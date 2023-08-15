«Нейтрализуют российские беспилотники»: норвежская компания подтвердила, что произведет для ВСУ мобильные комплексы борьбы с БПЛА

В условиях активного применения российской армией разведывательных и ударных беспилотников Запад озаботился усилением ВСУ средствами ПВО и РЭБ. Свою лепту в защиту украинских войск внесет норвежская компания Kongsberg за счет производства новых зенитных систем.
Как сообщается на сайте фирмы, заключен крупный контракт с фондом IFU, который был учрежден Британией и ее партнерами для оказания помощи киевскому режиму. В рамках соглашения предусматривается поставка мобильных комплексов борьбы с БПЛА CORTEX Typhon на общую сумму в 65 млн евро.
Как указывается, CORTEX Typhon базируется на шасси немецкого бронеавтомобиля Dingo 2, на платформу которого установлен дистанционно управляемый модуль Protector RWS, вооруженный 12.7-мм пулеметом (при этом на модуль может монтироваться и другое вооружение, включая пушки калибра 20-50 мм). Комплекс должен действовать в общем информационном поле, в частности за счет системы ситуационной осведомленности ICS.
Такие системы, способные нейтрализовать беспилотники, имеют сегодня на Украине первостепенное значение. С распространением небольших БПЛА, способных нанести значительный ущерб, разработка контрмер в интересах ВСУ, несомненно, является актуальной задачей
- пояснили в компании.