ВСУ формируют штурмовые отряды из групп штрафников, отправляемых в атаку без надлежащей поддержки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как уточнил отставной офицер, штурмовые отряды противника в районе населённых пунктов Кременная и Сватово предпринимали попытки захвата позиций ВС РФ, не имея при этом столь эффективной поддержки артиллерии и бронетехники.В то же время, уточнил Марочко, речь в данном случае идёт о группе военнослужащих, понёсших наказание за серьёзные дисциплинарные проступки, а именно: самовольное оставление позиций, игнорирование приказов вышестоящего командования.В итоге, продолжает отставной подполковник, всё это говорит о довольно низкой боевой активности этих бойцов, что обусловлено не только их подавленным морально-психологическим состоянием, но и отсутствием у них боевого слаживания. К тому же, должность, которую они занимают, явно несовместима с военно-учётной специальностью (ВУС).Между тем, по информации, предоставленной Андреем Марочко, украинские вооружённые формирования приступили к возведению оборонительных линий из-за продвижения наших бойцов в сторону Купянска. Противник, таким образом, рассчитывает замедлить продвижение российских войск путём использования мирных людей в качестве «живого щита».Впрочем, стоит отметить, что освобождение этого города – крайне важная задача для ВС РФ, поскольку оно позволит им освободить дорогу на Краматорск, который боевики киевского режима так «отчаянно защищают».