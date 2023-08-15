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«Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту»: США и Британия постепенно развертывают производство боеприпасов

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«Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту»: США и Британия постепенно развертывают производство боеприпасов

На фоне быстрого расхода на украинском фронте боеприпасов, поставляемых Западом для нужд ВСУ, официальные лица «цивилизованного мира» заявляют об истощении арсеналов своих стран. Для устранения этой проблемы разработан целый ряд программ увеличения выпуска снарядов. В развитых государствах Европы они пробуксовывают по различным причинам, в том числе из-за острых разногласий по поводу мест развертывания производства.


Тем временем США и Британия предпринимают реальные шаги для наращивания мощностей. В Соединенных Штатах находится пять основных площадок, выпускающих боеприпасы и компоненты к ним, – это заводы в Айове, Лейк-Сити, Рэдфорде, Холстоне и Скрэнтоне.

В 2022 году стартовала программа модернизации промышленной базы, отвечающей за производство боеприпасов. В рамках ее реализации в течение 15 лет планируется вложить $18,1 млрд в развитие мощностей. Выделяемые из бюджета инвестиции уже пошли в дело. Так, в Вашингтоне создается новая линия механической обработки 155-мм снарядов, развивается целый ряд сопутствующих производств на других площадках.

Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту

- заявил генерал Чарльз Гамильтон, курирующий закупки.

Аналогичным образом постепенно наращиваются мощности в Британии, где вкладываются средства в развитие заводов, а правительство выдает новые подряды на выпуск матчасти.

Новые заказы значительно увеличат производство важных боеприпасов калибров 155, 30 и 5,56 мм

- говорится в заявлении BAE Systems, осваивающей правительственную заявку на сумму в £280 млн.
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3 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:22
    +1
    Новые заказы значительно увеличат производство важных боеприпасов калибров 155, 30 и 5,56 мм
    - говорится в заявлении BAE Systems, осваивающей правительственную заявку на сумму в £280 млн.
    Как то в списке не вижу 105 и 120 мм
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:23
    +2
    США и Британия постепенно развертывают производство боеприпасов
    Демилиторизация идет по плану...
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:23
    0
    Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту
    Далеко планируют, вражины ! am