Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

Количество жертв взрыва автозаправочной станции возле Махачкалы выросло до 35 человек. В больницах в настоящее время находится около 80 пострадавших в результате этого инцидента. Среди погибших и пострадавших есть дети. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Минздравом.В понедельник, 14 августа, на АЗС, расположенной возле Махачкалы, прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва стал вспыхнувший в здании возле автозаправочной станции пожар, из-за которого взорвались хранившиеся на заправке резервуары с горючими жидкостями. По некоторым данным, в здании напротив заправки находились склады с селитрой.В тушении пожара принимали участие волонтеры из Махачкалы и других близлежащих населенных пунктов. Кроме того, на место происшествия прибыла группа врачей из Чечни. Из Москвы вылетел спецборт МЧС, чтобы в случае необходимости иметь возможность транспортировать тяжелораненых на лечение в столицу.Следственным комитетом Дагестана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть нескольких лиц).Президент России Владимир Путин в связи с произошедшей в Дагестане трагедией выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал всем пострадавшим при взрыве скорейшего выздоровления. Также соболезнования семьям погибших выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.