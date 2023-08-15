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Уничтожение «Ланцетом» замаскированной американской гаубицы М777 попало в кадр

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Уничтожение «Ланцетом» замаскированной американской гаубицы М777 попало в кадр

В сети появились кадры, на которых при помощи беспилотника запечатлено уничтожение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" американской 155-мм гаубицы М777, установленной на замаскированной позиции на Ореховском направлении.


На опубликованных кадрах можно увидеть, что при помощи разведывательного беспилотника российские военнослужащие заметили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы к замаскированной в лесополосе артиллерийской установке боевиков киевского режима, после чего американская гаубица была успешно поражена при помощи "Ланцета".



Ранее сообщалось, что на стендах военно-технического форума "Армия-2023" российской компанией ООО "Аэроскан" был представлен новый барражирующий боеприпас "Изделие-53".

Утверждается, что новая разработка отличается высокой точностью и способна по предварительно заданным параметрам самостоятельно обнаруживать потенциальные цели, после точно поражать. Новое "Изделие-53" является одной из самых передовых в своем классе моделей.

Предполагается, что барражирующий боеприпас нового типа может оказаться крайне эффективным средством поражения бронетехники, укреплений и военных объектов противника.

Российская компания "Аэроскан", представившая новую разработку, специализируется на беспилотных летательных аппаратах, мобильных роботизированных комплексах, высокоточных боеприпасах, а также системах радиоэлектронной борьбы.

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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:45
    +8
    Хорошо горит.Воздушная разведка-молодчаги.Пресекли.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:49
    +1
    Оно и понятно, сельпо по ночам не работает, пиво и рыбу приходится засветло развозить, а тут такой нежданчик. Орудие в хлам, расчет обнулился.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 12:51
    +8
    Три семёрки.. .. Эххх, такой бренд испохабили.. .
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 13:08
      +1
      Эххх, такой бренд испохабили.. .

      Тонко. drinks )))
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:00
    +2
    Хорошо работают, молодцы наши! Удачи им в ратном деле! soldier
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:03
    -11
    Вот в этой теме
    https://topwar.ru/223358-v-kadr-popalo-unichtozhenie-lancetom-ocherednoj-ukrainskoj-sau.html#comment-id-13751939
    Я вот такое сообщение размещал.

    Пари я выиграл однако. lol
    Можно даже ставки поднять. Держу пари что в последующих пяти видео будет тот же сценарий. yes
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:14
      -1
      Таки было? Ну и не мешайте народу радоваться, чай не Голливуд, "Иронию судьбы" народ смотрит с 1975 и ничего, каждый год смеется.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:25
        -5
        Таки было? Ну и не мешайте народу радоваться, чай не Голливуд, "Иронию судьбы" народ смотрит с 1975 и ничего, каждый год смеется.


        Народ радовался полагая себя победителем в шоу под названием ГКЧП. И за этой радостью не заметил как потом у него в декабре страну развалили.
        А эти видео на один манер ничем не отличаются от сводок Конашенкова. Как бы ура-патриоты не бесились.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 13:20
      +2
      Что, и даже скаклы показывающие видосы с фпв дровами по этому же сценарию в кинокомпании Конашенков?)
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:38
        -1
        Что, и даже скаклы показывающие видосы с фпв дровами по этому же сценарию в кинокомпании Конашенков?)


        Так вполне возможно что у одних и тех же студентов эти ролики заказывают, дабы денюжек много не платить? lol
    3. Simon_Dellsen
      Simon_Dellsen Сегодня, 13:33
      +1
      Usted sugiere que el hombre no fue a la luna?

      O sea que todo esto es Hollywood en estado puro?

      Realmente no tiene manera de saber si es falso o mentira en este momento. En cuanto a la capacidad de construir los Lancet, Rusia, como potencia militar tiene esa capacidad cosa que ha sorprendido a occidente. Si hasta Irán ha tenido un interesante desarrollo en la materia.

      Amén que el aeromodelismo ruso es increíble, y eso no es poco. Con una base de desarrollo así cualquier cosa puede llegarse a hacer.

      Pienselo...

      Desde Argentina, Buenos Aires

      Вы предполагаете, что человек не летал на Луну?

      Так это все Голливуд в чистом виде?

      На данный момент у вас действительно нет возможности узнать, фальшивка это или ложь. Что же касается возможности построить Ланцет, то Россия, как военная держава, обладает такой возможностью, что удивило Запад. Если даже у Ирана было интересное развитие в этом вопросе.

      Аминь, что российская авиамодель невероятна, и это не мало. С такой базой развития все можно сделать.

      Думаю об этом...

      Из Аргентины, Буэнос-Айрес
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:40
        -2
        Вы предполагаете, что человек не летал на Луну?


        Скажем так, на сегодня нет никаких убедительных подтверждений, что это были реальные полёты, а не масштабная мистификация.
      2. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 13:51
        +1
        А вы как думали, все эти ваши полеты в космос, как и вообще конфликт с окраиной на самом деле художественное кино. Ведь никто не поднимался выше 10 км, потому что над плоской Землёй купол с прикрученным солнцем и звёздами (некоторые действительно в это верят)
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:07
    +2
    Ну, вот! Видите!
    Могут же, если захотят!
    И "уничтожение" вполне себе не случайно "попало в кадр"... Вполне себе объективный контроль.
    И, что характерно (!), не надо ждать, чтобы "украинские паблики" подтверждали факт, что три семёрки действительно накрылась...
    Хорошо бы, чтобы "в кадр" также попадали и результаты пусков ракет.
    Вот та мысль, которую я пытался донести ранее.
    А то... заминусовали меня... ни за что. request
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 13:12
    +2
    Хорошо, но мало. На этом направление действуют десятки таких орудий врага. И каждый день они уносят жизни наших солдат. Подавить артиллерию врага пока не получается.
    Подавление артиллерии, похоже является ключевой задачей в этой войне. Как только пушки врага замолчат, враг сломается.
    Похоже, украинцы наладили ремонт орудий. Поражение Ланцетом, к сожалению, полностью не уничтожает орудие.
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:17
    +3
    Ну этих видосов с наланцетенной артой десятки за день, нет чтоб С-300 накрытый показать..)
  9. SR81
    SR81 Сегодня, 14:26
    -1
    Конечно всё понимаю, у них война, у нас СВО, ну чёрт с ним. Но "боевики киевского режима". Это простите кто? Солдаты Украинской армии? Пишите сразу что "посланцы сатаны" или "демоны Зеленского"... Дешёвки:)