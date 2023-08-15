Глава Минобороны Беларуси: Развернувшаяся на Украине прокси-война поставила планету на грань третьей мировой

Развернувшаяся там (на Украине) прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой

Позиция Республики Беларусь однозначна – любыми средствами остановить войну. Потом может быть уже поздно

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин затронул ряд геополитических проблем, включая и ситуацию вокруг Украины, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.По словам министра, страны так называемого «золотого миллиарда» продолжают еще сильнее проводить политику навязывания своей гегемонии и взглядов на мир другим странам и культурам. Это, в свою очередь, приводит к сопротивлению многих стран мира, что сегодня вылилось в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины, отметил Хренин.- заявил министр, выступая на конференции в Москве.Однако, несмотря на весь риск, на Западе находятся политики, продолжающие толкать мир в пропасть, пытаясь при этом возродить колониальной прошлое в новой формации.Глава Минобороны Беларуси назвал своего рода колонизацией новых территорий и расширение НАТО, которое делается для использования территории и населения новых стран-членов в возможной войне с Востоком, под которым понимаются все страны, противостоящие планам Запада.Хренин также отметил, что планы НАТО по созданию 300-тысячной группировки войск на «восточном фланге» альянса появились неспроста и имеют целью не оборону, а внезапное нападение.По словам министра, для того чтобы эффективно противостоять Западу, остальным странам необходимо держаться вместе и активно работать в рамках таких организаций как ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС.- сказал Хренин, намекая на возможное разрастание конфликта.