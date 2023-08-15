«Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту»: США и Британия постепенно развертывают производство боеприпасов

Поддерживая Украину, готовимся к будущему конфликту

Новые заказы значительно увеличат производство важных боеприпасов калибров 155, 30 и 5,56 мм

На фоне быстрого расхода на украинском фронте боеприпасов, поставляемых Западом для нужд ВСУ, официальные лица «цивилизованного мира» заявляют об истощении арсеналов своих стран. Для устранения этой проблемы разработан целый ряд программ увеличения выпуска снарядов. В развитых государствах Европы они пробуксовывают по различным причинам, в том числе из-за острых разногласий по поводу мест развертывания производства.Тем временем США и Британия предпринимают реальные шаги для наращивания мощностей. В Соединенных Штатах находится пять основных площадок, выпускающих боеприпасы и компоненты к ним, – это заводы в Айове, Лейк-Сити, Рэдфорде, Холстоне и Скрэнтоне.В 2022 году стартовала программа модернизации промышленной базы, отвечающей за производство боеприпасов. В рамках ее реализации в течение 15 лет планируется вложить $18,1 млрд в развитие мощностей. Выделяемые из бюджета инвестиции уже пошли в дело. Так, в Вашингтоне создается новая линия механической обработки 155-мм снарядов, развивается целый ряд сопутствующих производств на других площадках.- заявил генерал Чарльз Гамильтон, курирующий закупки.Аналогичным образом постепенно наращиваются мощности в Британии, где вкладываются средства в развитие заводов, а правительство выдает новые подряды на выпуск матчасти.- говорится в заявлении BAE Systems, осваивающей правительственную заявку на сумму в £280 млн.