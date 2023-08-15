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Секретарь СНБО Украины: Киев не будет идти на уступки по 10-ти пунктам «мирного плана Зеленского»

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Секретарь СНБО Украины: Киев не будет идти на уступки по 10-ти пунктам «мирного плана Зеленского»

Хотя украинский конфликт все затягивается, и очевидно, что его дальнейшее продолжение ведет лишь к все новым жертвам и разрушениям с обеих сторон, из Киева звучат заявление о невозможности идти на какие-либо уступки. Такая позиция, естественно, не будет способствовать началу переговоров и прекращению огня.


По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «мирный план», ранее предложенный украинским президентом Зеленским, менятся не будет и об уступках не может быть и речи. Единственное, что можно сделать это поменять местами его пункты, отметил Данилов.

Напомним, что в ноябре прошлого года Зеленский заявил о своем якобы мирном плане, состоящем из десяти пунктов, включая и возвращение Украине всех подконтрольных России бывших ее территорий. В Москве же давали понять, что готовы к переговорам, но без подобных невыполнимых предварительных условий.

Глава СНБО также заявил, что никакого давления со стороны западных партнёров на Киев относительно начала переговоров с Россией якобы нет, хотя западные источники сообщают обратное. Кроме того, Данилов в очередной раз повторил слова главы киевского режима о том, что в Киеве не намерены вести переговоры с нынешним российским президентом.

Основными сторонами, заявившими о готовности стать посредниками в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины, являются Китай, Ватикан и Турция. Свои предложения также выдвигали ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:57
    +5
    Хорошо,упирайтесь дальше..А то,кремлевские гляжу,спят и видят себя на этих "переговорах"
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:20
      +2
      А то,кремлевские гляжу,спят и видят себя на этих "переговорах"
      Они наверное знают по больше местных шапкозакидателей.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: dmi.pris1
      и видят себя на этих "переговорах"

      "Мы всегда открыты для диалога"!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    +5
    Странно, попробовал бы он что-то иное сказать. Такое впечатление, что утро на окраине начинается с мантры - 10 пунктов, 10 пунктов, а потом их подробное перечисление, чтоб самим не забыть.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 13:58
    +3
    Хотел бы верить, что у Кремля руки длинные и Суд Божий справедлив.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:01
      +3
      Цитата: Roust
      Хотел бы верить, что у Кремля руки длинные

      Руки длинные, а сердце доброе-доброе.
      Промобъекты по ночам бомбит, чтобы персонал не пострадал.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 14:08
        0
        Язык длинный, руки липкие, а сердце в Испании :/
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:07
    +2
    В Киеве твёрдо решили не давать нашим новиопам заключить позорные соглашения, типа хасавьюртских или минска-3. Будут утилизировать мыкол до последнего сторонника "украинской государственности". Молодцы good
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:07
    +4
    Данилов сверните свой мирный план из 10 пунктов в трубочку,возьмите ещё натовский план по "заморозке" и без вазелина в одно место ,что доктор Путин прописал.Он не любит когда его обманывают.Кто то дообманывался - после начала СВО можно говорить мы ждали.Но бумаги захваченные после начала СВО говорят обратное ,надеялись нести в одну калитку до ультиматума.После мирного договора " нас обманули" хорошего предложения не ждите.А 15 листов проекта мирного договора " нас обманули" куда дели ,почему не опубликуйте? Что сожрали ,сразу на всю делегацию вместе с Зе.Смотрю с каждым днём после нашего выхода из " зерновой сделки" мы почти каждый день на Украине что то выносим,проявляя тягу к разнообразию. А потеряли изза невыполнения западом условий всего лишь на 1,3 млрд $ и это в основном логистика.США крайне возмущены ,по их мнению 1,3 млрд $ не стоят продолжения отстаивания своих позиций Россией.( забыли понятие уважение,они надеялись что мы скажем восполните ущерб 1,3 млрд $ и поехали дальше?)А дальше будет больше и по нашим правилам и они это понимают ,ресурсы Европы не беспредельны их и Украина доит,с пинками по вымени и США ласково смотря в глаза и почёсывая нежно за ушком.США может резко наиграться в Украину.
  6. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 14:11
    +2
    Очень правильно. Когда присоединим все, кроме Западной Украины, тогда и договора не с кем не нужно будет заключать. Что еще надо ?
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:11
    0
    Вот честно, хочется пожелать даниловым и зеленским здоровья, ведь чем они будут "здоровее" - тем меньше шансов на очередной "договорняк". зеленские и даниловы понимают - будет "договорняк", отпадет для запада в них необходимость и от них запад просто избавится.
  8. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:22
    +1
    Киев не будет идти на уступки

    Если Хозяин (США) скажет, они пойдут и с песней...