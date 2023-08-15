Трампа снова обвиняют во вмешательстве в выборы и «подрывной деятельности»

Я даю подсудимым возможность добровольно сдаться не позднее полудня пятницы, 25 августа

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снова обвиняют во вмешательстве в выборы 2020 года и «подрывной деятельности». Ему грозит очень длительное тюремное заключение.О новых обвинениях против Трампа сказано в документах, содержащихся в суде округа Фултон в американском штате Джорджия.Его выдвинуло Большое жюри штата. Трампа обвиняют в том, что он в 2020 году требовал пересмотра результатов президентских выборов в Джорджии. Предъявлению обвинения предшествовало тщательное расследование, которое провела прокурор округа Фултон Фани Уиллис. Утверждается, что Трамп предпринял ряд попыток срыва президентских выборов 2020 года, в которых с небольшим отрывом победу одержал Джо Байден.Обвинительное заключение состоит из 41 пункта. Оно предусматривает для экс-президента как минимум 20 лет лишения свободы.Совещание Большого жюри Джорджии, в конце которого экс-президенту США и еще девятнадцати лицам предъявили обвинение, продолжалось примерно десять часов. При этом ему самому и другим обвиняемым предложили явиться с повинной.- заявила прокурор Уиллис.На данный момент против бывшего американского президента возбуждено уже четвертое уголовное дело. Возможно, такая активность юристов объясняется приближающимися выборами, тем более, что в предвыборной гонке Трамп лидирует.