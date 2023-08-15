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Показатели китайской экономики не оправдывают прогнозы

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Показатели китайской экономики не оправдывают прогнозы

В наступающей на пятки крупнейшей экономике мира (американской) китайкой экономике продолжают наблюдаться кризисные явления. При этом как отмечают эксперты дело обстоит хуже, чем прогнозировали.


Такие выводы можно сделать, если учесть данные Статистического бюро Китая за июль 2023 года. Так, в этом месяце произошел рост промышленности на 3,7% по сравнению с прошлым годом, но это на 0,7% меньше того, что прогнозировали аналитики, которые ждали 4,4% роста, как в июне. Тем более что в прошлом году в Китае действовали многочисленные локдауны из-за пандемии коронавируса.

Показатели и по другим секторам также не оправдали ожидаемых результатов. Розничные продажи выросли на 2,5% за прошлый месяц в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а прогнозировали 3,2%. Инвестиции в основной капитал выросли на 3,4% (прогноз – 3,8%).
Кроме того, в прошлом месяце наблюдался сильный спад китайского экспорта и импорта, которые сократились по сравнению с прошлым годом на 14,5% и 12,4% соответственно.

Все это сопровождается падением курса китайского юаня, который вчера упал на рекордную отметку с начала года.

Эксперты называют главной причиной подобного состояния китайской экономики отсутствие бурного ее роста, на который все так надеялись после отмены ковидных ограничений, однако эффекта от этого хватило лишь на несколько месяцев.
Использованы фотографии:
travelask.ru
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    -2
    Во-во, у них юань упал и никто не воет, в отличии от наших всепропальщиков. Ну нет у меня долларов и евро, на кухне в шкафу валяется 100 бритских фунтов, и выкинуть жалко, и в сбере не меняют. А вот у меня вопрос, а кто падает или растет, евро к доллару или наоборот. А то мы сравниваем рубль с их валютами. Может уже евро стоит как 100 баксов или наоборот.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:59
      +3
      Аа!Вот откуда цены на бензин...Это не рубль,а юань упал... belay sad
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:00
    0
    может стали больше в оборонку вкладывать, вот и кажется что "что-то" просело. или резервы копят.
  3. Stoler
    Stoler Сегодня, 13:00
    +6
    Я даже не знаю ржать или плакать живя в "Российской Экономике" на такие новости lol
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:16
      0
      Можно только позавидовать китайской экономике, которая всё же растет (не имеет значение на сколько %).
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    А у кого, сейчас, по настоящему все хорошо и может стать ещё лучше???
    После ковидлы проявилась другая проблема, которая похоронил надежды многих, на восстановление и грядущей благополучие...
    Кое кому опять захотелось покомандовать во всем мире, а ми с этим не согласен!!! Вот и конфликт интересов между самыми большими, сильными во всех отношениях, до добра такое не доведёт.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:12
    -1
    Считаводы только могут считать.
    Достаточно внутренней убежденности, что все и всё идет правильно.
    С 30 серебрянниками или без них в кармане.
    Деньги - састь жизни 1,5 млрд и не более
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:13
    0
    ***
    — 吃一堑，长一智 ...
    — (На ошибках учатся) ...
    ***
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:14
    +1
    Ну, вот...
    Почитал и стало легче.
    И не так обидно за нашу инфляцию вообще и за ЦБ - в частности...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    +3
    О таких кризисных явлениях в китайской экономике все страны мира мечтают,вот бы нам так падать!?Автор издеваетесь ,на счёт падения юаня корректировка идёт по второй цифре после запятой ,для России это копейка ,для США цент. lol
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +3
    отсутствие бурного ее роста, на который все так надеялись после отмены ковидных ограничений
    Подумаешь какой-то период вместо "бурного роста" будет просто рост. Уж поверьте китайцы это как-нибудь переживут.
  10. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 13:36
    -2
    Коммунисты взялись за экономику и начали по приказу партии поднимать опускать солнце. То ли ещё будет. Жду усиления коммунистически-плановой риторики и замедления темпов роста.
  11. Tektor
    Tektor Сегодня, 13:53
    0
    Тут всё очень просто: если Китай сможет выйти на темпы роста номинального ВВП в 4 или более %, то он сможет догнать номинальную (реальную экономику штатов Китай обогнал уже давно) экономику штатов в 27 году. Если же темпы роста будут на уровне 2%, то - никогда. Штатам нужно организовать разборку с Китаем вокруг Тайваня до 25 года, чтобы его тормознуть и принудить...
  12. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 14:02
    0
    Нам бы такие кризисы). В Китае все хорошо. Все массово переходят на электромобили. Кругом стройки. На производствах множество заказов. Народ приходит в себя после жесточайших ковидных ограничений. Три года не был в Китае. Приехал и был удивлён как все поменялось к лучшему.
    Но самое главное, китайский народ за нас в нашей борьбе, хоть и руководство не решается на прямую поддержку.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 14:27
      0
      Да-да. Мы тоже в 85 думали, что хорошо. А потом пришёл Горбатый.