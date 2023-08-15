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Марочко рассказал об атаках, осуществляемых ВСУ группами штрафников

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Марочко рассказал об атаках, осуществляемых ВСУ группами штрафников

ВСУ формируют штурмовые отряды из групп штрафников, отправляемых в атаку без надлежащей поддержки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Как уточнил отставной офицер, штурмовые отряды противника в районе населённых пунктов Кременная и Сватово предпринимали попытки захвата позиций ВС РФ, не имея при этом столь эффективной поддержки артиллерии и бронетехники.

В то же время, уточнил Марочко, речь в данном случае идёт о группе военнослужащих, понёсших наказание за серьёзные дисциплинарные проступки, а именно: самовольное оставление позиций, игнорирование приказов вышестоящего командования.

В итоге, продолжает отставной подполковник, всё это говорит о довольно низкой боевой активности этих бойцов, что обусловлено не только их подавленным морально-психологическим состоянием, но и отсутствием у них боевого слаживания. К тому же, должность, которую они занимают, явно несовместима с военно-учётной специальностью (ВУС).

Между тем, по информации, предоставленной Андреем Марочко, украинские вооружённые формирования приступили к возведению оборонительных линий из-за продвижения наших бойцов в сторону Купянска. Противник, таким образом, рассчитывает замедлить продвижение российских войск путём использования мирных людей в качестве «живого щита».

Впрочем, стоит отметить, что освобождение этого города – крайне важная задача для ВС РФ, поскольку оно позволит им освободить дорогу на Краматорск, который боевики киевского режима так «отчаянно защищают».
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8 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:49
    +2
    Жаль Марочко не уточнил, откуда у него информация - радиоперехват или в плен кто-то попал? И про "живой щит" интересно... вчера только писали, что ВСУ ведет принудительную эвакуацию и Купянска. Я ещё удивился, зачем они берут на себя такую обузу, вывозить нелояльное к ним население? Ведь те, кто за Бандеру сами побоятся оставаться в Купянске, когда наши его снова отобьют. angry
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:53
      +1
      Тотальная эвакуация - детишки и бабы отдельно, мужики отдельно. Два в одном, и эвакуация, и мобилизация. Ни за кем по дворам бегать не нужно. Дальше уже другая фильтрация, бабы отдельно, детишки отдельно.
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 12:50
    +2
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:51
    0
    Все понятно.У Марочко все высосано из пальца.Просто неуклюжая попытка пропаганды.Если уж отставник взял на себя эту работу,то надо поизящнее,что ли?Для думающих людей подобное не годится.Что там по Работино,а?Товарищ Марочко?По должностям ВУС.Опять санитары,игроки на флейте и ресторанные повара?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    +4
    Может не надо искать оправдания тактики "мясных штурмов" ВСУ с нашей стороны.Может задания вопросом почему ВСУ ещё пытается лезть на пролом и как с этим бороться.Нельзя провести научный эксперимент ударить по руководству Украины и зафиксировать что из этого получится.Может это будет сигнал для Украины погромы военкоматов,появление на улицах в военной форме украинских городов опасно для жизни,чтоб на работу крались в гражданском и наконец может у всушников возникнет желание провести научный эксперимент - перебить среднее звено в командовании .Попытка - не пытка.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +1
    ВСУ формируют штурмовые отряды из групп штрафников
    Ну и что тут удивительного. Совершивших воинские преступления лучше на передовую искупать вину чем в тюрьму на дармовой хлеб.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 13:44
    +1
    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Кто то ему верит?

    https://russian.rt.com/russia/news/1188280-shoigu-ukraina-resurs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  7. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:48
    0
    Родина!
    Еду я на Родину!
    Пусть кричат: "Уродина!"
    А она мне нравится,
    Спящая Красавица!