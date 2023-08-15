«Украинский ответ «Терминатору»: в западной прессе заметили на вооружении ВСУ БМПТ-62

Украина наносит «контрудар»: БМПТ-62 является смелым ответом российской боевой машине поддержки танков «Терминатор»

В то время как российский «Терминатор» является результатом обширных исследований и разработок, БМПТ-62 – это импровизация. Однако это не умаляет ее ценности и потенциальной роли на поле боя

Данная интеграция обеспечивает машине сбалансированное сочетание огневой мощи, защиты и универсальности, что делает ее грозным оружием в сценариях ведения городских боев и в роли поддержки танков