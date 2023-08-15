«Украинский ответ «Терминатору»: в западной прессе заметили на вооружении ВСУ БМПТ-62

На вооружении ВСУ была замечена машина-гибрид, состоящая из шасси трофейного танка Т-62 и башни от БМП-2. На это творение обратили внимание в западной прессе.
Украина наносит «контрудар»: БМПТ-62 является смелым ответом российской боевой машине поддержки танков «Терминатор»
- говорится в издании World Defence News.
Как указывается, новый продукт украинских энтузиастов вооружен 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой для ПТУР, «что делает ее грозной силой против пехоты противника».
В то время как российский «Терминатор» является результатом обширных исследований и разработок, БМПТ-62 – это импровизация. Однако это не умаляет ее ценности и потенциальной роли на поле боя
- считают в прессе.
Изначально Т-62 был вооружен 10-мм пушкой Д-54ТС, однако она была демонтирована вместе с башней (возможно, из-за критических повреждений) для установки боевой части от БМП-2, которая оснащена стабилизированной 30-мм пушкой 2А42, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТ и тремя ПУ для дымовых гранат с каждой стороны. Башня БМПТ-62 также была дополнительно защищена блоками ДЗ.
Данная интеграция обеспечивает машине сбалансированное сочетание огневой мощи, защиты и универсальности, что делает ее грозным оружием в сценариях ведения городских боев и в роли поддержки танков
- делают вывод в издании.