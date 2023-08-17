Рефлексия над спецоперацией: бронетехника на «Армии-2023»

БМП-1 с решетчатым экраном на крыше вполне может стать главным шоу-стоппером «Армии-2023»

Защищенный КаМАЗ-5350 на «Армии-2023». Должен стать стандартом на спецоперации

«Накидка» справила на «Армии-2023» настоящий бенефис

«Армату» предусмотрительно накрыли «Накидкой» до самой земли – ходовая часть традиционно один из ключевых источников тепла.