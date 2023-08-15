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Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

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Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

Казус произошел с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в ходе ее рабочего визита в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи. Впрочем, правильнее будет сказать, во время попытки совершить визит, так как до Австралии дипломат не добралась.


Согласно данным от немецких СМИ, у правительственного самолета Airbus А340, на котором Бербок летела в Австралию, после дозаправки в Абу-Даби не убрался один из закрылков. В итоге, борт был вынужден вернуться обратно в ОАЭ, после двухчасового «наматывания» кругов над столицей ближневосточного государства.

Казалось бы, вполне тривиальный случай, на который можно было бы не обращать внимания. Но, есть один серьезный нюанс.

Как пишет американское издание Politico, проблемы с правительственными самолетами в Германии уже стали «нормой». Трещины в окнах, взрывающиеся покрышки шасси, неработающие радиоприемники – это лишь часть проблем немецкого правительственного авиапарка, вскрывшихся за последнее время.

Это наносит серьезный урон репутации страны и вызывает множество вопросов у ее граждан. Например, почему немецкие политики тратят огромные средства на поддержку Украины, а сами при этом «позорятся», летая на неисправных самолетах.

К слову, об унижении. Случай с Анналеной Бербок стал особенно примечательным. Для того, чтобы вернуться обратно в аэропорт Абу-Даби, заправленный под завязку Airbus А340 вынужден был сбросить порядка 80 тонн керосина над морем. Непростительный поступок для одного из лидеров «Зелёных».
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13 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 11:19
    +5
    Надо было аналену сбрасывать тоже.....
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 11:42
      +2
      Цитата: al3x
      Надо было аналену сбрасывать тоже.....


      Они хотели, но не смогли оторвать от кресла
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:20
    +5
    В бюджете немчуры расходы на правительственные борты сокращены в пользу окраины. Летать будут чартерами с челноками.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:22
    +4
    Выдать ей ступу из запасников немецких ввс и пусть летает самостоятельно wassat
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:26
    +5
    Керосин жалко.
    Лучше б Лену с Анной...
    Баба с воза - кобыле легче. (др. нар. мудрость)
    1. Альф
      Альф Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Баба с воза - кобыле легче.

      Леди с дилижанса-пони идет быстрей. (англ. верс.)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +3
    проблемы с правительственными самолетами в Германии уже стали «нормой».
    Это точно, еще при Меркель было несколько случаев. А вот как "зеленая" до мозга костей Бербок позволила сбросить 80 т керосина в окружающую среду пускай разбираются ее соратники такие же зелено-фашиствующие.
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:32
    +1
    А как ЭКОЛОХИЯ?! Морскую флору и фауну не жалко керосином обливать? Эй, Грета, ау-у-у!!!!!!!!!!
  7. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 11:38
    0
    Например, почему немецкие политики тратят огромные средства на поддержку Украины, а сами при этом «позорятся», летая на неисправных самолетах.
    Не понимаю, почему возникают такие вопросы у немцев? Они же всего лишь холопы американцев, вот и выполняют их приказы! Неужели немцы об этом не знают?!!!!! Страна-то их по сию пору оккупирована США и Англией, а они этого не знают?! Офонареть belay !
  8. vet
    vet Сегодня, 11:40
    +2
    "Зеленые" во всем мире - просто лицемеры, эксплуатирующие лицемерную обывательскую "любовь к природке".
  9. General Failure
    General Failure Сегодня, 11:42
    0
    Всем жеж известно, что ихние политики на работу или на велосипедах или пешком добираются.
    Вот самолетик маленько и закис, годами стоя без движения, хехе.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:47
    0
    , заправленный под завязку Airbus А340 вынужден был сбросить порядка 80 тонн керосина над морем. Непростительный поступок для одного из лидеров «Зелёных»

    В современной политике главное результат . От каких партий избираться ,кого защищать не важно.
    Посмотрите на Японию ,правительство хочет принять закон о сливе зараженной воды в океан .Это в стране с основной морской кухней
  11. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:48
    0
    На то они и "зелёные" и очень переживают за природу!