Американские аналитики: нефтяной рынок находится на своеобразном «минном» ценовом поле

Цена на нефть по цене 100 долларов за баррель до конца года вполне возможна. Стоимость чёрного золота взбирается на стену сомнений и скептицизма.

Есть веские причины для скептицизма. Но основы есть основы. Во втором полугодии ОПЕК+ создаст на рынке огромный дефицит.

Если средняя стоимость по стране снова достигнет 4 долларов за галлон, то из американского стратегического резерва бензина PB (SPR) может быть получено больше, но это не очень хороший вариант после прошлогодних выпусков из SPR

Настроения остаются в основном положительными, поскольку баланс нефти продолжает сокращаться, в то время как более высокая маржа нефтеперерабатывающих заводов также оказывает некоторую поддержку.

Мировой рынок нефти в данный момент находится в активном движении и приближается к диапазону 90 долларов за баррель. Об этом заявил в понедельник президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.- добавил Макнелли.До сих пор трейдеры были сосредоточены на отсутствии существенного падения поставок нефти из России. Однако, аналитики считают, что в настоящий момент нефтяной рынок находится как будто на минном ценовом поле.- добавил Боб Макнелли.По словам президента компании Rapidan Energy, саудовцы вряд ли отменят сокращение добычи нефти по цене $90 или $92. Королевство, скорее всего, хочет быть уверенным, что «дефицит, который они создают, материализуется на наших глазах, прежде чем они решат затормозить».У администрации США пока нет никаких хороших вариантов для снижения цен на бензин.- сказал Макнелли.Вариант развития событий, в котором стоимость нефти начнёт снижаться, остаётся маловероятным до тех пор, пока ОПЕК+ поддерживает добычу на текущем низком уровне. Добавляет уверенности кривой роста цены на черное золото и сделанный на прошлой неделе прогноза МЭА о том, что спрос на нефть уже вырос до рекордно высокого уровня в июне и может вырасти еще больше.Цены на нефть Brent в настоящее время демонстрируют рост уже семь недель подряд, поскольку более жесткие фундаментальные факторы продолжают подпитывать более сильные фиксированные цены, заявили в понедельник американские стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти.— добавили они.Периодический мировой рост стоимости нефти вполне объясним. В последнее время всё чаще глобальная цена на нефть формируется действиями нефтедобытчиков, а не теми, кто занимается спекуляциями на американских биржах.