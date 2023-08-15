Уничтожение «Ланцетом» замаскированной американской гаубицы М777 попало в кадр

В сети появились кадры, на которых при помощи беспилотника запечатлено уничтожение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" американской 155-мм гаубицы М777, установленной на замаскированной позиции на Ореховском направлении.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что при помощи разведывательного беспилотника российские военнослужащие заметили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы к замаскированной в лесополосе артиллерийской установке боевиков киевского режима, после чего американская гаубица была успешно поражена при помощи "Ланцета".
Ранее сообщалось, что на стендах военно-технического форума "Армия-2023" российской компанией ООО "Аэроскан" был представлен новый барражирующий боеприпас "Изделие-53".
Утверждается, что новая разработка отличается высокой точностью и способна по предварительно заданным параметрам самостоятельно обнаруживать потенциальные цели, после точно поражать. Новое "Изделие-53" является одной из самых передовых в своем классе моделей.
Предполагается, что барражирующий боеприпас нового типа может оказаться крайне эффективным средством поражения бронетехники, укреплений и военных объектов противника.
Российская компания "Аэроскан", представившая новую разработку, специализируется на беспилотных летательных аппаратах, мобильных роботизированных комплексах, высокоточных боеприпасах, а также системах радиоэлектронной борьбы.