Реформа Витте как одна из причин Первой русской революции

В 1897 году министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте провел реформу, согласно которой наша страна, вслед за остальными государствами мира, кроме Мексики и Китая, присоединилась к золотому стандарту и перевела рубль на золотую основу.Стоит отметить, что золотые монеты в России ходили и ранее. Однако их оборот был незначительным и использовали такие деньги в основном в качестве средства накопления.Собственно, это и сыграло с реформой Витте злую шутку. Когда деньги в России стали золотыми, народ вместо того, чтобы нести их в банки или сберкассы, просто начал складировать золото в «кубышку».Так, если в 1897 году на руках у населения находилось 36 млн рублей золотом, то уже к концу 1901 года объем драгоценных монет в народных «кубышках» превысил 645 млн рублей.В итоге, банкам попросту нечем стало выдавать кредиты, и они начали поощрять население класть деньги на депозит высокими ставками. Однако, для соблюдения баланса пришлось поднимать и кредитные ставки.Последними пользовались в основном купцы, которые незамедлительно подняли стоимость своих товаров.Это привело к тому, что работники стали требовать у работодателей увеличения жалования. Наниматели удовлетворяли просьбы своих работников, но включали издержки в стоимость конечной продукции, выпускаемой на предприятиях. Инфляция, таким образом, лишь разгонялась.Несмотря на золотой стандарт, рубль все же терял свою покупательную способность.Но и это ещё не всё. Повышать цену на свою продукцию могли далеко не все предприятия. Следовательно, и жалование работникам в таких случаях также не повышалось.В итоге, среди последних начали нарастать протестные настроения, которые и привели к Первой русской революции.