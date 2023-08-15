Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне значительного падения курса рубля

Показатель годовой инфляции поднялся до 4,4%, причём за последние три месяца прирост показал значение около 7,6% в годовом выражении.

Центробанк РФ провёл внеочередное заседание, на котором рассматривались вопросы, связанные с тем, что в последнее время заметно снизился курс рубля. На неделе доллар, от которого всё отказываются, отказываются, но никак не могут отказаться, взлетел до отметок выше 100 рублей за единицу. Евро преодолевало отметку в 111 рублей.На сегодняшнем заседании ЦБ РФ в связи с существенным падением курса национальной валюты было принято решение резко поднять ключевую ставку. В итоге с сегодняшнего дня базовая ставка составляет не 8,5%, как было в последние несколько недель, а 12 процентов. То есть, повышение ставки провели сразу на 350 базисных пунктов, и это рекорд с февраля-марта 2022 года.Пресс-релиз ЦБ РФ гласит, что прирост цен в России за последние месяцы серьёзно ускорился:Теперь Банк России заявляет, что повышение ключевой ставки приведёт к замедлению инфляции и её возвращению к плановым показателям – в 4%. Однако резкий рост ставок совсем не радует малый и средний бизнес, ведь если брать кредиты под такие проценты, то они вряд ли смогут окупиться более высокой прибылью.