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Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне значительного падения курса рубля

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Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне значительного падения курса рубля

Центробанк РФ провёл внеочередное заседание, на котором рассматривались вопросы, связанные с тем, что в последнее время заметно снизился курс рубля. На неделе доллар, от которого всё отказываются, отказываются, но никак не могут отказаться, взлетел до отметок выше 100 рублей за единицу. Евро преодолевало отметку в 111 рублей.

На сегодняшнем заседании ЦБ РФ в связи с существенным падением курса национальной валюты было принято решение резко поднять ключевую ставку. В итоге с сегодняшнего дня базовая ставка составляет не 8,5%, как было в последние несколько недель, а 12 процентов. То есть, повышение ставки провели сразу на 350 базисных пунктов, и это рекорд с февраля-марта 2022 года.

Пресс-релиз ЦБ РФ гласит, что прирост цен в России за последние месяцы серьёзно ускорился:

Показатель годовой инфляции поднялся до 4,4%, причём за последние три месяца прирост показал значение около 7,6% в годовом выражении.

Теперь Банк России заявляет, что повышение ключевой ставки приведёт к замедлению инфляции и её возвращению к плановым показателям – в 4%. Однако резкий рост ставок совсем не радует малый и средний бизнес, ведь если брать кредиты под такие проценты, то они вряд ли смогут окупиться более высокой прибылью.
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39 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:02
    +20
    Улыбнуло..Инфляция увеличилась до 4,4%...Эти господа живут на другой планете
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:09
      +6
      США инфляция 4%
      Ставка 5.5%
      Россия инфляция 4.4%
      Ставка 12%

      Россия щедрая душа. winked
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:13
        +7
        Спасибо НаБиуллиной за всё. Мы будем ей благолдарны вечно.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:34
        -3
        Цитата: BlackMokona
        США инфляция 4%
        Ставка 5.5%
        Россия инфляция 4.4%
        Ставка 12%

        Россия щедрая душа. winked

        На Вас не угодишь. Доллар упал до 95рублей. Что опять не так?
      3. Арман Бахтикян
        Арман Бахтикян Сегодня, 11:50
        0
        По такой арифметике инфляция будет в России 13.5%
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 11:10
      +2
      Эти господа живут на другой планете
      Нет,скорее всего на секретной космической станции. laughing Их скоро на Луну,переселят. laughing
    3. Бомба
      Бомба Сегодня, 11:14
      +1
      Твердо и четко! Кстати бензин год стоял в цене, а сейчас цена опять полетела в космос, последствия-рост цен на все. Никому не нужная зеленая бумажка идет на курс 120.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:17
        +2
        На эти "никому не нужные бумажки" закупают большую часть электроники. Причем любой. От микросхем для ракет до обычного фотоаппарата.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 11:54
      -1

      -BlackMokona:Россия щедрая душа.
      По бросовым ценам и за рубли продает нефть и газ "союзникам"/"партнерам".
      В результате рублей напечатано больше,чем надо.Плюс выручка за от проданных энергоносителей существенно уменьшилась.
      По моему в Мюнхене (не помню-прошло почти полвека) на всю ширину здания и почти до земли висел плакат с изображением дорогого ЛИБа в одних трусах и надписью"Кому бы еще помочь".....
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:04
    +5
    Ух, ты!
    Молодец Центробанк. Своевременно отреагировал... Сразу видно - ПРОФФФИ!
    Стесняюсь спросить...
    А кто был тот злодей, что рубль так уронил?..
    Его наказали? )
    Он уже лежит где-то в посадке?.. С порванным... карманом?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:18
      +5
      Вам настолько не жалко Владимира Владимировича? Он же это, "поднял с колен".
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 11:28
      -1
      Ключевой вопрлс: " А кто был тот злодей, что рубль так уронил?"
      Ведь курс рубля определяется вовсе не покупательной способностью ( см. Индекс биг -мака), а спросом на валюту и предложением оной.
      Т.е. если и пара рубль - доллар свободно торгуют на бирже, то нужно сделать так, чтобы свобода эта была умерена.
      К примеру, нельзя просто купить доллары без контракта для вывода за поеделы РФ.
      Второе, импорт через страны - прокладки возобновляется и сильно. Пошлины для того, без чего обойтись можно и за что требуют платить в долларах и евро должны быть драконовские. И последние продажа экспорта за рубли. Не за рупии и пр. За рупии и пр. у них покупать будем.
      Т.е. ограничения нужны, а не только ставку задирать. Доллар специально создали, чтобы глобальным был. Без ограничений во внешней торговле и валютной политике волатильность всегда будет.
      Правда, говорят, что валюту задорого продает государство, дабы увеличить рублевый бюджет... Может, и правда, но все должно быть в меру.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 11:07
    +5
    Ну мы же не на диком Западе, чтобы по 0,5 % повышать ＼(^o^)／
    Путь в никуда, а не в светлое будущее.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:12
    +10
    Теперь заживем?
    Все больше задаюсь вопросом: а зачем нам эта мутная контора, которая демонстративно длительное время в составе группы лиц по предварительному сговору саботирует свою основную функцию.
    Сто лет назад тов. Дзержинский за год разобрался с саботажем в госорганах, при том, что еще вдобавок работал наркомом путей сообщения, и занимался детской беспризорностью - везде успешно.
    "Феликс справится"- молвил тов. Ленин на ЦК, когда кто-то усомнился, не много ли для одного человека...
    И угадал - Феликс справился.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:23
      +3
      Таких Феликсов поляки уже не делают. (((
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:45
        -1
        Как сказал в своё время Каганович в ответ на вопрос, еврей ли он по национальности - "по национальности я коммунист". Как и Железный Феликс.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 11:12
    +4
    12 процентов это удар по нашей реальной экономике. А бить надо по валютным спекулянтам и бороться с выводом капитала.
    1. kepmor
      kepmor Сегодня, 11:21
      +3
      ага...щас прям разбежались бить... по себе что-ли...
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 11:21
      0
      [quoteА бить надо по валютным спекулянтам и бороться с выводом капитала.][/quote]
      А как вы собрались это сделать? Отстреливать всех поуехавших? Вопрос не в пугливых банкирах, а в поведении власть имущих, они тон всему происходящему задают.
    3. Таймень
      Таймень Сегодня, 11:55
      0
      Враги народа под руководством МВФ продолжают гробить нашу экономику.И каждый год с отчётами туда катаются.Но власть этого как бы не видит.Сама же их назначала.Да и куда от домишек,детишек и любовниц с жёнами за бугром деться,да и паспорта зарубежные отрабатывать надо.Гнилое болото.Позорище.Мата не хватает.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:14
    +8
    Ну да. Только проблема-то - не в дешёвых кредитах. А в том, что вы, упыри либерастные, разрешили оставлять валютную выручку за кордоном. И одновременно - выводить из страны капиталы дорогих партнёров в валюте же. Ясен пень - тут же образовался дефицит этой самой валюты. Странно, правда?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:15
    +5
    Цитата: Мореход
    А бить надо по валютным спекулянтам и бороться с выводом капитала

    На святое покушаетесь...за все издержки финансовой политики государства платить будут рядовые граждане России...так было и будет всегда. request
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:15
    +2
    совсем "края" потеряли
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: Дедок
      совсем "края" потеряли

      У спекулянтов краёв нетути...глотка у них бездонная, желудок проглотит все.
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: Бомба
    Твердо и четко! Кстати бензин год стоял в цене, а сейчас цена опять полетела в космос, последствия-рост цен на все. Никому не нужная зеленая бумажка идет на курс 120.


    да, с топливом все еще впереди: на бирже его торгуют по совсем "несъедобным" ценам
    где мы на все это - "денег" найдем?
    нас на "большую" дорогу толкают?
  10. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 11:19
    +1
    Вывод капитала в 2023 году эквивалентен 13,5% ВВП страны, деньги за вывезенный товар остаются там,
    Вывод из всего этого только один, без масштабной, бесплатной национализации крупной обрабатывающей и добывающей промышленности вообще никак, не должно быть олигархов от слова вообще, это самое большое зло.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:21
      +4
      Цитата: Сергей3
      не должно быть олигархов

      А у нас их нет, если верить кое кому...хотя, этому кое кому, наверное, только самые отбитые продолжают верить.
  11. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 11:20
    -2
    И рубль пошел дальше падать ! Теперь и курс высокий и заемные деньги подорожали . В итоге еще больше инфляции ! В ЦБ похоже уже не контролируют ситуацию
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Всем_Добра
      ! В ЦБ похоже уже не контролируют ситуацию

      Цены на бензозаправках полезли вверх...тоже хороший индикатор курса рубля.
  12. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 11:20
    +2
    Это очередные игрища финансовых спекулянтов, за подобные дела надо весьма жёстко наказывать, так как это в конечном итоге бьёт по карману всех российских граждан, но у нас же теперь свободный рынок и полнейший либерализм, ну разве станут у нас кого то наказывать за подобные преступные махинации.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +2
    А вариант с контролем валютной выручки уже не повторить.Мы так на импортноназамещались что приходится по космическим ценам покупать запчасти.Последний пример : двухрядный ( люминевый) теплообменник "йорк" ( урезанный автомобилей радиатор,чтоб было понетно)800×800мм- 1030 $,ни в какие ворота.Удачно "похимичили" проток восстановили, а еслибы не удачно ?И так везде - копечная железка,про контроллеры не говорю стоят как запчасть к ракете.И всё кстати за $.Cанкции начали работать ,склады с запчастями уже давно опустели.Вот один из вариантов спроса на валюту.Танкер СИГ у него дизеля Вяртсиля- запчасти $ ,и так почти везде.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:37
      +1
      Согласен с вами Андрей, главный даже Китай нам не поможет выбраться из этой технологической ловушки.
  14. pavelpavel
    pavelpavel Сегодня, 11:33
    0
    Сетевой ритейл + Минфин+ ЦБ+МВФ, но МВФ это НАТО, а НАТО капут?
    Имеем циничное разрушение экономики и благосостояния граждан скоординированное врагами воюющими на Украине украинцами, в России МВФ руками Минфина и ЦБ.
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:35
    +1
    Показатель годовой инфляции поднялся до 4,4%, причём за последние три месяца прирост показал значение около 7,6% в годовом выражении.

    Инфляция прямо зависит от наполняемости рубля товарами и услугами и лишь косвенно от финансовых манипуляций. В данном случае вывоз товаров за рубеж без роста его производства на внутреннем рынке привело к росту цен на внутреннем рынке на целый перечень товаров, что в свою очередь привело к инфляции и данный подъём ключевой ставки лишь попытка закрывать окна и двери во время пожара вместо его активного тушения - бессмысленное во многих отношениях действие. Без системы шагов, благодаря которым произойдёт наполнение рубля товарами и услугами, это лишь усугубит экономическое положение, но системы шагов не будет, так как часть из них противоречит либеральной религии и личным интересам людей весьма приближённым к власти.
  16. vet
    vet Сегодня, 11:43
    +1
    И доллар с евро почему-то сразу после этого немного поднялись в цене. Рубль стараниями ЦБ и либералов правительства Путина - уже труп и в его жизнеспособность никто не верит?
  17. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:45
    -1
    А у нас оказывается все хорошо как всегда, согласно прессе....
    Ну что сказать.... Даже и не знаю... А материться нельзя.

    .... зарплата выросла у 69% респондентов. 18% нашли подработку, а 15% получают премию за хорошую работу. 3% делает ставку на инвестиции. Только 2% имеют доход от сдачи недвижимости в аренду. По 1% пришлось на выигрыш в лотерею и продажу недвижимости.

    Только 15% имеют другие доходы, раскрывать источники, которых не стали.

    Как россияне увеличили свой доход:

    42% получили прибавку до 10%,

    25% - от 11 до 20%,

    12% - от 21–30%,

    10% - от 31–50%,

    6% - двукратное увеличение,

    5% - 51–100%.

    Таковы результаты опроса, проведенного сервисам «Работа.ру» и «Подработка», которые оказались в распоряжении «Газета.Ru».

    https://www.kp.ru/online/news/5407976/
  18. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:50
    -1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: BlackMokona
    США инфляция 4%
    Ставка 5.5%
    Россия инфляция 4.4%
    Ставка 12%

    Россия щедрая душа. winked

    На Вас не угодишь. Доллар упал до 95рублей. Что опять не так?

    101 ₽
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:58
      0
      Екатеринбург, банки продают по 101.04 ₽ в среднем.
      Есть банки которые и по 106 продают.
      Это сегодняшняя инфо из он-лайн таблицы по валюте.
  19. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:51
    +1
    А доллар, от которого всё отказываются, отказываются, но никак не могут отказаться, взлетел до отметок выше 100 рублей за единицу. А надо то всего отказаться от Набиулиной. Но видимо будут ждать 200 руб.