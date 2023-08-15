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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

Количество жертв взрыва автозаправочной станции возле Махачкалы выросло до 35 человек. В больницах в настоящее время находится около 80 пострадавших в результате этого инцидента. Среди погибших и пострадавших есть дети. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Минздравом.

В понедельник, 14 августа, на АЗС, расположенной возле Махачкалы, прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва стал вспыхнувший в здании возле автозаправочной станции пожар, из-за которого взорвались хранившиеся на заправке резервуары с горючими жидкостями. По некоторым данным, в здании напротив заправки находились склады с селитрой.

В тушении пожара принимали участие волонтеры из Махачкалы и других близлежащих населенных пунктов. Кроме того, на место происшествия прибыла группа врачей из Чечни. Из Москвы вылетел спецборт МЧС, чтобы в случае необходимости иметь возможность транспортировать тяжелораненых на лечение в столицу.

Следственным комитетом Дагестана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть нескольких лиц).

Президент России Владимир Путин в связи с произошедшей в Дагестане трагедией выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал всем пострадавшим при взрыве скорейшего выздоровления. Также соболезнования семьям погибших выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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11 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:24
    +7
    Выражаю Дагестану мои искренние соболезнования...
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 11:27
    +2
    Склад с селитрой рядом с заправочной станцией.
    Сложно придумать что-то более взрывоопасное для диверсии.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 11:42
      -1
      Почему сложно? Например аммиачные удобрения. Про склад ВВ промолчу. Стрелочника найдут и посадят. А вот соблюсти правила ОТ и ТБ сложно, они денег стоят. А жизни человеческие как бы не дешевле, получается? Так зачем ослабили контроль?! Тем более в такой непростой период. Это ошибка или преступление?!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:31
    +1
    Вот к чему приводит кавказский бардак и раскиздяйство.(((((
    Погибшим земля пухом, виновным - справедливый суд.
    1. Таймень
      Таймень Сегодня, 11:45
      0
      Вот к чему приводит бардак по всей стране и безответственность,а так же благодушие и "понять и простить" со стороны гаранта,который перестал что-либо гарантировать.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 11:38
    +1
    Что там столько людей одновременно делали? Вроде не час-пик. Зеваки? Земля пухом.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    По некоторым данным, в здании напротив заправки находились склады с селитрой.
    "Отличное" соседство селитры и бензина. Как результат 35 погибших и десятки пострадавших. Соболезнования родным и близким погибших.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:51
    +2
    Меня больше интересует вопрос почему не была перекрыта дорога? Взрыв не сразу произошёл. Сначала пожар на СТО, люди начинают притормаживать, любопытно же. Затем полыхнула АЗС скопление людей на дороге с обоих сторон, затем огонь добрался до резервуаров, взрыв. И все это время людей ни кто не уводит подальше.
    Кстати про селитру первый раз слышу, по всем новостям пожар изначально на станции тех.обслуживания.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:53
    +1
    В Анапе на краю города была АЗС, потом чудом город стал расти и АЗС уже оказалась во дворе МКД с трех сторон. Во как! Строили, строили и наконец построили..... Благо, АЗС в настоящий момент демонтируется.... Архитектура однако.....
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:54
    0
    Соболезнования потерявшим близких в этой катастрофе. В очередной раз приходится констатировать- техника безопасности написана кровью.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:54
    0
    Присоединюсь к соболезнованиям.Стоит вопрос загорелся автосервис сначала - потом уже бензозаправка.Народ ,если что то горит рядом с бензозаправкой - это не повод врубить чуство самосохранения на полную и вектор движения от заправки?