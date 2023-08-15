Очаги напряженности сегодня тлеют во многих регионах мира. При этом все они порождены геополитическими авантюрами и эгоистическими, неоколониальными действиями Запада

Сегодня, 15 августа, в российской столице стартовала XI Московская конференция по международной безопасности. Главной темой мероприятия является защита суверенитета, культурных традиций и обычаев, а также национальных интересов государств-участниц в условиях геополитической нестабильности. На встрече собрались представители военных ведомств, дипломаты и эксперты из разных стран мира.В ходе своего обращения к участникам Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин заявил о важности таких дискуссий в условиях формирования многополярного мира. С его слов, честные и непредвзятые обсуждения являются основой для создания будущего справедливого миропорядка.Российский лидер добавил, что сегодня многие государства готовы в столь сложное для геополитики время защищать свой суверенитет и национальные интересы, создавая и укрепляя новые политические и экономические центры. Все это в итоге приведет к решению важных социальных, технологических, экологических и прочих проблем, повысив качество жизни миллионов людей.- заявил Владимир Путин, подчеркивая важность совместного решения данной проблемы.Напомним, что ранее пресс-служба китайского военного ведомства сообщала о планах главы Минобороны КНР Ли Шанфу выступить на Московской конференции. Затем чиновник должен посетить Беларусь. В ходе визитов в Россию и РБ китайский министр намерен провести переговоры с высшим военным руководством обеих стран.Последний факт вызывает серьезную обеспокоенность на Западе. Как пишет зарубежная пресса, несмотря на внешнюю демонстрацию своего нейтралитета, Пекин продолжает сближаться с Москвой.