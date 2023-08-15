Американские аналитики: нефтяной рынок находится на своеобразном «минном» ценовом поле

Мировой рынок нефти в данный момент находится в активном движении и приближается к диапазону 90 долларов за баррель. Об этом заявил в понедельник президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.
Цена на нефть по цене 100 долларов за баррель до конца года вполне возможна. Стоимость чёрного золота взбирается на стену сомнений и скептицизма.
- добавил Макнелли.
До сих пор трейдеры были сосредоточены на отсутствии существенного падения поставок нефти из России. Однако, аналитики считают, что в настоящий момент нефтяной рынок находится как будто на минном ценовом поле.
Есть веские причины для скептицизма. Но основы есть основы. Во втором полугодии ОПЕК+ создаст на рынке огромный дефицит.
- добавил Боб Макнелли.
По словам президента компании Rapidan Energy, саудовцы вряд ли отменят сокращение добычи нефти по цене $90 или $92. Королевство, скорее всего, хочет быть уверенным, что «дефицит, который они создают, материализуется на наших глазах, прежде чем они решат затормозить».
У администрации США пока нет никаких хороших вариантов для снижения цен на бензин.
Если средняя стоимость по стране снова достигнет 4 долларов за галлон, то из американского стратегического резерва бензина PB (SPR) может быть получено больше, но это не очень хороший вариант после прошлогодних выпусков из SPR
- сказал Макнелли.
Вариант развития событий, в котором стоимость нефти начнёт снижаться, остаётся маловероятным до тех пор, пока ОПЕК+ поддерживает добычу на текущем низком уровне. Добавляет уверенности кривой роста цены на черное золото и сделанный на прошлой неделе прогноза МЭА о том, что спрос на нефть уже вырос до рекордно высокого уровня в июне и может вырасти еще больше.
Цены на нефть Brent в настоящее время демонстрируют рост уже семь недель подряд, поскольку более жесткие фундаментальные факторы продолжают подпитывать более сильные фиксированные цены, заявили в понедельник американские стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти.
Настроения остаются в основном положительными, поскольку баланс нефти продолжает сокращаться, в то время как более высокая маржа нефтеперерабатывающих заводов также оказывает некоторую поддержку.
— добавили они.
Периодический мировой рост стоимости нефти вполне объясним. В последнее время всё чаще глобальная цена на нефть формируется действиями нефтедобытчиков, а не теми, кто занимается спекуляциями на американских биржах.