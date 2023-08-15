Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

Казус произошел с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в ходе ее рабочего визита в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи. Впрочем, правильнее будет сказать, во время попытки совершить визит, так как до Австралии дипломат не добралась.Согласно данным от немецких СМИ, у правительственного самолета Airbus А340, на котором Бербок летела в Австралию, после дозаправки в Абу-Даби не убрался один из закрылков. В итоге, борт был вынужден вернуться обратно в ОАЭ, после двухчасового «наматывания» кругов над столицей ближневосточного государства.Казалось бы, вполне тривиальный случай, на который можно было бы не обращать внимания. Но, есть один серьезный нюанс.Как пишет американское издание Politico, проблемы с правительственными самолетами в Германии уже стали «нормой». Трещины в окнах, взрывающиеся покрышки шасси, неработающие радиоприемники – это лишь часть проблем немецкого правительственного авиапарка, вскрывшихся за последнее время.Это наносит серьезный урон репутации страны и вызывает множество вопросов у ее граждан. Например, почему немецкие политики тратят огромные средства на поддержку Украины, а сами при этом «позорятся», летая на неисправных самолетах.К слову, об унижении. Случай с Анналеной Бербок стал особенно примечательным. Для того, чтобы вернуться обратно в аэропорт Абу-Даби, заправленный под завязку Airbus А340 вынужден был сбросить порядка 80 тонн керосина над морем. Непростительный поступок для одного из лидеров «Зелёных».