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Президент РФ: Многочисленные очаги напряженности порождены геополитическими авантюрами Запада

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Президент РФ: Многочисленные очаги напряженности порождены геополитическими авантюрами Запада

Сегодня, 15 августа, в российской столице стартовала XI Московская конференция по международной безопасности. Главной темой мероприятия является защита суверенитета, культурных традиций и обычаев, а также национальных интересов государств-участниц в условиях геополитической нестабильности. На встрече собрались представители военных ведомств, дипломаты и эксперты из разных стран мира.


В ходе своего обращения к участникам Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин заявил о важности таких дискуссий в условиях формирования многополярного мира. С его слов, честные и непредвзятые обсуждения являются основой для создания будущего справедливого миропорядка.

Российский лидер добавил, что сегодня многие государства готовы в столь сложное для геополитики время защищать свой суверенитет и национальные интересы, создавая и укрепляя новые политические и экономические центры. Все это в итоге приведет к решению важных социальных, технологических, экологических и прочих проблем, повысив качество жизни миллионов людей.

Очаги напряженности сегодня тлеют во многих регионах мира. При этом все они порождены геополитическими авантюрами и эгоистическими, неоколониальными действиями Запада

- заявил Владимир Путин, подчеркивая важность совместного решения данной проблемы.

Напомним, что ранее пресс-служба китайского военного ведомства сообщала о планах главы Минобороны КНР Ли Шанфу выступить на Московской конференции. Затем чиновник должен посетить Беларусь. В ходе визитов в Россию и РБ китайский министр намерен провести переговоры с высшим военным руководством обеих стран.

Последний факт вызывает серьезную обеспокоенность на Западе. Как пишет зарубежная пресса, несмотря на внешнюю демонстрацию своего нейтралитета, Пекин продолжает сближаться с Москвой.
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20 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:19
    +16
    Самый главный очаг нестабильности в мире - результат игр в "партнёров" и разграбление страны, вывод сотен миллиардов и триллионов долларов за кордон, вместо того, чтобы пустить это все на благо Родины. Но об этом скромно умолчим, всегда же проще виновных на стороне искать, вместо того, чтобы подойти к зеркалу и увидеть ответственное за последние четверть века лицо.
    1. guest
      guest Сегодня, 13:22
      +4
      Цитата: al3x
      вместо того, чтобы пустить это все на благо Родины.

      Ну так может у тех кто это всё сделал родина совсем в другом месте.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:46
        -4
        Президент РФ: Многочисленные очаги напряженности порождены геополитическими авантюрами Запада

        На Западе есть более конкретные личности как виновники геополитической колониальной агрессии в своём стремлении именно собственного персонального господства над всем миром. Это банкиры ФРС США и их подручные корруционеры по всему миру - как среди финансистов, так и среди госчиновников. А именно.

        На самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
        Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
        1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
        2. Парижский банк Lazard Brothers
        3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
        4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
        5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (персонально финансировал Льва Троцкого в госпереворотах в РИ 1917 года)
        6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
        7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
        8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

        А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
        1. Ротшильды
        2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
        3. Израэль Сифф
        4. Компания Кун Леб
        5. Компания Варбург
        6. Леман Бразерс
        7. Голдман Сакс
        8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:35
      -1
      Самый главный очаг нестабильности в мире - результат игр в "партнёров" и разграбление страны, вывод сотен миллиардов и триллионов долларов за кордон, вместо того, чтобы пустить это все на благо Родины. Но об этом скромно умолчим, всегда же проще виновных на стороне искать, вместо того, чтобы подойти к зеркалу и увидеть ответственное за последние четверть века лицо.


      Сейчас вас ура-патриоты заминусят.
      Кстати, ура-патриот слишком длинно, может несколько сократить этот термин, например урапат, или уриот? lol
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:45
        +2
        Урапатки и урапоты, ну. laughing да пусть минусят. По факту страна находится в том положении, которое мы наблюдаем благодаря, как деятелям уже ушедшим, так и настоящим. Ни те, ни другие не в состоянии признать своей ответственности. И нестабильность вокруг так же на их плечах. Партнеры то кинут, то обманут...какая неожиданность..
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +3
      Нерешительность по искоренению этих очагов привело к тому,что мы сейчас имеем.Кстати,по словам Шойгу-Украина полностью исчерпала свой военный потенциал.Что из этого следует?Денацификация и демилитаризация достигла "успеха"?К чему эти слова,к чему подводят?
    4. Комментарий был удален.
    5. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:46
      +1
      Слишком просто. Одно лицо, даже такое, ничего не смогло бы сделать, тут что-то посложнее и помасштабнее.

      Черт его знает, может и прав был Троцкий, что у революции не должно быть конца. Народ должен постоянно бороться против власти, иначе она застаивается и бронзовеет, а люди перестают думать и начинают жить по накатанной. Вот и сейчас мы ждём, что или Путин одумается, или кто-то вдруг выскочит, как чёртик из табакерки, и всё поправит. Вместо того, чтобы организовываться самим и заставлять этих Путиных одумываться
    6. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:22
      0
      Самый главный очаг нестабильности в мире - результат игр в "партнёров

      Вчера сыграли в зерновых партнеров, сегодня Шойгу на выставке рассказывает как зернохранилища и прилегающие структуры использовались для складирования оружия, как западу удалось накачать Украину оружием. Писец просто. Не вы ли обещали удары по центрам принятия т.п кары? Раздвоение какое-то. Он себя с мониторинговой миссией перепутал?
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:19
    +5
    Чего то Верховный как то устало выглядит. Проблем видать до лешего.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:31
      +1
      А может.......

      Да хотя не, рано наверное ещё.
      А если да, то это станет мейнстримом кидать страну в шаге от пропасти.
    2. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:42
      -1
      Цитата: Dimy4
      Чего то Верховный как то устало выглядит. Проблем видать до лешего.

      если у тебя,в лице финансовой элиты, второй фронт в тылу......
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 13:45
        0
        Какой фронт в тылу? Это Его финансовая элита.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:19
    +3
    Это не авантюры (рискованные и сомнительные дела, предпринятые в надежде на случайный успех (по словарю Ожегова), приключения, опасные по своей природе, сопровождаемые риском неожиданных событий, перипетий и скачков), дядя Вова, а вполне себе обдуманный ПЛАН.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:40
      +3
      Повторяется, потому стал малоинтересен. Ну хорошо - разоблачил коварные происки, пригвоздил к позорному столбу, объявил что народы мира потихоньку сплачиваются чтобы противостоять гегемону - и рано или поздно ему (гегемону) придется перестать гегемонировать. Заметим, что "рано или поздно" означает никогда, потому что сначала еще рано, а потом уже поздно. Хочу прочитать план действий, и не в форме благих пожеланий, а конкретных действий. Пока же он терпит позорное фиаско. Почему? Потому что основной задачей (не целью, а задачей) поставил оградить народ Донбасса от обстрелов. Но народ Донецка уже стонет от все более частых обстрелов, гораздо более частых че до начала СВО. Некрасиво получается.
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:21
    +6
    Мне кажется, указать на проблемы это хорошо, а решить эти проблемы -- намного лучше.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:25
    +1
    Сверхзадача Запада - уничтожить Россию, как союзника Китая, а уж после взяться за сам Китай.
  6. Million
    Million Сегодня, 13:25
    +7
    США весь мир баламутят.чтобы им жилось хорошо.
    Наши власти кошмарят только свой народ.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:35
    +1
    Надеюсь в странах Африканского рога мы взбодрим запад- тем более есть чем и колосальных денег не требует.А так мы за конституционный порядок - поддерживаю,но самолётики транспортной авиации ВКС пусть туда летают с гуманитарной помощью,на поесть денег не жалко.
  8. Слон
    Слон Сегодня, 13:36
    +7
    Для локализации возникающих очагов напряженности и внешних угроз надо что-то делать, а не просто заниматься констатацией фактов, рассуждениями о наболевшем, китайскими предупреждениями и мечтать что все само-собой разрулится
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:48
      0
      Слон.А вы уверены что это уже не делается,вам так и расскажут в МИДе РФ.Но найти можно в западной прессе ,там некоторые журналисты журналистами и остались.