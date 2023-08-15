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Губернатор Белгородской области сообщил об ударах, нанесённых ВСУ по региону за прошедшие сутки

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Губернатор Белгородской области сообщил об ударах, нанесённых ВСУ по региону за прошедшие сутки

Губернатор Белгородской области привёл данные о нанесённых ударах по региону за прошедшие сутки, о чём он сообщил в своём аккаунте в Telegram. По его словам, в Белгороде упали фрагменты БПЛА после того, как наша система ПВО отработала по двум воздушным целям. К счастью, обошлось без пострадавших, однако два частных дома получили повреждения. В одном из домовладений были повреждены крыша, потолок и пол, а в другом – срезан фасад.


Теперь о ситуации в Белгородском районе. Там по селу Нехотеевка противник выпустил 9 артиллерийских снарядов, в то время как по селу Наумовка – 7. В селе Пушкарное 3 вражеских БПЛА также были уничтожены нашими бойцами. Подвергся обстрелу из артиллерии и гранатомёта и населённый пункт Журавлевка, где было зафиксировано в общей сложности 3 артснаряда и 7 гранатомётных выстрелов. В этом селе украинскими боевиками также было сброшено взрывное устройство. Помимо этого при атаке на этот населённый пункт противник использовал дрон-камикадзе, подавить который удалось средствами РЭБ.

Что касается села Красный Хутор, то с помощью беспилотника было сброшено 58 осколочных боеприпасов. Были выпущены по селу и 14 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населённых пунктов района не было зафиксировано разрушений. Пострадавших тоже нет.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка квадрокоптер сбросил гранату. К счастью, и в этом случае обошлось без последствий.

Между тем, под обстрелом оказался и хутор Дубровка в Валуйском городском округе – по этому населённому пункту пришлось три прилёта. Пострадавших нет, разрушения тоже отсутствуют.

Обстреляли боевики киевского режима из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе. Пострадавших не зафиксировано. Повреждениям подверглась ЛЭП, в результате чего частично было нарушено энергоснабжение в семи населённых пунктах. Света лишились несколько семей, в общей сложности 60 человек. Аварийные бригады в самое ближайшее время приступят к устранению всех неполадок.

Не обошло стороной и Волоконовский район в Белгородской области, где на окраине хутора Старый украинские вооружённые формирования выпустили два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Под обстрелом в Грайворонском городском округе оказались окраины сёл Дроновка и Сподарюшино – было выявлено три из шести прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Миномётные снаряды в количестве 10 штук были выпущены и по хутору Панков, а также селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, 2 снаряда из которых пришлись на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино». Ни в одном из вышеуказанных населённых пунктов ни разрушений, ни пострадавших, к счастью, не оказалось.
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3 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:40
    0
    Губернатор Белгородской области сообщил об ударах, нанесённых ВСУ
    И все это преподносится, как само собой разумеющиеся ! Мне это непонятно, почему нет ответки ? am
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:50
      -2
      Цитата: Uncle Lee
      Губернатор Белгородской области сообщил об ударах, нанесённых ВСУ
      И все это преподносится, как само собой разумеющиеся ! Мне это непонятно, почему нет ответки ? am

      Самая надёжная ответка, это физически отодвинуть ВСУ, а артдуэли мало что решат, тем более они бьют по мирному населению без разбора, а мы только по ВСУ.
    2. Amper
      Amper Сегодня, 16:43
      0
      Все же идет по ПЛАНУ! Нарушать его нельзя! request