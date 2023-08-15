Военное обозрение
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Командующий ОС ВСУ заявил, что ЧВК «Вагнер» в Белоруссии всё же может стать прямой угрозой для Украины

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Командующий ОС ВСУ заявил, что ЧВК «Вагнер» в Белоруссии всё же может стать прямой угрозой для Украины

Несмотря на многочисленные заявления киевских властей и командования ВСУ о том, что удар со стороны Белоруссии маловероятен, активные приготовления к подобному сценарию все же ведутся.


Кроме того, после передислокации в РБ части бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, внимание украинской разведки к северному направлению только возросло.

Так, в ходе своего недавнего интервью украинским СМИ командующий ОС ВСУ Сергей Наев заявил, что, по его данным, на территории Беларуси сейчас расквартированы порядка 6,5 тысяч бойцов Группы Вагнера.

Со слов военного, они уже сейчас представляют для Украины опасность. Между тем Наев подчеркнул, что северное направление может стать прямой угрозой, если ЧВК «Вагнер» создаст ударные силы.

К слову, о последних. Недавно аналитики из Американского института войны заявили, что количество боевой техники вышеупомянутой ЧВК на территории Белоруссии возросло.

В то еже время, ранее сообщалось, что ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции на северном направлении. В частности, на Черниговщине уже нарыты десятки километров противотанковых рвов и установлены минные заграждения. Кроме того, тщательному минированию подверглась и территория вокруг Ровенской АЭС.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:00
    0
    Да не всук сегодня музыкантам, Нигер ждет и лягушатники.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:20
      0
      «Вагнер» в Белоруссии всё же может стать прямой угрозой для Украины
      Пусть боятся ! good
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:02
    0
    Разведка врага активно работает по вагнерам, подсчитали даже количество штыков...откуда пруффы однако? what
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Разведка врага активно работает по вагнерам, подсчитали даже количество штыков...откуда пруффы однако? what

      Из Беларуси вестимо, откуда ещё.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:05
    -1
    Со временем освобождение Правобережья логично начать с границы РБ чтобы Днепр не форсировать. Наступать рано, но фронт там стоило бы оживить артой чтобы отвлечь туда побольше ВФУ.