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Американские аналитики внимательно наблюдают за ходом российского наступления в районе Купянска

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Американские аналитики внимательно наблюдают за ходом российского наступления в районе Купянска

Вооруженные силы РФ заметно продвинулись в Харьковской области на Купянском направлении. В частности, продвижение отмечено в окрестностях Николаевки и Орлянки.


Об этом говорится в свежем сообщении Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики внимательно наблюдают за ходом российского наступления в районе Купянска.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки

- утверждают они.

Ссылаясь на данные командования ВС России, сотрудники ISW сообщают о взятии российскими военными нескольких опорных и наблюдательных пунктов возле села Ольшаны. Также аналитики из США приводят информацию российских военкоров, в которой утверждается, что ВС России захватили рубеж между Петропавловкой и Синьковкой. В результате их позиции теперь располагаются в семи километрах от Купянска.

Визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал

- делают американцы оговорку.

Они также упоминают о контратаках, попытки которых предпринимают ВСУ на данном участке фронта.

Днем ранее эксперты ISW сообщали о том, что Вооруженные силы РФ перерезают линии снабжения вокруг Купянска. А восточнее этого населенного пункта они продолжают продавливать украинскую оборону. Аналитики из США сообщают о захвате россиянами позиций, ранее занимаемых подразделениями ВСУ. Они успешно занимают опорные пункты у Маньковки, Лимана Первого и Ольшан.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:39
    +4
    Может быть это все-таки возврат утерянных ранее позиций?Мы вроде как в прошлом годе там оборону держали...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:39
    +12
    Харьков без сомнения надо брать, жаль если он будет выглядеть как Мариуполь, но тут ничего не поделаешь, 24 часа на сдачу потом в цементную крошку все что движется. Лично раньше мне было жаль местного населения, теперь нет, все лояльное России население на 2022 год было процентов 13-15, за период СВО их или укронацисты уничтожили или они в Россию уехали, так что ждунов мне не жаль, не сочтите за геноцид, но мне жизнь солдата России дороже.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:51
      +1
      Silver,поддерживаю Вас. Мне тоже,жаль только наших солдат,кторые могут погибнуть,при штурме. Только осада и перемалывание,и постоянные обстрелы города. 2014 году, украинцы свой выбор- сделали.
    2. Prometey
      Prometey Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Silver99
      Харьков без сомнения надо брать, жаль если он будет выглядеть как Мариуполь

      Как вариант - брать в полную блокаду. Но для этого группировка нужна в 200 тыс. И предоставлять гуманитарный коридор для выхода гражданских. Мужиков - в фильтрационные лагеря, там разберутся - кто есть кто. Возможно потребуется 4-5 месяцев до полной капитуляции нацистов в таком городе.
      Это - мягкий вариант, без сильных разрушений города. Артиллерия все равно будет работать, чтобы подавлять огневые точки противника.
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:41
    +1
    Хочется верить в лучшее... что Купянск (да и Харьков) освободят от укровояк...
    1. Prometey
      Prometey Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: Kojote21
      Хочется верить в лучшее... что Купянск (да и Харьков) освободят от укровояк...

      До Харькова нужно брать под контроль Сумскую область, Славянск и Крамоторск.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:29
      -1
      Ходаковский пишет: " Мы так и не дождались обещанного подкрепления на Урожайном, которое должно было со дня на день подойти. "

      Т.е. с ресурсами и людьми у нас снова проблемы, как они решаются, несмотря 1.5 летний опыт СВО, непонятно. В таком раскладе мечтать о Харькове преждевременно, мягко говоря. Зато во рту президента и министра обороны много неоднократно пережеванных слов о вероломности запада (с надеждой, как брошенный супруг(а) их образумить?)
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:43
    +2
    Что такое "опорный пункт",
    сколько там ЛС?
    Отделение, взвод, рота?
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:01
      0
      Опорный пункт — это участок местности, обороняемый мотострелковой (танковой) ротой или взводом, насыщенный инженерными заграждениями, огневыми средствами и подготовленный для круговой обороны. Количество лс может варьироваться до взвода.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:45
    0
    Да, незавидная доля у кеклов, чтобы ISW внимательно наблюдал теперь нужно каждые 20 минут предоставлять достоверную информацию, за туфту хозяин строго спросит.
  6. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 13:47
    -3
    Херсон вернули нетронутым. А Бахмут претворили в Мариуполь. Может это стратегия такая, захват города чтобы не осталось камня на камне.
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 14:19
      0
      Да куда там, стратегия. Потом вся страна будет пояса затягивать, чтобы это восстановить
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:48
    0
    Днем ранее эксперты ISW сообщали
    "девочки и мальчики" делают бабло, как умеют.
    При всем, при том, что гонят, они, в общем то туфту или мало значущую "аналитику", все равно их слушают и платят, платят, бабло.
    Таких аналитиков, в базарный день пятачек, за пучек!