержке России и посадили под арест.
Использованы фотографии:
Википедия/Роман Наумов
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6 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:33
    0
    А к этой статье добавление комментариев разрешено? А почему убрали новость о Трампе?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:33
    +3
    Демоны, не избежать им кары небесной на земле. К списку городов (Содом и Гоморра) добавиться и куев.
  3. vet
    vet Сегодня, 11:41
    -1
    Господин Путин, как там протекает Ваша "денацификация Украины"? Все в порядке? Так и было задумано?
  4. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:42
    +1
    Поражает стойкость монахов! Гореть в Аду кощунникам! Пройдет время и украинцы будут стыдиться столь позорной страницы своей истории. Молчали...не одумались...пособничали антихристу
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:44
    0
    Всё началось с Великой Схизмы. Противостояние Рима и Византии продолжается.
    Москва - Третий Рим, а четвёртому не бывать!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    0
    Вчера митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Сообщают, что операция прошла успешно. Выздоровления митрополиту.
    Врагам православия гореть в Аду, Лукавый заждался.