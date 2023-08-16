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Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

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Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.


Стоит отметить, что золотые монеты в России ходили и ранее. Однако их оборот был незначительным и использовали такие деньги в основном в качестве средства накопления.

Собственно, это и сыграло с реформой Витте злую шутку. Когда деньги в России стали золотыми, народ вместо того, чтобы нести их в банки или сберкассы, просто начал складировать золото в «кубышку».

Так, если в 1897 году на руках у населения находилось 36 млн рублей золотом, то уже к концу 1901 года объем драгоценных монет в народных «кубышках» превысил 645 млн рублей.

В итоге, банкам попросту нечем стало выдавать кредиты, и они начали поощрять население класть деньги на депозит высокими ставками. Однако, для соблюдения баланса пришлось поднимать и кредитные ставки.

Последними пользовались в основном купцы, которые незамедлительно подняли стоимость своих товаров.

Это привело к тому, что работники стали требовать у работодателей увеличения жалования. Наниматели удовлетворяли просьбы своих работников, но включали издержки в стоимость конечной продукции, выпускаемой на предприятиях. Инфляция, таким образом, лишь разгонялась.

Несмотря на золотой стандарт, рубль все же терял свою покупательную способность.

Но и это ещё не всё. Повышать цену на свою продукцию могли далеко не все предприятия. Следовательно, и жалование работникам в таких случаях также не повышалось.

В итоге, среди последних начали нарастать протестные настроения, которые и привели к Первой русской революции.

Использованы фотографии:
архивное фото
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8 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:23
    +3
    В итоге, среди последних начали нарастать протестные настроения, которые и привели к Первой русской революции.

    Это какой то новый взгляд на историю? Война, война привела к первой революции. Как говорится, давайте проведём параллели с сегодня ним днём и подумаем
    1. Сахар Мёдович
      Сахар Мёдович Сегодня, 06:41
      0
      Не только война. Кризис начала 1900-х тоже.
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:39
    0
    Витте оставил после себя мемуары. И довольно интересные. Конечно, не всему надо верить, но понять дух эпохи можно...
  3. Eug
    Eug Сегодня, 06:57
    -1
    Хм... статья с тонким намеком на недавнее повышение учетной ставки ЦБ?
  4. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 07:04
    +2
    Бедная сова! Тянут ее на глобус все кому не лень, аж лапы трещат.
    А выкупные платежи за землю, поглощающие 90% доходов среднего крестьянского хозяйства, это значит ничего?
    А "Закон о кухаркиных детях" наглухо перекрывающий возможность получения образования крестьянами (на минуточку, 90% населения страны"?
    А феодально-крепостнические пережитки, вроде фицияльно разрешенных телесных наказаний для тех же крестьян (в 1904 вроде отменили)?
    А фактически узаконенный мордобой в армии?
    А, в конце концов, хамские выходки "Венценосного семейства", вроде отказа Князя Цусимского поздоровкаться с судовыми механиками на Ретвизане, или отказа самого Николашки принять на борт яхты собственного посла в Стокгольме?
    Это все значит полная фигня?
    Ну и конечно, с блеском пролюбленная война.
  5. алексеев
    алексеев Сегодня, 07:06
    +1
    Рубль должен обеспечиваться всем достоянием, то есть и золотом, и валютой, и всеми товарами и услугами.
    Иначе говоря, экспорт всего только за рубли. Если нету? Покупай на бирже или продавай что- то за рубли.
    Тогда не будет спекулятивных скачков курса и инфляция в норме.
  6. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:03
    0
    После прочтения статьи, вспомнил анекдот
    "Сидит, значит, ворона с куском сыра в клюве на дереве (все как полагается - по басне Крылова).
    Вдруг откуда ни возьмись подбегает лиса с битой и как даст (матом) вороне.
    Ворона в одну сторону, сыр в другую. Лиса подбирает сыр и убегает.
    Ворона очухиваясь, встает и говорит: НУ НИ ФИГА (мат) СЕБЕ БАСНЮ СОКРАТИЛИ...
    Автору надо сесть за Всеобщую историю человечества, уместит в пару страниц, ученики благодарны будут.
  7. Million
    Million Сегодня, 08:22
    0
    Скоро появится книга:"Эльвира Набиулина-локомотив российской революции!Верхи не могут ,а низы-не хотят!"))))