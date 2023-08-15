Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

Казус произошел с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в ходе ее рабочего визита в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи. Впрочем, правильнее будет сказать, во время попытки совершить визит, так как до Австралии дипломат не добралась.
Согласно данным от немецких СМИ, у правительственного самолета Airbus А340, на котором Бербок летела в Австралию, после дозаправки в Абу-Даби не убрался один из закрылков. В итоге, борт был вынужден вернуться обратно в ОАЭ, после двухчасового «наматывания» кругов над столицей ближневосточного государства.
Казалось бы, вполне тривиальный случай, на который можно было бы не обращать внимания. Но, есть один серьезный нюанс.
Как пишет американское издание Politico, проблемы с правительственными самолетами в Германии уже стали «нормой». Трещины в окнах, взрывающиеся покрышки шасси, неработающие радиоприемники – это лишь часть проблем немецкого правительственного авиапарка, вскрывшихся за последнее время.
Это наносит серьезный урон репутации страны и вызывает множество вопросов у ее граждан. Например, почему немецкие политики тратят огромные средства на поддержку Украины, а сами при этом «позорятся», летая на неисправных самолетах.
К слову, об унижении. Случай с Анналеной Бербок стал особенно примечательным. Для того, чтобы вернуться обратно в аэропорт Абу-Даби, заправленный под завязку Airbus А340 вынужден был сбросить порядка 80 тонн керосина над морем. Непростительный поступок для одного из лидеров «Зелёных».