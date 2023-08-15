На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки

Визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал

Вооруженные силы РФ заметно продвинулись в Харьковской области на Купянском направлении. В частности, продвижение отмечено в окрестностях Николаевки и Орлянки.Об этом говорится в свежем сообщении Института изучения войны (ISW).Американские аналитики внимательно наблюдают за ходом российского наступления в районе Купянска.- утверждают они.Ссылаясь на данные командования ВС России, сотрудники ISW сообщают о взятии российскими военными нескольких опорных и наблюдательных пунктов возле села Ольшаны. Также аналитики из США приводят информацию российских военкоров, в которой утверждается, что ВС России захватили рубеж между Петропавловкой и Синьковкой. В результате их позиции теперь располагаются в семи километрах от Купянска.- делают американцы оговорку.Они также упоминают о контратаках, попытки которых предпринимают ВСУ на данном участке фронта.Днем ранее эксперты ISW сообщали о том, что Вооруженные силы РФ перерезают линии снабжения вокруг Купянска. А восточнее этого населенного пункта они продолжают продавливать украинскую оборону. Аналитики из США сообщают о захвате россиянами позиций, ранее занимаемых подразделениями ВСУ. Они успешно занимают опорные пункты у Маньковки, Лимана Первого и Ольшан.