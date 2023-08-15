Показатели китайской экономики не оправдывают прогнозы

В наступающей на пятки крупнейшей экономике мира (американской) китайкой экономике продолжают наблюдаться кризисные явления. При этом как отмечают эксперты дело обстоит хуже, чем прогнозировали.Такие выводы можно сделать, если учесть данные Статистического бюро Китая за июль 2023 года. Так, в этом месяце произошел рост промышленности на 3,7% по сравнению с прошлым годом, но это на 0,7% меньше того, что прогнозировали аналитики, которые ждали 4,4% роста, как в июне. Тем более что в прошлом году в Китае действовали многочисленные локдауны из-за пандемии коронавируса.Показатели и по другим секторам также не оправдали ожидаемых результатов. Розничные продажи выросли на 2,5% за прошлый месяц в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а прогнозировали 3,2%. Инвестиции в основной капитал выросли на 3,4% (прогноз – 3,8%).Кроме того, в прошлом месяце наблюдался сильный спад китайского экспорта и импорта, которые сократились по сравнению с прошлым годом на 14,5% и 12,4% соответственно.Все это сопровождается падением курса китайского юаня, который вчера упал на рекордную отметку с начала года.Эксперты называют главной причиной подобного состояния китайской экономики отсутствие бурного ее роста, на который все так надеялись после отмены ковидных ограничений, однако эффекта от этого хватило лишь на несколько месяцев.