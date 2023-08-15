Секретарь СНБО Украины: Киев не будет идти на уступки по 10-ти пунктам «мирного плана Зеленского»

Хотя украинский конфликт все затягивается, и очевидно, что его дальнейшее продолжение ведет лишь к все новым жертвам и разрушениям с обеих сторон, из Киева звучат заявление о невозможности идти на какие-либо уступки. Такая позиция, естественно, не будет способствовать началу переговоров и прекращению огня.По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «мирный план», ранее предложенный украинским президентом Зеленским, менятся не будет и об уступках не может быть и речи. Единственное, что можно сделать это поменять местами его пункты, отметил Данилов.Напомним, что в ноябре прошлого года Зеленский заявил о своем якобы мирном плане, состоящем из десяти пунктов, включая и возвращение Украине всех подконтрольных России бывших ее территорий. В Москве же давали понять, что готовы к переговорам, но без подобных невыполнимых предварительных условий.Глава СНБО также заявил, что никакого давления со стороны западных партнёров на Киев относительно начала переговоров с Россией якобы нет, хотя западные источники сообщают обратное. Кроме того, Данилов в очередной раз повторил слова главы киевского режима о том, что в Киеве не намерены вести переговоры с нынешним российским президентом.Основными сторонами, заявившими о готовности стать посредниками в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины, являются Китай, Ватикан и Турция. Свои предложения также выдвигали ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия.