Рефлексия над спецоперацией: бронетехника на «Армии-2023»

БМП-1 с решетчатым экраном на крыше вполне может стать главным шоу-стоппером «Армии-2023»
Ответ ВПК
Проведение форума «Армия – 2023» для многих может оказаться спорным по самой сути. Есть мнение, что сейчас не время – страна ведет самые масштабные боевые действия с 1945 года, а тут «ВДНХ для военных». Контракты Минобороны с производителями может подписать и не на столь пафосных мероприятиях. К тому же еще и затратных.
Это точка зрения действительно имеет право на существование, и с ней не так просто спорить. Но есть пара контрдоводов.
Первый – отмена форумов наподобие «Армии» станет отличным аргументом в арсенал вражеской пропаганды. Они и сейчас поливают грязью любой экспонат с выставки. Отмени форум – в Киеве однозначно засчитают это очередной «перемогой». Дескать, выбили у Армии России всю технику и для выставки не оставили.
Второй довод за форум – это работа на внешнего покупателя. Масштабные боевые действия заставляют непрерывно адаптировать военную технику, и это не может не заинтересовать зарубежных партнеров.
В ближайшем будущем именно российская техника должна стать законодательницей моды в оружейном секторе. Примерно как на советскую школу танкостроения ориентировались в мире все послевоенные десятилетия. Масштабы современных событий, конечно, не сравнимы с Великой Отечественной войной, но и они серьезно изменят тренды в вооружениях.
При этом выделяется интересная особенность – нововведения прежде всего касаются российской боевой техники. На Украине сейчас практически отсутствует собственная военная промышленность. Более или менее удачно у националистов получается строить морские и воздушные дроны-камикадзе. Но и здесь большие сомнения в исконно украинских корнях изделий.
В остальном армии противника приходится довольствоваться самостийной техникой довоенного периода (речь о «Богдане», БТР-4Е и прочем), либо эксплуатировать импортное оружие.
За рубежом не спешат адаптировать технику под запросы Украины. Одни поставки колесных «утюгов» MRAP чего стоят. Такая инерция объяснима – страны НАТО не вовлечены в конфликт напрямую и используют спецоперацию в качестве утилизатора устаревшей техники. Речь в первую очередь о сухопутных боевых машинах как основной ударной силе на фронтах. Здесь же и незаинтересованность в окончании конфликта со стороны Запада.
Россия же, наоборот, заинтересована в скорейшей победе в спецоперации, что неизбежно отражается на технических решениях. Поэтому форум «Армия-2023» становится своеобразной лакмусовой бумажкой уровня адаптации российского ВПК к специальной военной операции.
В данном обзоре коснемся исключительно сухопутной военной техники, представленной на форуме.
Броня и маскировка
История адаптации защиты бронетехники в спецоперации незамысловатая. До определенного момента четко выраженной линии фронта не существовало, и прилететь в условный танк или БМП могло с любого ракурса. Это специфика так называемой ничейной «серой зоны» и боев в городских условиях. Отсюда и тотальное бронирование со всех сторон, блиндирование и защита противокумулятивными экранами.
С прошлого года «вкруг» динамической защитой оснащаются все новые и модернизированные российские танки. Четко прослеживается тенденция – сначала решение появляется на фронте в виде собранной на коленке решетки или наваренного листа дополнительной брони, а потом за проблему берутся в ВПК. «Армия-2023» тому самый типичный пример.
Защищенный КаМАЗ-5350 на «Армии-2023». Должен стать стандартом на спецоперации
Защита от дронов-камикадзе и БПЛА-«бомбардировщиков», похоже, становится главной проблемой на поле боя. Танк может быть оснащен самой современной броней и иметь кучу комплексов активной защиты, но залетевшая в открытый люк граната квадрокоптера гарантировано отправит многомиллионную машину на тот свет.
Пока адекватного решения данной проблемы нет, но в российском ВПК стараются. Помимо традиционных уже «мангалов», в поле зрения появляются и более специфические разработки. Например, система модульного комплекса подавления «Тритон», работающая против FPV-камикадзе в четырех диапазонах. Изделие представлено петербургской «Лабораторией ППШ» и может монтироваться на широкую линейку техники. На «Армии-2023» систему получил Т-72Б3.
«Накидка» справила на «Армии-2023» настоящий бенефис
«Армату» предусмотрительно накрыли «Накидкой» до самой земли – ходовая часть традиционно один из ключевых источников тепла.
Важной особенностью форума стала широкая демонстрации средства снижения заметности «Накидка» от НИИ Стали. У противника много тепловизоров, а также средств авиационной и космической разведки. Оказалось, что без «Накидки» на СВО никак. Да, это несколько снижает удобство эксплуатации техники, но и повышает выживаемость.
Защитную форму для бронетехники на «Армии-2023» получили не только Т-90М, но и Т-72Б3, БМП-2М, БМП-3 и даже «Армата». Кстати, «Армата» так и не обзавелась широко используемой на спецоперации решетчатой защитой верхней полусферы.
Новая версия «Тигра». Скоро на спецоперации.
Широкая распространенность стрелкового оружия и артиллерии заставляет искать нетривиальные решения. Одним из таких стал «Тигр» с «повышенным уровнем защиты», очень напоминающий творения из «Безумного Макса» или бронемашины столетней давности. Но, несмотря на все злопыхания украинской общественности, усовершенствования «Тигра» актуальны для спецоперации. Колеса закрыты бронеколпаками, моторный отсек блиндирован дополнительными листами бронестали, как и бронестекла водителя и командира.
Проходимость машины после такой модификации ожидаемо снизится, но военные намерены использовать машину для сопровождения колонн техники по дорогам с твердым покрытием. Как утверждается, на вооружение машину уже приняли. За огневое прикрытие отвечает дистанционный модуль «Арбалет-ДМ».
Еще одним вынужденным решением стал решетчатый навес, приваренный на крышу БМП-1. Конструкция получилась внушительная и, по задумке, должна защищать от сброса гранат с БПЛА. Главное в этом случае соблюдать дисциплину – личный состав внутри бронемашины и ни в коем случае не на броне.
БМП-1 с защитой сверху в медицинском исполнении
БТР-82А усовершенствованный
Появление принципиально новых бронемашин на фронте ждать не приходится. «Арматы», «Курганцы» и «Бумеранги» если и появляется на спецоперации, то в небольших количествах и оказать значимого влияния не смогут. Это справедливое решение. Если вместо условной «Арматы» Уралвагонзавод соберет два или три Т-90М «Прорыв», то вопрос о целесообразности можно даже не поднимать.
Тем не менее интересные образцы новой техники, которая, вполне возможно, найдет широкое применение в спецоперации, на форуме «Армия-2023» присутствовали.
Один из таких БТР-82А усовершенствованный. Парадоксально, но усовершенствования здесь носят характер фундаментальных. В отличие от оригинального БТР-82А, новая машина не умеет плавать, гораздо лучше защищена (говорят от 12,7-мм), моторно-трансмиссионное отделение смещено к носу, а десант теперь выходит через кормовую аппарель. На фото с выставки видны кресла с противоминной защитой и противоосколочный подбой.
Машину разработали в предельно короткий срок – первые патентные изображения появились в марте 2023 года, о чем «Военное обозрение» уже сообщало. Даже если это, как уверяют злые языки, упрощенный вариант «Бумеранга», то его очень ждут в войсках.
Огневая мощь
Дело на форуме «Армия-2023» дошло и до фабричных «гантраков». Речь о машине АМН-590911 «Спартак» с зенитной пушкой С-60 калибра 57 мм. Если в войсках c самого начала спецоперации мастерят подобную технику, то почему не сделать машину на заводском уровне?
Самоходная пушка очень востребована в армии и предназначена «для поражения воздушных целей на малых и средних высотах, а также наземных небронированных и легкобронированных целей противника и его живой силы на дистанции до 7 км». Платформа «Урала» со сдвоенной кабиной бронирована от 7,62-мм с термоупрочненным сердечником, противоминная защита рассчитана на подрыв 6 кг тринитротолуола под днищем и колесом.
АМН-590911 «Спартак» с зенитной пушкой С-60 калибра 57 мм
Боевой расчет 5 человек, возимый боекомплект – 144 снаряда.
Два вопроса.
Первый – о кустарных «гантраках» в армии известно со времен афганской войны – почему руки ВПК дошли только к середине 2023 года?
Второй вопрос – как сочетается хорошо бронированная кабина «Урала» с открытой всем ветрам установке С-60 в кузове? По машине не будут вести огонь во время работы по противнику?
Немного об автоматической пушке С-60.
В настоящий момент ООО «Новые Оборонные Технологии» предлагает три варианта модернизации оружия с последующей установкой на шасси «Спартака». Орудие даже получило уникальное имя – САЗП-57.
В самом простом исполнении пушку снимают с повозки, заменяют все электрооборудование и размещают боекомплект рядом с пушкой. Расчет сокращен с 8 до 4 человек.
Второй вариант подразумевает восстановление ресурса орудия, дальнейшее сокращение расчета до командира, наводчика и заряжающего, а также установку электроприводов наведения, дальномера, приборов ночного видения и сведение механизмов наведения на одно рабочее место.
В ходе углубленной модернизации С-60 обзаводится дополнительно к вышеперечисленному – автоматом сопровождения целей, тепловизором, прообразом системы управления огнем и автоматической системой подачи боеприпасов. Вплоть до возможности ведения огня снарядами с программируемым подрывом. В этом случае цена доработки древнего С-60 многократно превышает стоимость орудия. Но идея интересная и имеющая все права для реализации.
«Дронобойка» или наш ответ Gepard
Рассказывали в «Военном обозрении» еще про одну новинку – зенитную установку от компании АО «НТЦ Элинс». На машину, позиционирующуюся как «дронобойка», установили модернизированные 23-мм автоматы от «Шилки». За обнаружение и сопровождение целей отвечает обзорно-панорамная система и бортовая РЛС. Базируется установка на шасси БТР-82. Дешево и сердито – пожалуй, главные критерии для массового использования в СВО.
Робот-«дронобойка» 5ЭЦ16У
С БПЛА на «Армии-2023» борются и роботы. Примерно так можно озаглавить материал про боевой модуль 5ЭЦ16У от АО «Электромашина». На трехосной платформе может располагаться модуль с системой постановки помех, малогабаритная РЛС, счетверенная 7,62-мм пулеметная установка и четыре пусковые установки с БПЛА-камикадзе. Идея в том, что оператор получает от РЛС данные по азимуту и дальности воздушной цели, запускает дрон-перехватчик с последующим подрывом. Прорвавшиеся дроны уничтожаются пулеметной установкой.
Но это пока в теории – на выставке демонстрируется аппарат с единственным пулеметом и оптической системой наведения.
СПН «Титан»
Следующим экспонатом, заслуживающим внимания, стал специальный автомобиль ЗА СПН «Титан» от «Ремдизеля». Машина предназначена для десантных войск и комплектуется боевым модулем «Спица» с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Модуль специально облегчен и лишен штатного гранатомета, который, к примеру, присутствует у «Спицы» на бронемашине «Выстрел». Но для «Титана» взамен установили пару пусковых установок ПТУР «Конкурс-М».
Автономное «Зубило»
«Ремдизель» представил «Зубило». Это универсальное беспилотное транспортное средство полной массой более 13 тонн, предназначенное «для обеспечения и поддержки в составе штурмовых групп, групп огневой поддержки и сопровождения, групп обеспечения подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, зарядки радиостанций и квадрокоптеров». Мастер на все руки – никак иначе.
Осталось только дождаться в спецоперации. Как и всей остальной техники.