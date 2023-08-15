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Глава Минобороны Беларуси: Развернувшаяся на Украине прокси-война поставила планету на грань третьей мировой

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Глава Минобороны Беларуси: Развернувшаяся на Украине прокси-война поставила планету на грань третьей мировой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин затронул ряд геополитических проблем, включая и ситуацию вокруг Украины, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.


По словам министра, страны так называемого «золотого миллиарда» продолжают еще сильнее проводить политику навязывания своей гегемонии и взглядов на мир другим странам и культурам. Это, в свою очередь, приводит к сопротивлению многих стран мира, что сегодня вылилось в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины, отметил Хренин.

Развернувшаяся там (на Украине) прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой

- заявил министр, выступая на конференции в Москве.

Однако, несмотря на весь риск, на Западе находятся политики, продолжающие толкать мир в пропасть, пытаясь при этом возродить колониальной прошлое в новой формации.

Глава Минобороны Беларуси назвал своего рода колонизацией новых территорий и расширение НАТО, которое делается для использования территории и населения новых стран-членов в возможной войне с Востоком, под которым понимаются все страны, противостоящие планам Запада.

Хренин также отметил, что планы НАТО по созданию 300-тысячной группировки войск на «восточном фланге» альянса появились неспроста и имеют целью не оборону, а внезапное нападение.

По словам министра, для того чтобы эффективно противостоять Западу, остальным странам необходимо держаться вместе и активно работать в рамках таких организаций как ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС.

Позиция Республики Беларусь однозначна – любыми средствами остановить войну. Потом может быть уже поздно

- сказал Хренин, намекая на возможное разрастание конфликта.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Республики Беларусь
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7 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:58
    +1
    "Шагает Третья мировая
    По умирающей планете,
    Где, ужаса не сознавая,
    Ещё растут цветы и дети."(Н. А. Зиновьев)
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 15:59
    +2
    Позиция Республики Беларусь однозначна – любыми средствами остановить войну. Потом может быть уже поздно

    Договариваться, тем более с Белоруссией, тем более учитвать её интересы, запад точно не будет. Они уже готовили там кровавый майдан с целью физического уничтожения руководства Белоруссии.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:18
      -2
      Да нет, Запад и лукашисты вполне себе пытались договориться. Только не вышло, потому что Западу нужны дисциплинированные исполнители, а лукаш хочет ото всех получать, что хочет, а сам ничего не делать и не убирать ни одну конечность с окружающих стульев. И был у нас в 2020 не майдан, а народный протест. А то, что возглавила его прозападная оппозиция - так другой и нет, у нас ни одного даже отдельного пророссийского политика, не то что партии. И не надо поминать "Союз" Луща - это не партия, а имитационная труппа скоморохов.
  3. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:14
    +1
    только не договариваться с нато и нациками....потом будет ещё хуже
  4. al3x
    al3x Сегодня, 16:18
    +2
    ОДКБ, СНГ, ШОС

    Эти организации уже полутрупы.
    БРИКС имеет место быть в мире, но это экономический блок.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:19
    +1
    Дак коалицию нужно создавать всем заинтересованным сторонам,чем быстрее тем лучше.. Только заинтересованных похоже немного.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:24
    +1
    Очередной Капитан Очевидность, украл речь у Скабеевой, а сам находяь в Союзном Государстве ничем не помогает победе над "украиной". За годы вялотекущего конфликта не то, что оружия или инструкторов донецким ополченцам не отправляли, могли бы на лечение в санатории безвозмездно принять. Просто когда на белорусско-польской границе сидели толпы ̶в̶ч̶е̶р̶а̶ш̶н̶и̶х̶ ̶и̶г̶и̶л̶о̶в̶ц̶е̶в̶ ̶в̶ ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶с̶к̶о̶м̶ беженцев их селили в санаториях и детских лагерях за счёт бюджета.