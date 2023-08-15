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Трампа снова обвиняют во вмешательстве в выборы и «подрывной деятельности»

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Трампа снова обвиняют во вмешательстве в выборы и «подрывной деятельности»

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снова обвиняют во вмешательстве в выборы 2020 года и «подрывной деятельности». Ему грозит очень длительное тюремное заключение.

О новых обвинениях против Трампа сказано в документах, содержащихся в суде округа Фултон в американском штате Джорджия.

Его выдвинуло Большое жюри штата. Трампа обвиняют в том, что он в 2020 году требовал пересмотра результатов президентских выборов в Джорджии. Предъявлению обвинения предшествовало тщательное расследование, которое провела прокурор округа Фултон Фани Уиллис. Утверждается, что Трамп предпринял ряд попыток срыва президентских выборов 2020 года, в которых с небольшим отрывом победу одержал Джо Байден.

Обвинительное заключение состоит из 41 пункта. Оно предусматривает для экс-президента как минимум 20 лет лишения свободы.

Совещание Большого жюри Джорджии, в конце которого экс-президенту США и еще девятнадцати лицам предъявили обвинение, продолжалось примерно десять часов. При этом ему самому и другим обвиняемым предложили явиться с повинной.

Я даю подсудимым возможность добровольно сдаться не позднее полудня пятницы, 25 августа

- заявила прокурор Уиллис.

На данный момент против бывшего американского президента возбуждено уже четвертое уголовное дело. Возможно, такая активность юристов объясняется приближающимися выборами, тем более, что в предвыборной гонке Трамп лидирует.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    Если по каким-то причинам Трампа до выборов не посадят, то в больничку с инфарктом точно определят. Прокуроры от демократов забыв о непредвзятости правосудия наехали по полной и очевидно не слезут.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:56
    0
    Возможно, такая активность юристов объясняется приближающимися выборами
     Оказывается и у них,предвыборное поле зачищается. smile