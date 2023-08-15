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«Нейтрализуют российские беспилотники»: норвежская компания подтвердила, что произведет для ВСУ мобильные комплексы борьбы с БПЛА

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«Нейтрализуют российские беспилотники»: норвежская компания подтвердила, что произведет для ВСУ мобильные комплексы борьбы с БПЛА

В условиях активного применения российской армией разведывательных и ударных беспилотников Запад озаботился усилением ВСУ средствами ПВО и РЭБ. Свою лепту в защиту украинских войск внесет норвежская компания Kongsberg за счет производства новых зенитных систем.


Как сообщается на сайте фирмы, заключен крупный контракт с фондом IFU, который был учрежден Британией и ее партнерами для оказания помощи киевскому режиму. В рамках соглашения предусматривается поставка мобильных комплексов борьбы с БПЛА CORTEX Typhon на общую сумму в 65 млн евро.

Как указывается, CORTEX Typhon базируется на шасси немецкого бронеавтомобиля Dingo 2, на платформу которого установлен дистанционно управляемый модуль Protector RWS, вооруженный 12.7-мм пулеметом (при этом на модуль может монтироваться и другое вооружение, включая пушки калибра 20-50 мм). Комплекс должен действовать в общем информационном поле, в частности за счет системы ситуационной осведомленности ICS.

Такие системы, способные нейтрализовать беспилотники, имеют сегодня на Украине первостепенное значение. С распространением небольших БПЛА, способных нанести значительный ущерб, разработка контрмер в интересах ВСУ, несомненно, является актуальной задачей

- пояснили в компании.
Использованы фотографии:
Kongsberg
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19 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:17
    +4
    Очень сильно бы хотелось, чтобы это оружие до линии фронта не доехало, а валялось бы в придорожной канаве после удара наших Ланцетов или Калибров...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:22
      +4
      Цитата: Kojote21
      Очень сильно бы хотелось, чтобы это оружие до линии фронта не доехало

      Та вы шо! Это не наш метод. Нам нужно, чтобы на фронт попало, а уж там.....
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Kojote21
        Очень сильно бы хотелось, чтобы это оружие до линии фронта не доехало

        Та вы шо! Это не наш метод. Нам нужно, чтобы на фронт попало, а уж там.....

        Вот это очень плохо, так как это оружие убивает наших воинов... sad
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 13:39
        +1
        Румата: а уж там...
        Кто нибудь да продаст. НО если попадет на фронт,а не в Киев,Днепр и т.д.
    2. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 13:28
      0
      Нужны дальние бпла с ретрансляторами. По типу дрон-лидер ретранслятор со звеном/эскадрильей ударных бпла. Как я уже говорил, ничего нового в этой войне не придумали, наоборот, забыли старые тактики. Из нового - только инструменты. Были тактические бомберы и штурмовики, теперь их пока дополняют, а далее заменят бпла.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:38
      +1
      Ну так этот бронеавтомобиль сам хорошая цель для "ланцета"
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +3
    Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!!!
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 13:24
    +1
    Важнее вот этот прицеп.

    На нем ОЭС и СУО.

    Интересное решение. Принципе можно таким образом любой ББМ с ДУБМ превратить в систему ПВО ближней зоны.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:35
      0
      Совершенно верно.
      90% успеха - это радар+ оптический прицел.
      10% - зенитное средство: пулемет, пушка.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:25
    +2
    Стесняюсь спросить...
    Надеюсь, уже идёт работа, результат которой нейтрализует эту... норвежскую компанию?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:27
    +1
    «Нейтрализуют российские беспилотники»: норвежская компания подтвердила, что произведет для ВСУ мобильные комплексы борьбы с БПЛА
    . Ну, ну,... кто, что нейтрализует, вопрос открытый, а вот бабла заработать, на чужой крови, это они на раз, два, всегда готовы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    +1
    Об этом эпизоде в норвежской политике очень хорошо рассказано в одном интересном телеграмм канале.Озвучивать не возможно ,ципсошники сразу набросятся на них.Основное бремя расходов фонда несёт Норвегия,а не Англия.
  7. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 13:29
    +1
    эх,хоть бы одну диверсию замутили,ентим поставщикам......
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:40
      +1
      Енти поставщики купили у нас всего разного более чем на миллиард долларов в норвежских кронах.А они бизнесу ой как нужны сейчас,понакупили всего разного из инпортного ( из иностранных портов) в своё время.Норги меньше всего закрылись от нас из скандинавских стран.Оставив пути отступления,после нашей Победы сразу в ножки ,простите нас - американский бес попутал.Вот финам ,шведами датчанам( кроме Фаррерских островов) будет намного труднее.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +1
    Свою лепту в защиту украинских войск внесет норвежская компания Kongsberg за счет производства новых зенитных систем.
    Кто еще не внес свою лепту в помощь Киеву и в частности через фонд учрежденный британцами? Нерадивых на карандаш. Пулемет калибра 12,7 мм конечно "сильно" поможет в борьбе с БПЛА. Когда же вы наконец сами подавитесь этой помощью?
  9. мазута
    мазута Сегодня, 13:33
    +1
    "Помочь"бы норвежцам с газовыми скважинами.Вдруг какая то случайная неисправность на них нападёт.Мы же делали вроде "лошарика"примерно для этих целей.С нами никто не церемонился по потокам.Сделали десяток торпед на западной элементной базе с янковской взрывчаткой и шибанули по друзьям демократии.А там пусть разбираются так же как с потоками.Один черт нас не допустят к уликам.А демонизирована страна уже достаточно.Демоном больше,демоном меньше...
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:35
    0
    наступил момент для завоза на шпицберген тяжелой бронетехники, пво и поставить на рейде пару кораблей ВМФ РФ. штото норги не в том ведре швыряться начали.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:51
      0
      Шпицберген не тронь,там всё устаканилось на взаимовыгодной основе и даже более.Норвежский губернатор присутствует иногда на Российских праздничных мероприятиях.( наверно единственный западный представитель власти ,который это делает).
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:46
    0
    И ведь верят. Но бабки сопрут из бюджета знатные.