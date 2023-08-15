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«Украинский ответ «Терминатору»: в западной прессе заметили на вооружении ВСУ БМПТ-62

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«Украинский ответ «Терминатору»: в западной прессе заметили на вооружении ВСУ БМПТ-62

На вооружении ВСУ была замечена машина-гибрид, состоящая из шасси трофейного танка Т-62 и башни от БМП-2. На это творение обратили внимание в западной прессе.


Украина наносит «контрудар»: БМПТ-62 является смелым ответом российской боевой машине поддержки танков «Терминатор»

- говорится в издании World Defence News.

Как указывается, новый продукт украинских энтузиастов вооружен 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой для ПТУР, «что делает ее грозной силой против пехоты противника».

В то время как российский «Терминатор» является результатом обширных исследований и разработок, БМПТ-62 – это импровизация. Однако это не умаляет ее ценности и потенциальной роли на поле боя

- считают в прессе.



Изначально Т-62 был вооружен 10-мм пушкой Д-54ТС, однако она была демонтирована вместе с башней (возможно, из-за критических повреждений) для установки боевой части от БМП-2, которая оснащена стабилизированной 30-мм пушкой 2А42, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТ и тремя ПУ для дымовых гранат с каждой стороны. Башня БМПТ-62 также была дополнительно защищена блоками ДЗ.

Данная интеграция обеспечивает машине сбалансированное сочетание огневой мощи, защиты и универсальности, что делает ее грозным оружием в сценариях ведения городских боев и в роли поддержки танков

- делают вывод в издании.
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12 комментариев
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  1. hiller
    hiller Сегодня, 15:24
    +15
    Особенно "сильно" про 10мм пушку Т-62)))) Может всё-таки 115мм и 2А20? Хотя этим "оборЗевателям" и так сойдёт...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:28
      +8
      10мм пушка......ну куда ВО катится...... recourse
    2. air wolf
      air wolf Сегодня, 15:38
      +3
      Пишут тексты - детишки, но смысл статьи понятен, тема с БМПТ зашла в СВО, поэтому надо самим из корпусов Т-55, 62, 72, что есть, делать БМПТ, даже используя и башни БМП-2 и др., можно добавить курсовой АГС и ПКМТ на ДУ и блоки от НАР С-8 soldier
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:20
        0
        самим из корпусов Т-55, 62, 72, что есть, делать БМПТ, даже используя и башни БМП-2

        Вот вот.Нужно делать 2 варианта.один поддержки танков каким сейчас является БМПТ и работает с больших дистанций (где нужна хорошая оптика панорама и прочее) и дешёвый вариант переделки без навароченной оптики ,но Макс защитой во всех проекциях для города, на подобии Абрамса в варианте Task.Вот тут как раз и пригодятся старые танки hi
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: hiller
      Особенно "сильно" про 10мм пушку Т-62))))

      Интересно, что даже в википедии 115мм.
      Там вроде была сначала задумка про 100мм, но вероятные противники 105мм в Центурионе на вооружение приняли, поэтому срочно обогнали буржуев на 10мм. И получили искомые 115мм.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +2
    Продолжаем ёрничать, 7,62 мм пулемет, 10 мм пушка, 12,7 мм пулемет.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 15:46
    +2
    Как бы они не первые. Алжирские БМПТ, явно наши переделывали.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:52
    +1
    Украина наносит «контрудар»: БМПТ-62 является смелым ответом российской боевой машине поддержки танков «Терминатор»

    Вообще-то две пушки в "Терминатор" не просто так поставили. Одна стреляет бронебойными, а у другой в ленте осколочно-фугасные. То есть эффективно может бороться как с пехотой, так и с легкобронированной техникой.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:58
      -2
      Ну это такое себе решение. Вместо двусторонней подачи в одну и ту же автопушку двух разных типов снарядов на БМПТ поставили 2 автопушки. Причем совершенно одинаковые. На фоне этого даже БМП-3 со спаркой из 30мм автопушки и 100мм орудия смотрится как гениальное решение.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 15:59
    0
    А зачем они Контакт 1 на башню то налепили? Там какая-то усиленная основная броня или в башне бессмертные сидят?
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:09
    0
    Башня бмп и одна 30 мм пушка это супер сурьёзно что то птур то не видно на картинке прям бмпт laughing
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:14
    0
    БРДМ-2 небось тоже грозное оружие по мнению этих аналитиков?