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Американские аналитики: нефтяной рынок находится на своеобразном «минном» ценовом поле

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Американские аналитики: нефтяной рынок находится на своеобразном «минном» ценовом поле

Мировой рынок нефти в данный момент находится в активном движении и приближается к диапазону 90 долларов за баррель. Об этом заявил в понедельник президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.


Цена на нефть по цене 100 долларов за баррель до конца года вполне возможна. Стоимость чёрного золота взбирается на стену сомнений и скептицизма.

- добавил Макнелли.

До сих пор трейдеры были сосредоточены на отсутствии существенного падения поставок нефти из России. Однако, аналитики считают, что в настоящий момент нефтяной рынок находится как будто на минном ценовом поле.

Есть веские причины для скептицизма. Но основы есть основы. Во втором полугодии ОПЕК+ создаст на рынке огромный дефицит.

- добавил Боб Макнелли.

По словам президента компании Rapidan Energy, саудовцы вряд ли отменят сокращение добычи нефти по цене $90 или $92. Королевство, скорее всего, хочет быть уверенным, что «дефицит, который они создают, материализуется на наших глазах, прежде чем они решат затормозить».

У администрации США пока нет никаких хороших вариантов для снижения цен на бензин.

Если средняя стоимость по стране снова достигнет 4 долларов за галлон, то из американского стратегического резерва бензина PB (SPR) может быть получено больше, но это не очень хороший вариант после прошлогодних выпусков из SPR

- сказал Макнелли.

Вариант развития событий, в котором стоимость нефти начнёт снижаться, остаётся маловероятным до тех пор, пока ОПЕК+ поддерживает добычу на текущем низком уровне. Добавляет уверенности кривой роста цены на черное золото и сделанный на прошлой неделе прогноза МЭА о том, что спрос на нефть уже вырос до рекордно высокого уровня в июне и может вырасти еще больше.

Цены на нефть Brent в настоящее время демонстрируют рост уже семь недель подряд, поскольку более жесткие фундаментальные факторы продолжают подпитывать более сильные фиксированные цены, заявили в понедельник американские стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти.

Настроения остаются в основном положительными, поскольку баланс нефти продолжает сокращаться, в то время как более высокая маржа нефтеперерабатывающих заводов также оказывает некоторую поддержку.

— добавили они.

Периодический мировой рост стоимости нефти вполне объясним. В последнее время всё чаще глобальная цена на нефть формируется действиями нефтедобытчиков, а не теми, кто занимается спекуляциями на американских биржах.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:19
    +1
    Американские аналитики лукавят, ценообразование нефти зависит от увеличения добычи нефти в США ,вперёд и с песней ,вкладываем долляры внутри страны..А потом ОПЕК может и цены обрушить,любимое занятие США ранее,за счёт других.Побудьте в шкуре страны бензоколонки- причём лидера.Как там с зелёной энергетикй дела обстоят в США ,а с добычей нефти?Чем больше долларов варится внутри США тем миру лучше.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:26
    +1
    Всё это только предположения. А вот цена на газ низкая, что для России не есть хорошо. Впрочем и для сланцевого газа из США.